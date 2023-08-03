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لهذا السبب... فرانس برس تقاضي منصة X!

علوم وتكنولوجيا
2023-08-03 | 03:37
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لهذا السبب... فرانس برس تقاضي منصة X!
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لهذا السبب... فرانس برس تقاضي منصة X!

لهذا السبب... فرانس برس تقاضي منصة X!

رفعت وكالة فرانس برس الاربعاء دعوى تتعلق بحقوق النشر في فرنسا ضد منصة X التي كانت تُسمى تويتر، في اطار مساع عالمية لجعل شركات التكنولوجيا تدفع المال مقابل الأخبار.

تؤكد المجموعات الإعلامية منذ فترة أن المضمون والصور التي تقدمها تعطي قيمة لمنصات مثل X وفيسبوك وغوغل مما يعني أن عليها الحصول على جزء من الأرباح.

ساهم قانون للاتحاد الأوروبي صدر عام 2019 في تعزيز قضيتها ويسمح بدفع الاموال لمشاركة المحتوى في ظل نظام يسمى "الحقوق المجاورة" ووافقت كل من غوغل وفيسبوك في النهاية على دفع المال لبعض وسائل الإعلامي الفرنسية.

لكن فرانس برس اتهمت منصة إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك بأنها "ترفض تماما" الخوض في مباحثات حول الحقوق المجاورة.

وقالت فرانس برس في بيان إنها رفعت شكوى أمام قاض في باريس لإرغام المنصة على تسليم بيانات من شأنها أن تسمح لها بتقييم مستوى عادل للتعويض.

واضاف البيان "بصفتها من كبار المدافعين عن تبني الحقوق المجاورة للصحافة تظل وكالة فرانس برس ثابتة في التزامها بالقضية".

وتابع "ستواصل فرانس برس استخدام الوسائل القانونية المناسبة مع كل منصة لضمان التوزيع العادل للارباح الناتجة عن مشاركة المحتوى الإخباري".

وفي اتصال لوكالة فرانس برس، لم يتسن الحصول على تعليق من الشركة.

على الرغم من تحقيق مجموعات اعلامية في فرنسا بعض الانتصارات، إلا أن شركات التكنولوجيا الكبرى تصدت للأمر بقوة في مناطق أخرى.

منعت ميتا مستخدمي فيسبوك وانستغرام في كندا من رؤية منشورات من مؤسسات إخبارية هذا الأسبوع بسبب قانون يفرض تعويضا عن المحتوى.

وهددت غوغل باتخاذ إجراءات مماثلة.

عارضت ميتا وغوغل أيضا مقترحات مماثلة في أستراليا.

وتهيمن المجموعتان على الإعلانات عبر الإنترنت وتتهمان باستنزاف الأموال من المؤسسات الإخبارية التقليدية في حين تستخدم محتواها مجانا.

ومنصة X التي تعد أصغر بكثير، لم تواجه مستوى التدقيق نفسه.
 

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