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بين الـ40 دقيقة والساعتين نهاراً وحرمان تام ليلاً... قانون جديد متعلّق بالإنترنت للقصّر في هذا البلد!
علوم وتكنولوجيا
2023-08-03 | 04:12
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بين الـ40 دقيقة والساعتين نهاراً وحرمان تام ليلاً... قانون جديد متعلّق بالإنترنت للقصّر في هذا البلد!
بين الـ40 دقيقة والساعتين نهاراً وحرمان تام ليلاً... قانون جديد متعلّق بالإنترنت للقصّر في هذا البلد!
سيُمنع الصينيون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً قريباً من استخدام الإنترنت ليلاً على هواتفهم الذكية، فيما سيصبح الوقت اليومي الذي يمضونه على الشبكة محدوداً، بموجب قانون جديد لمكافحة الإدمان على الانترنت كُشف النقاب عنه الأربعاء.
وينص القانون الذي يُفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الثاني من أيلول بعد جلسة استشاريه عامة تنظيمية، على منع أي قاصر من استخدام الإنترنت عبر أي جهاز محمول بين الساعة العاشرة مساءً والسادسة صباحاً.
بالإضافة إلى ذلك، سيُحّمل عبر الهواتف نظام يحدّ من الوقت اليومي الذي يمضيه القصّر وهم يتصفّحون شبكة الانترنت عبر الهواتف الذكية، إذ يحق لمَن تراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً باستخدام الانترنت لساعتين، مقابل 40 دقيقة فقط للأطفال دون الثامنة.
وهذه القواعد الجديدة التي اقترحتها إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية سيتم تنفيذها من خلال وسائل تقنية هي من بين أكثر الإجراءات صرامة في العالم في هذا الخصوص.
ويمكن للآباء إيقاف تشغيل هذه الميزات في حال رغبوا في ذلك.
وبحسب إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، تتيح هذه الإجراءات الجديدة "إيجاد بيئة إنترنت آمنة وصحية للقصّر"، في أعقاب إجراءات أخرى اتخذتها السلطات الصينية خلال السنوات الأخيرة "للحد من استخدام القصّر للإنترنت".
وكانت الصين أصدرت خلال السنوات الأخيرة قوانين كثيرة ترمي إلى هذا الهدف.
ومنذ العام 2021، حدّت من الوقت الذي يمكن للأطفال أن يقضوه يومياً وهم يلعبون عبر الإنترنت. كما جمّدت الموافقة على ألعاب فيديو جديدة لتسعة أشهر، مما زعزع شركات تكنولوجية كثيرة أبرزها "تنسنت".
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