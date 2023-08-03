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منصة "اكس" تتيح للمستخدمين إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم

علوم وتكنولوجيا
2023-08-03 | 04:16
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منصة &quot;اكس&quot; تتيح للمستخدمين إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم
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منصة "اكس" تتيح للمستخدمين إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم

منصة "اكس" تتيح للمستخدمين إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم

باتت منصة "اكس"، الاسم الجديد لتويتر، تتيح لمشتركيها بخدمة "العلامة الزرقاء" إخفاء هذه العلامة من صفحاتهم الشخصية، بعدما بات ظهور هذه العلامة مُحرجاً لعدد كبير من مستخدمي المنصة منذ استحواذ إيلون ماسك عليها.

ويمكن لمستخدمي الشبكة الاجتماعية الاشتراك بخدمة العلامة الزرقاء لقاء دفع بين 8 و11 دولاراً، مع حصولهم على امتيازات إضافية بينها مشاهدة إعلانات أقل وكتابة منشورات وتحميل مقاطع فيديو أطول، وإلغاء منشور أو تعديله.

وقبل أن يجعل ماسك الحصول على العلامة الزرقاء خدمة مدفوعة، كانت هذه العلامة مجانية وخاصة بالحسابات الموثقة.

وباتت تشكل مصدر حرج للمستخدمين الذين لا يرغبون في الكشف عن أنهم يدفعون للشبكة الاجتماعية المملوكة للملياردير المثير للجدل، أو أولئك الذين سئموا من تلقي صور الميم الساخرة التي تتناول المشتركين في الخدمة.

وقال موقع شبكة "اكس" الالكتروني: "بات يمكنكم اختيار ما إذا كنتم ترغبون في إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتكم. وسيتم إخفاؤها من صفحاتكم الشخصية أو رسائلكم".

ورغم ذلك، قد تظهر العلامة الزرقاء في أماكن معينة، في مؤشر إلى أنّ المستخدم مشترك في الخدمة، وقد تُعطَّل بعض الأدوات طالما كانت العلامة مخفية.

ولاقى هذا القرار تعليقات ساخرة كثيرة.

وقال نائب رئيس تحرير "فيلادلفيا إنكوايرر"روس ماغلس "، من الجنون أن ماسك نجح في تحويل هذا الرمز من مكانة اجتماعية مرغوب فيها بصورة كبيرة إلى أمر مخجل جداً لدرجة أن الأشخاص الذين يدفعون لقاء الحصول عليها قد يرغبون في إخفائها".
 

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