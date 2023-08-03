الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
34
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
34
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مستخدمو "أندرويد" في خطر...تطبيق يسرق كل رسائلك الخاصة ومعلوماتك الشخصية!
علوم وتكنولوجيا
2023-08-03 | 09:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مستخدمو "أندرويد" في خطر...تطبيق يسرق كل رسائلك الخاصة ومعلوماتك الشخصية!
مستخدمو "أندرويد" في خطر...تطبيق يسرق كل رسائلك الخاصة ومعلوماتك الشخصية!
يستهدف تطبيق ضار جديد مستخدمي "أندرويد" الناشطين على واتساب و تلغرام و سيغنال و فايسبوك و ميسنجر، اذ يمكنه سرقة المعلومات الشخصية.
ووفقاً لموقع "
ذا صن
"، تم تصميم التطبيق المسمى "Safe Chat" ليبدو وكأنه تطبيق مراسلة شرعي.
وشرح الخبراء كيفية عمل هذا التطبيق. اذ تنتشر البرامج الضارة من خلال خدمات المراسلة الفورية مثل "واتساب" عبر تكتيكات الهندسة الاجتماعية مثل التصيد الاحتيالي.
فالتصيد الاحتيالي هو هجوم يخدع فيه المهاجمون الأشخاص، للكشف عن معلومات حساسة وشخصية.
وقد تظهر الرسالة للضحية أن هناك خدمة مراسلة "أكثر أمانًا"، ثم ترسله إلى تطبيق يسهل من خلاله خداعه.
وبعد التنزيل، قد ينخدع المستخدمون بتصميم التطبيق، فيجعلهم يعتقدون أنه بإمكانهم التواصل مع جهات الاتصال الخاصة بهم.
لكن في الواقع، التطبيق يعمل فقط لسرقة بياناتهم.
وعلاوة على ذلك، يمكنه إرسال رسائل SMS مميزة إلى أرقام هواتفهم، مما قد يكلفهم أموالاً.
كيف تحمي نفسك
هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للتخفيف من خطر الوقوع ضحية لخدعة التصيد الاحتيالي.
أولاً، يجب أن تتوقف عند تلقي رسالة بريد إلكتروني أو نص غريب لأنه قد يكون عملية احتيال.
ومن المهم عدم النقر على أي رابط، أو الرد على النص، أو إعطاء أي معلومات للمتصل.
ويجب عليك دائمًا التحقق من صحة الطلب قبل القيام بأي شيء. وإذا كنت تعتقد أنه عملية احتيال، فاحذف الرسالة أو أغلق الهاتف فوراً.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
أندرويد
تطبيق
بيانات
خداع
التالي
لهذا السبب... فرانس برس تقاضي منصة X!
يصل وزنه إلى 340 طناً وكان يعيش منذ أكثر من 39 مليون سنة... ما هو أكبر مخلوق عاش على كوكب الأرض؟! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-07-30
باسيل: لنا الشرف بأن نقوم بمعركة حقيقية لتطبيق اللامركزية
أخبار لبنان
2023-07-30
باسيل: لنا الشرف بأن نقوم بمعركة حقيقية لتطبيق اللامركزية
0
منوعات
2023-07-26
التقيا عبر تطبيق مواعدة... تعدّى عليها جنسياً بمساعدة صديقه ووثّق الجريمة بمقطع فيديو!
منوعات
2023-07-26
التقيا عبر تطبيق مواعدة... تعدّى عليها جنسياً بمساعدة صديقه ووثّق الجريمة بمقطع فيديو!
0
خبر كاذب
2023-07-24
ما صحة البيانات التي تتحدث عن أن درجة الحرارة ستلامس الـ٤٥ في اول اسبوع من آب؟
خبر كاذب
2023-07-24
ما صحة البيانات التي تتحدث عن أن درجة الحرارة ستلامس الـ٤٥ في اول اسبوع من آب؟
0
صحف اليوم
2023-07-20
“القدس العربي” تنشر تقرير غوتيريش حول تطبيق القرار 1701
صحف اليوم
2023-07-20
“القدس العربي” تنشر تقرير غوتيريش حول تطبيق القرار 1701
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
10:38
متحجرة حوت في البيرو تكشف عما قد يكون أثقل حيوان في التاريخ!
علوم وتكنولوجيا
10:38
متحجرة حوت في البيرو تكشف عما قد يكون أثقل حيوان في التاريخ!
0
علوم وتكنولوجيا
04:16
منصة "اكس" تتيح للمستخدمين إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم
علوم وتكنولوجيا
04:16
منصة "اكس" تتيح للمستخدمين إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم
0
علوم وتكنولوجيا
04:12
بين الـ40 دقيقة والساعتين نهاراً وحرمان تام ليلاً... قانون جديد متعلّق بالإنترنت للقصّر في هذا البلد!
علوم وتكنولوجيا
04:12
بين الـ40 دقيقة والساعتين نهاراً وحرمان تام ليلاً... قانون جديد متعلّق بالإنترنت للقصّر في هذا البلد!
0
علوم وتكنولوجيا
03:45
تكييف الهواء موضع نقاش عالمي مع ما تشهده الدول من موجات حرّ حادّة
علوم وتكنولوجيا
03:45
تكييف الهواء موضع نقاش عالمي مع ما تشهده الدول من موجات حرّ حادّة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:45
عناصر حاجز ضهر البيدر توقف مجموعة أشخاص كانوا على متن فان وبحوزتهم كمية من المخدّرات
أمن وقضاء
11:45
عناصر حاجز ضهر البيدر توقف مجموعة أشخاص كانوا على متن فان وبحوزتهم كمية من المخدّرات
0
خبر عاجل
12:24
مصادر قضائية للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المستأنف من قبل هيئة القضايا ودعت سلامة الى جلسة في ٩ آب الحالي
خبر عاجل
12:24
مصادر قضائية للـLBCI: الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المستأنف من قبل هيئة القضايا ودعت سلامة الى جلسة في ٩ آب الحالي
0
منوعات
11:29
اشتراها بريطاني مقابل 1.5 مليون دولار ثم اتّهم بالإتجار في الآثار... وأستراليا تعيد المنحوتات إلى كمبوديا (صور)
منوعات
11:29
اشتراها بريطاني مقابل 1.5 مليون دولار ثم اتّهم بالإتجار في الآثار... وأستراليا تعيد المنحوتات إلى كمبوديا (صور)
0
اقتصاد
2023-02-28
ارتفاع الدولار الجمركي من ١٥ ألفا إلى ٤٥ ألف ليرة لبنانية
اقتصاد
2023-02-28
ارتفاع الدولار الجمركي من ١٥ ألفا إلى ٤٥ ألف ليرة لبنانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:03
أسامة سعد : ندعو الدولة اللبنانية الى التعاون مع القوى الفلسطينية لفرض الاستقرار في مخيم عين الحلوة
أخبار لبنان
07:03
أسامة سعد : ندعو الدولة اللبنانية الى التعاون مع القوى الفلسطينية لفرض الاستقرار في مخيم عين الحلوة
0
أخبار لبنان
06:54
جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في تحديات العام الدراسي المقبل
أخبار لبنان
06:54
جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في تحديات العام الدراسي المقبل
0
أخبار لبنان
04:08
المقدح للـ LBCI: الاشتباكات في مخيم عين الحلوة انتهت تقريباً بشكل كامل
أخبار لبنان
04:08
المقدح للـ LBCI: الاشتباكات في مخيم عين الحلوة انتهت تقريباً بشكل كامل
0
أخبار دولية
14:05
للمرة الثالثة... توجيه إتهام للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
أخبار دولية
14:05
للمرة الثالثة... توجيه إتهام للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
0
أخبار دولية
14:02
هل يستغل المتطرفون الإنقلاب العسكري الذي شهدته النيجر للسيطرة على البلاد؟
أخبار دولية
14:02
هل يستغل المتطرفون الإنقلاب العسكري الذي شهدته النيجر للسيطرة على البلاد؟
0
رياضة
13:59
تأهل منتخب لبنان للسيدات لما دون الـ٢٥ سنة في كرة السلة
رياضة
13:59
تأهل منتخب لبنان للسيدات لما دون الـ٢٥ سنة في كرة السلة
0
السياحة في لبنان
13:53
أهلا بهالطلة من بعلبك مدينة الشمس
السياحة في لبنان
13:53
أهلا بهالطلة من بعلبك مدينة الشمس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سوريا تخفض رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية المحملة بالمنتجات الزراعية... فماذا قدم لبنان في المقابل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سوريا تخفض رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية المحملة بالمنتجات الزراعية... فماذا قدم لبنان في المقابل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حريق في معمل أقمشة أدى لسقوط ضحية وأربعة جرحى من الدفاع المدني وفوج إطفاء الضاحية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
حريق في معمل أقمشة أدى لسقوط ضحية وأربعة جرحى من الدفاع المدني وفوج إطفاء الضاحية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
13:54
رجل ستيني تحرش بكلب... مقطع فيديو فضحه وهذا مصيره!
منوعات
13:54
رجل ستيني تحرش بكلب... مقطع فيديو فضحه وهذا مصيره!
2
أخبار لبنان
07:09
بيان توضيحي من "كهرباء لبنان": رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا علاقة لها بتعرفة فواتير استهلاك الكهرباء
أخبار لبنان
07:09
بيان توضيحي من "كهرباء لبنان": رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا علاقة لها بتعرفة فواتير استهلاك الكهرباء
3
موضة وجمال
16:26
أرادت أن تظهر عارية في يوم زفافها فاختارت فستاناً شفافاً صمم لها خصيصاً! (صور)
موضة وجمال
16:26
أرادت أن تظهر عارية في يوم زفافها فاختارت فستاناً شفافاً صمم لها خصيصاً! (صور)
4
منوعات
15:37
في جريمة غريبة... أدخل ماعزاً أليفاً إلى الحمام وأقام علاقة معه!
منوعات
15:37
في جريمة غريبة... أدخل ماعزاً أليفاً إلى الحمام وأقام علاقة معه!
5
أمن وقضاء
07:07
تطور جديد في ملف لين طالب... الحمض النووي مطابق لخالها
أمن وقضاء
07:07
تطور جديد في ملف لين طالب... الحمض النووي مطابق لخالها
6
أخبار لبنان
08:25
الاقتراض من مصرف لبنان... ميقاتي يكلّف خليل
أخبار لبنان
08:25
الاقتراض من مصرف لبنان... ميقاتي يكلّف خليل
7
فنّ
16:17
ما هو سبب غرق نجل الفنان حسن يوسف؟
فنّ
16:17
ما هو سبب غرق نجل الفنان حسن يوسف؟
8
صحة وتغذية
12:36
بعد أن قتل المليارات من الناس حول العالم... تطوير دواء لعلاج السرطان: يقتل جميع الأورام السرطانية الصلبة!
صحة وتغذية
12:36
بعد أن قتل المليارات من الناس حول العالم... تطوير دواء لعلاج السرطان: يقتل جميع الأورام السرطانية الصلبة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More