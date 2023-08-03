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مستخدمو "أندرويد" في خطر...تطبيق يسرق كل رسائلك الخاصة ومعلوماتك الشخصية!

علوم وتكنولوجيا
2023-08-03 | 09:59
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مستخدمو &quot;أندرويد&quot; في خطر...تطبيق يسرق كل رسائلك الخاصة ومعلوماتك الشخصية!
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مستخدمو "أندرويد" في خطر...تطبيق يسرق كل رسائلك الخاصة ومعلوماتك الشخصية!

مستخدمو "أندرويد" في خطر...تطبيق يسرق كل رسائلك الخاصة ومعلوماتك الشخصية!

يستهدف تطبيق ضار جديد مستخدمي "أندرويد" الناشطين على واتساب و تلغرام و سيغنال و فايسبوك و ميسنجر، اذ يمكنه سرقة المعلومات الشخصية.

ووفقاً لموقع "ذا صن"، تم تصميم التطبيق المسمى "Safe Chat" ليبدو وكأنه تطبيق مراسلة شرعي.

وشرح الخبراء كيفية عمل هذا التطبيق. اذ تنتشر البرامج الضارة من خلال خدمات المراسلة الفورية مثل "واتساب" عبر تكتيكات الهندسة الاجتماعية مثل التصيد الاحتيالي.

فالتصيد الاحتيالي هو هجوم يخدع فيه المهاجمون الأشخاص، للكشف عن معلومات حساسة وشخصية.

وقد تظهر الرسالة للضحية أن هناك خدمة مراسلة "أكثر أمانًا"، ثم ترسله إلى تطبيق يسهل من خلاله خداعه.

وبعد التنزيل، قد ينخدع المستخدمون بتصميم التطبيق، فيجعلهم يعتقدون أنه بإمكانهم التواصل مع جهات الاتصال الخاصة بهم.

لكن في الواقع، التطبيق يعمل فقط لسرقة بياناتهم.

وعلاوة على ذلك، يمكنه إرسال رسائل SMS مميزة إلى أرقام هواتفهم، مما قد يكلفهم أموالاً.

كيف تحمي نفسك

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للتخفيف من خطر الوقوع ضحية لخدعة التصيد الاحتيالي.

أولاً، يجب أن تتوقف عند تلقي رسالة بريد إلكتروني أو نص غريب لأنه قد يكون عملية احتيال.

ومن المهم عدم النقر على أي رابط، أو الرد على النص، أو إعطاء أي معلومات للمتصل.

ويجب عليك دائمًا التحقق من صحة الطلب قبل القيام بأي شيء. وإذا كنت تعتقد أنه عملية احتيال، فاحذف الرسالة أو أغلق الهاتف فوراً.

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