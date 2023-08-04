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"علامة استفهام" مخيفة تظهر بجوار نجمتين في الفضاء! (صور)

علوم وتكنولوجيا
2023-08-04 | 08:13
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"علامة استفهام" مخيفة تظهر بجوار نجمتين في الفضاء! (صور)

"علامة استفهام" مخيفة تظهر بجوار نجمتين في الفضاء! (صور)

كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي علامة استفهام مثالية ومخيفة إلى حد ما في أعماق الفضاء، بالقرب من زوج من النجوم يسمى هيربيغ هارو 46/47.

وهذا التلسكوب هو أكبر وأقوى تلسكوب تم إطلاقه في الفضاء على الإطلاق، اذ يمكنه رؤية المجرات التي كانت موجودة فقط ببعد بضع مئات الملايين من السنين بعد الانفجار العظيم.

ووفقاً لموقع "دايلي مايل"، يقول الخبراء إن علامة الاستفهام ربما تكون أقل غموضًا مما تبدو عليه، ويمكن أن تظهر ببساطة مجرتين مدمجتين، إحداهما ممتدة بفعل جاذبية الأخرى.

وقال الدكتور ستيفن ويلكنز رئيس قسم علم الفلك في جامعة "ساسكس": "هناك مئات المليارات من المجرات التي يمكننا رصدها، ومعظمها لها شكل حلزوني أو بيضاوي الشكل، مما يعني أنها تبدو وكأنها نقطة من مسافة بعيدة."

وتابع: "يؤسفني أن أخبر الناس أنها ليست رسالة للبشرية على الأرجح، لكنها تُظهر القدرة المذهلة لهذا التلسكوب على استكشاف عالمنا كما لم يسبق له مثيل من قبل."

وتمت تسمية العديد من السدم، وهي عبارة عن سحب من الغاز بين النجوم والمجرات بسبب أشكالها الظاهرة، على الرغم من أن معظم هذه الأنماط التي لاحظها علماء الفلك الأوائل أصبح من الصعب رؤيتها، نظرًا لتحسن التلسكوبات، وأصبحت التفاصيل في كل جسم أكثر وضوحًا.

ويقول غريغوري براون عالم الفلك في المرصد الملكي غرينتش: "ربما في يوم من الأيام سنكون قادرين على النظر إلى هذه المجرة باستخدام تلسكوبات من هذه الجودة، لدرجة أنه حتى هذا الشكل البسيط نسبيًا سوف يضيع في التفاصيل الجديدة التي يمكننا رؤيتها."

ويعتقد الخبراء أن علامة الاستفهام تتكون من مجرتين تشتركان في نفس مجال الجاذبية وتتصادمان.

ومن المحتمل أن تكون نقطة علامة الاستفهام هي المجرة الأكبر التي امتدت قوى المد والجزر الخاصة بها إلى مجرة أصغر إلى خط منحني من النجوم.

ولكن الشكلين قد يكونان أيضًا مجرتين على مقربة شديدة.

ويشير لونها الأحمر إلى أنها بعيدة في الفضاء.
 

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