"لن أتفاجأ بأسماك القرش الغاضبة على الإطلاق"... ارتباك بين المخلوقات البحرية وهذا ما شرحه العلماء!

"لن أتفاجأ بأسماك القرش الغاضبة على الإطلاق"... ارتباك بين المخلوقات البحرية وارتفاع بنسبة عدوانيتها وهذا ما شرحه العلماء!





وكشفت خدمة الطقس التابعة للاتحاد الأوروبي كوبرنيكوس أن درجات حرارة سطح البحر وصلت في المتوسط إلى 20.96 درجة مئوية - متجاوزة أعلى رقم سابق تم تسجيله في عام 2016 وهو 20.95 درجة مئوية، وفق ما نقل موقع رجح العلماء أن تصبح أسماك القرش أكثر غضبًا بعد أن وصلت محيطات العالم إلى أعلى درجة حرارة مسجلة لسطحها.وكشفت خدمة الطقس التابعة للاتحاد الأوروبي كوبرنيكوس أن درجات حرارة سطح البحر وصلت في المتوسط إلى 20.96 درجة مئوية - متجاوزة أعلى رقم سابق تم تسجيله في عام 2016 وهو 20.95 درجة مئوية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل

ويتسبب ارتفاع درجة حرارة البحار في حدوث مشكلات للأسماك والشعاب المرجانية ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات سطح البحر. مع ارتفاع درجة حرارة المحيطات، قد تضطر الأسماك مثل سمك القد إلى التحرك شمالًا للوصول إلى البحار الأكثر برودة التي يفضلونها.



ويمكن أن تصبح الحيوانات المفترسة مثل أسماك القرش عدوانية لأنها تتعرض للارتباك في الظروف الأكثر حرارة.

وقال الدكتور سايمون بوكسال من جامعة ساوثهامبتون لصحيفة التلغراف إن "لن أتفاجأ بأسماك القرش الغاضبة على الإطلاق. الأسماك شديدة القلق بشأن درجة الحرارة.".