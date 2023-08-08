اقتراب موعد اطلاق "ايفون 15"

في الحدث السنوي لشركة "ابل" في مقرها الرئيسي في كاليفورنيا، من المتوقع الكشف عن نسخة "ايفون 15" في 12 أو 13 أيلول المقبل.أما تاريخ بدء توفره في الأسواق فسيكون في 22 أيلول.وسلسلة الهواتف الجديدة هي ايفون 15، ايفون 15 بلس، ايفون 15 برو، وايفون 15 برو ماكس.وذكرت تقارير أن "أبل" قررت تغيير اسم هاتف "آيفون 15 برو ماكس" إلى "آيفون ألترا".وستشمل نسخة الايفون الجديدة تغييرات واضافات وميزات جديدة لم تكن موجودة في الهواتف السابقة.