الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أحدهم راكب يعاني من "الباركنسون"... "فيرجن غالاكتيك" تُرسل أول سائحيها إلى الفضاء! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2023-08-10 | 13:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أحدهم راكب يعاني من "الباركنسون"... "فيرجن غالاكتيك" تُرسل أول سائحيها إلى الفضاء! (فيديو)
أرسلت شركة "فيرجن غالاكتيك" الخميس أول سائحيها إلى الفضاء ضمن رحلة قصيرة، في خطوة تنتظرها منذ مدة طويلة الشركة التي أسسها الملياردير ريتشارد برانسون عام 2004، بحسب وكالة فرانس برس.
وسبح الركاب الثلاثة، وهم جون غودوين، 80 عاماً، وكيشا شاهاف، 46 عاماً، وابنتها أناستاتيا مايرز، 18 عاماً، بضع دقائق في الفضاء في ظلّ انعدام الوزن في مركبة فيرجن بعد 45 دقيقة من الإقلاع.
وأظهرت لقطات فيديو الثلاثة وهم يتأمّلون الكرة الأرضية والفضاء الفسيح من نوافذ المركبة.
وقالت مذيعة فيرجن أتلانتيك سيريشا باندلا "إنهم رسميًا رواد فضاء. مرحبًا بكم في الفضاء"، بينما انطلقت المركبة الفضائية لتتجاوز 80 كيلومترًا في الارتفاع، وهو المستوى الذي يشير إلى حافة الفضاء حيث يكون سحب الجاذبية ضئيلًا.
بعد بضع دقائق في الفضاء، بدأت المركبة الفضائية في الهبوط وهبطت بأمان في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، على نفس المدرج الذي أقلعت منه.
ورافقتهم في مركبة "في اس اس يونيتي"، موظفة من الشركة تولت الإشراف عليهم، بالإضافة إلى طيارَيْن.
وتشكل هذه المهمة الفضائية التي تحمل عنوان "غالاكتيك 02" ثاني رحلة تجارية للشركة الأميركية، بعد رحلة أولى أجرتها في نهاية حزيران، ونقلت فيها ركاباً من سلاح الجو الإيطالي أعدّوا تجارب عدة في المركبة.
وكانت الشركة أجرت رحلات تجريبية عدة، بينها رحلة شارك فيها ريتشارد برانسون في تموز 2021. ومع رحلة الخميس، ستكون قد قامت بسبع رحلات فضائية.
كيشا شاهاف وابنتها أناستاتيا مايرز هما من أنتيغوا وبربودا في منطقة البحر الكاريبي، وفازتا بتذكرتيهما من خلال المشاركة في حملة لجمع التبرعات نظمتها "فيرجن غالاكتيك".
أما الراكب الثالث البريطاني جون غودوين فشارك في الألعاب الأولمبية عام 1972. وتبيّن عام 2014 أنه يعاني مرض باركنسون، وسيكون ثاني شخص مصاب به يسافر إلى الفضاء.
ويبلغ عدد الأفراد الذين سافروا إلى الفضاء حتى اليوم أقل من 700، بحسب "فيرجن غالاكتيك" التي وعدت برحلة كل شهر.
وسبق للشركة أن باعت نحو 800 تذكرة لرحلاتها الفضائية بسعر يراوح بين 200 ألف دولار و250 ألفاً، قبل أن ترفع السعر إلى 450 ألف دولار.
وتتنافس "فيرجن غالاكتيك" مع شركة "بلو أوريجن" المملوكة للملياردير جيف بيزوس والتي تنظّم هي الأخرى رحلات قصيرة.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
فيرجن غالاكتيك
إرسال
سائحين
الفضاء
رحلة فضائية
ريتشارد برانسون
الكرة الأرضية
مرض الباركنسون.
اقتراب موعد اطلاق "ايفون 15"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-06-30
بعد طول تأخير… "فيرجن غالاكتيك" تُطلق رحلتها التجارية الأولى إلى الفضاء
علوم وتكنولوجيا
2023-06-30
بعد طول تأخير… "فيرجن غالاكتيك" تُطلق رحلتها التجارية الأولى إلى الفضاء
0
أخبار دولية
2023-08-07
إرسال وفد رسمي من مالي وبوركينا فاسو إلى نيامي "تضامنا" مع النيجر
أخبار دولية
2023-08-07
إرسال وفد رسمي من مالي وبوركينا فاسو إلى نيامي "تضامنا" مع النيجر
0
علوم وتكنولوجيا
2023-08-04
"علامة استفهام" مخيفة تظهر بجوار نجمتين في الفضاء! (صور)
علوم وتكنولوجيا
2023-08-04
"علامة استفهام" مخيفة تظهر بجوار نجمتين في الفضاء! (صور)
0
علوم وتكنولوجيا
2023-07-31
مناورة غير مسبوقة لإعادة قمر اصطناعي تابع لوكالة الفضاء الأوروبية إلى الأرض
علوم وتكنولوجيا
2023-07-31
مناورة غير مسبوقة لإعادة قمر اصطناعي تابع لوكالة الفضاء الأوروبية إلى الأرض
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-08-08
اقتراب موعد اطلاق "ايفون 15"
علوم وتكنولوجيا
2023-08-08
اقتراب موعد اطلاق "ايفون 15"
0
علوم وتكنولوجيا
2023-08-05
عدا عن رفع أو خفض الصوت ... اكتشف استخدامات أزرار الصوت في الـ "آيفون": ستدهشك!
علوم وتكنولوجيا
2023-08-05
عدا عن رفع أو خفض الصوت ... اكتشف استخدامات أزرار الصوت في الـ "آيفون": ستدهشك!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-08-05
"لن أتفاجأ بأسماك القرش الغاضبة على الإطلاق"... ارتباك بين المخلوقات البحرية وهذا ما شرحه العلماء!
علوم وتكنولوجيا
2023-08-05
"لن أتفاجأ بأسماك القرش الغاضبة على الإطلاق"... ارتباك بين المخلوقات البحرية وهذا ما شرحه العلماء!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-08-04
"علامة استفهام" مخيفة تظهر بجوار نجمتين في الفضاء! (صور)
علوم وتكنولوجيا
2023-08-04
"علامة استفهام" مخيفة تظهر بجوار نجمتين في الفضاء! (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-07-10
صور حفل تامر حسني في لبنان تغزو الانترنت.. الحضور تخطى الـ 10 الآف!
فنّ
2023-07-10
صور حفل تامر حسني في لبنان تغزو الانترنت.. الحضور تخطى الـ 10 الآف!
0
منوعات
2023-06-17
بعد الجدل حول مشهد فيه راية تدعم المتحوّلين جنسيًا... فيلم "سبايدر-مان" الجديد لن يعرض في الإمارات
منوعات
2023-06-17
بعد الجدل حول مشهد فيه راية تدعم المتحوّلين جنسيًا... فيلم "سبايدر-مان" الجديد لن يعرض في الإمارات
0
فنّ
2023-08-08
شادي جميل يعلن: حضّرت مكان دفني في مدافن الروم الكاثوليك!
فنّ
2023-08-08
شادي جميل يعلن: حضّرت مكان دفني في مدافن الروم الكاثوليك!
0
امن وقضاء
2023-06-23
لودريان يلتقي قائد الجيش..
امن وقضاء
2023-06-23
لودريان يلتقي قائد الجيش..
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
اهدن تطلق مهرجاناتها الليلة... وناصيف زيتون يوجّه رسالة الى اللبنانيين عبر الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51
اهدن تطلق مهرجاناتها الليلة... وناصيف زيتون يوجّه رسالة الى اللبنانيين عبر الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عقوبات أميركية - بريطانية وكندية على رياض سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عقوبات أميركية - بريطانية وكندية على رياض سلامة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لبنان يواصل مبارياته التحضيرية لكأس العالم في كرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لبنان يواصل مبارياته التحضيرية لكأس العالم في كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الكحالة بلدة مواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الكحالة بلدة مواجهة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
منظمة ACS تطلق بطولة الكيك بوكسينغ
تقارير نشرة الاخبار
13:33
منظمة ACS تطلق بطولة الكيك بوكسينغ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
أهلا بهالطلة من قلعة نيحا الشوف وجوارها الأخضر
تقارير نشرة الاخبار
13:29
أهلا بهالطلة من قلعة نيحا الشوف وجوارها الأخضر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بالرصاص والتصعيد...الضاحية ودّعت قصّاص والحزب للمسيحيين حمى معلولا لا ليُقتل!
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بالرصاص والتصعيد...الضاحية ودّعت قصّاص والحزب للمسيحيين حمى معلولا لا ليُقتل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
هكذا صرفت أكثر من ٢٠ مليار دولار من أموال المودعين
تقارير نشرة الاخبار
13:28
هكذا صرفت أكثر من ٢٠ مليار دولار من أموال المودعين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
كيف هو الوضع الميداني في الكحالة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
كيف هو الوضع الميداني في الكحالة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
02:48
بيان للجيش بشأن حادثة الكحالة.. هذا ما تتضمنه الشحنة
امن وقضاء
02:48
بيان للجيش بشأن حادثة الكحالة.. هذا ما تتضمنه الشحنة
2
امن وقضاء
02:39
التحقيقات بحادثة الكحالة بدأت... ماذا كشف الطبيب الشرعي؟
امن وقضاء
02:39
التحقيقات بحادثة الكحالة بدأت... ماذا كشف الطبيب الشرعي؟
3
خبر عاجل
02:32
الطبيب الشرعي عاين الجثتين اللتين سقطتا باشتبكات الكحالة وتبين أن بجاني قُتل بأكثر من رصاصة
خبر عاجل
02:32
الطبيب الشرعي عاين الجثتين اللتين سقطتا باشتبكات الكحالة وتبين أن بجاني قُتل بأكثر من رصاصة
4
أخبار لبنان
16:05
كيف تبدو الصورة من خط صيدا الفاصل بين عين الرمانة والشياح؟
أخبار لبنان
16:05
كيف تبدو الصورة من خط صيدا الفاصل بين عين الرمانة والشياح؟
5
خبر عاجل
07:51
وزارة الخزانة الأميركية أصدرت عقوبات مرتبطة بلبنان تستهدف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ورجا سلامة وندي سلامة وماريان حويك وآنا كوزاكوفا
خبر عاجل
07:51
وزارة الخزانة الأميركية أصدرت عقوبات مرتبطة بلبنان تستهدف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ورجا سلامة وندي سلامة وماريان حويك وآنا كوزاكوفا
6
أخبار لبنان
02:06
جمعية مصارف لبنان: نشدّ على يد منصوري ونضع نفسنا بتصرفه لتحقيق الحلول العادلة
أخبار لبنان
02:06
جمعية مصارف لبنان: نشدّ على يد منصوري ونضع نفسنا بتصرفه لتحقيق الحلول العادلة
7
امن وقضاء
01:16
إليكم ما حصل في الكحالة والنتيجة... قتيلان
امن وقضاء
01:16
إليكم ما حصل في الكحالة والنتيجة... قتيلان
8
حال الطقس
01:28
موجة حرّ هي الاشد بانتظارنا
حال الطقس
01:28
موجة حرّ هي الاشد بانتظارنا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More