الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

يمتلك 20 ذراعاً ويشبه الفراولة... اكتشاف وحش بحري غريب! (صور)

علوم وتكنولوجيا
2023-08-12 | 03:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
يمتلك 20 ذراعاً ويشبه الفراولة... اكتشاف وحش بحري غريب! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
يمتلك 20 ذراعاً ويشبه الفراولة... اكتشاف وحش بحري غريب! (صور)

يمتلك 20 ذراعاً ويشبه الفراولة... اكتشاف وحش بحري غريب! (صور)

التقط علماء على متن سفينة أبحاث قبالة سواحل القارة القطبية الجنوبية مخلوقًا جديدًا تحت البحر - يمتلك 20 ذراعاً وجسما مميزا، على شكل الفراولة تقريبا.

وكان الغرض من بعثات الباحثين، التي أجريت بين عامي 2008 و 2017 ، هو البحث عن حيوانات بحرية "مشفرة": مجموعة تعرف باسم Promachocrinus ، أو نجوم ريش أنتاركتيكا.

وعلى الرغم من تشابهها مع حيوانات المحيطات اللافقارية الأخرى، مثل نجم البحر وخيار البحر، إلا أن نجوم الريش تتميز بحجمها "الكبير" و "مظهرها الدنيوي" عند السباحة، كما قال الباحثون.

ووفق ما نقل موقع دايلي ميل، فان هذه المخلوقات، التي تبدو شريرة، يمكن أن تعيش في أي مكان من 65 قدمًا إلى حوالي 6500 قدم تحت سطح المحيط، حيث وجدوا ثمانية أنواع فريدة خلال مهمتهم، بما في ذلك أربعة أنواع لم يسبق أن ذكرها العلماء من قبل.
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

ذراعاً

ويشبه

الفراولة...

اكتشاف

غريب!

(صور)

أحدهم راكب يعاني من "الباركنسون"... "فيرجن غالاكتيك" تُرسل أول سائحيها إلى الفضاء! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-08-10

معتقلون في سجن في البحرين يبدأون اضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم

LBCI
صحف اليوم
2023-08-10

"توتال" تطالب الجيش بأن يتولى كامل المسؤولية الأمنية خلال الحفر البحري (الاخبار)

LBCI
السياحة في لبنان
2023-08-05

أهلا بهالطلة من طرابلس.. إطلالة على محميات المدينة البحرية وجزرها

LBCI
امن وقضاء
2023-08-05

البحرين تحثّ رعاياها على مغادرة لبنان "حفاظاً على سلامتهم"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-08-10

أحدهم راكب يعاني من "الباركنسون"... "فيرجن غالاكتيك" تُرسل أول سائحيها إلى الفضاء! (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-08-08

اقتراب موعد اطلاق "ايفون 15"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-08-05

عدا عن رفع أو خفض الصوت ... اكتشف استخدامات أزرار الصوت في الـ "آيفون": ستدهشك!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-08-05

"لن أتفاجأ بأسماك القرش الغاضبة على الإطلاق"... ارتباك بين المخلوقات البحرية وهذا ما شرحه العلماء!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-08-11

هيفاء وهبي تشعل الساحل الشمالي في "ليلة ذهبية".. نجاح جماهيري جديد في العلمين الجديدة

LBCI
أخبار دولية
2023-08-09

ستة قتلى في حريق غابات في إحدى جزر هاواي

LBCI
منوعات
2023-08-02

"اعتقدت أنه حلم"... طعن زوجته في مطبخ منزلهما حتى الموت دون أن يعلم واكتشف جريمته في صباح اليوم التالي!

LBCI
أخبار دولية
01:55

67 قتيلا على الأقل ضحايا اسوأ حريق غابات يضرب هاواي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:01

هل ستتم صفقة انتقال هاري كاين الى صفوف بايرن ميونيخ؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

لذوي الإعاقة...هكذا يمكنكم الاستفادة من برنامج البدل النقدي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

مهرجان إهدنيات الدولي يعود بإقبال كثيف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مهرجانات بيبلوس الدولية تقيم حفلا موسيقيا بقيادة الأخت مارانا سعد

LBCI
أخبار دولية
13:39

أميركا تقول نعم لايران والعكس صحيح.. لكن لماذا ومقابل ماذا؟

LBCI
السياحة في لبنان
13:19

أهلا بهالطلة من مغامرات دير القمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

تلفزيون لبنان.. بداية النهاية؟

LBCI
السياحة في لبنان
13:09

في نهر العاصي... سياحة رياضية تعرف بالـRafting

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:02

هل سيتأمن النصاب للجلسة التشريعية الخميس… وهل سيقرّ الصندوق السياديّ؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
14:38

الأمن العام: تعديل رسوم إصدار جوازات السفر اللبنانية ووثائق السفر الفلسطينية وجوازات المرور

LBCI
منوعات
13:08

مضيفة طيران شكلت شبكة دعارة في إحدى الخطوط الجوية الفيتنامية... الليلة بـ3000 دولار وهذا مصيرها! (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:24

"انشقاق" في الزعامة السكافية في زحلة (الأخبار)

LBCI
منوعات
07:09

أغرته واستدرجته مع عصابتها... وخزوه بإبرة قاتلة ثم أخفوه في فتحة التهوئة وهذه القصة الكاملة!

LBCI
منوعات
12:02

سمعوا ضجيجًا غامضًا مصدره الرصيف... لكن ما اكتشفوه أكثر من مرعب! (فيديو)

LBCI
منوعات
14:10

اعتدى على ابنته ثم قتلها وربط جسدها بدراجته وجرها عبر القرية... تفاصيل مرعبة لجريمة ضحيتها مراهقة هندية!

LBCI
منوعات
15:39

قصة حب من نوع آخر... ضابطة السجن أغرمت بسجين وهذا ما حدث!

LBCI
منوعات
10:33

اغتصب ابنة الـ12 عاماً وتركها حاملاً منه... جريمة مروعة في هذا البلد!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More