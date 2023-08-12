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يمتلك 20 ذراعاً ويشبه الفراولة... اكتشاف وحش بحري غريب! (صور)
علوم وتكنولوجيا
2023-08-12 | 03:00
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يمتلك 20 ذراعاً ويشبه الفراولة... اكتشاف وحش بحري غريب! (صور)
يمتلك 20 ذراعاً ويشبه الفراولة... اكتشاف وحش بحري غريب! (صور)
التقط علماء على متن سفينة أبحاث قبالة سواحل القارة القطبية الجنوبية مخلوقًا جديدًا تحت البحر - يمتلك 20 ذراعاً وجسما مميزا، على شكل الفراولة تقريبا.
وكان الغرض من بعثات الباحثين، التي أجريت بين عامي 2008 و 2017 ، هو البحث عن حيوانات بحرية "مشفرة": مجموعة تعرف باسم Promachocrinus ، أو نجوم ريش أنتاركتيكا.
وعلى الرغم من تشابهها مع حيوانات المحيطات اللافقارية الأخرى، مثل نجم البحر وخيار البحر، إلا أن نجوم الريش تتميز بحجمها "الكبير" و "مظهرها الدنيوي" عند السباحة، كما قال الباحثون.
ووفق ما نقل موقع
دايلي ميل
، فان هذه المخلوقات، التي تبدو شريرة، يمكن أن تعيش في أي مكان من 65 قدمًا إلى حوالي 6500 قدم تحت سطح المحيط، حيث وجدوا ثمانية أنواع فريدة خلال مهمتهم، بما في ذلك أربعة أنواع لم يسبق أن ذكرها العلماء من قبل.
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