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هل نفى مارك زاكربرغ موافقته على موعد للمبارزة مع إيلون ماسك في إيطاليا؟
علوم وتكنولوجيا
2023-08-12 | 12:46
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هل نفى مارك زاكربرغ موافقته على موعد للمبارزة مع إيلون ماسك في إيطاليا؟
أعلن رئيس شبكة ميتا الأميركية العملاقة مارك زاكربرغ الجمعة أنه لم يوافق بعد على أي موعد محدد للمشاركة في منازلة بالفنون القتالية دعاه إليها إيلون ماسك، بعيد تأكيد رئيس شبكة "إكس" المنافسة أن هذه المبارزة المحتملة ستحصل في إيطاليا.
فقد تطرق رئيسا مجموعتي "إكس" (تويتر سابقاً) و"ميتا" العملاقتين المتنافسين في نهاية حزيران إلى إمكان تواجههما في منازلة مصوّرة في فنون القتال المختلطة MMA، فيما جرى الحديث قبل أيام عن 26 آب كموعد محتمل لهذه المواجهة.
وكتب إيلون ماسك على منصته اكس "كل شيء، ضمن النطاق الذي تغطيه الكاميرا، سيكون شبيهاً بما كان يحصل في الحقبة الرومانية القديمة، لذا لا شيء حديثاً في ذلك".
وأشار إلى أن "المبارزة ستدار" من جانب الشبكتين المتنافستين، بحسب وكالة فرانس برس.
وأضاف ماسك "تحدثتُ إلى رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير الثقافة. وقد أعطيا موافقتهما على إقامة الحدث في مكان استثنائي"، مكتفياً في رسالة ثانية باستخدام كلمة واحدة هي "مصارع".
ورداً على ماسك، كتب زاكربرغ في وقت لاحق الجمعة عبر منصته الجديدة "ثريدز" التي أطلقها الشهر الفائت لتكون منافساً مباشراً لـ"إكس"، "أعشق هذه الرياضة وأنا مستعد للمنازلة منذ أن تحداني إيلون".
لكن زاكربرغ أوضح "أننا لم نتفق بعد على ما يقوله"، لافتاً إلى رغبته في التعاون "مع منظمات احترافية"، بينها على سبيل المثال "يو اف سي"، رابطة فنون القتال المختلطة، للإشراف على هذا النزال المحتمل.
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