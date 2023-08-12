الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بلا ولا شي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هل نفى مارك زاكربرغ موافقته على موعد للمبارزة مع إيلون ماسك في إيطاليا؟

علوم وتكنولوجيا
2023-08-12 | 12:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هل نفى مارك زاكربرغ موافقته على موعد للمبارزة مع إيلون ماسك في إيطاليا؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
هل نفى مارك زاكربرغ موافقته على موعد للمبارزة مع إيلون ماسك في إيطاليا؟

أعلن رئيس شبكة ميتا الأميركية العملاقة مارك زاكربرغ الجمعة أنه لم يوافق بعد على أي موعد محدد للمشاركة في منازلة بالفنون القتالية دعاه إليها إيلون ماسك، بعيد تأكيد رئيس شبكة "إكس" المنافسة أن هذه المبارزة المحتملة ستحصل في إيطاليا.
 
فقد تطرق رئيسا مجموعتي "إكس" (تويتر سابقاً) و"ميتا" العملاقتين المتنافسين في نهاية حزيران إلى إمكان تواجههما في منازلة مصوّرة في فنون القتال المختلطة MMA، فيما جرى الحديث قبل أيام عن 26 آب كموعد محتمل لهذه المواجهة.
 
وكتب إيلون ماسك على منصته اكس "كل شيء، ضمن النطاق الذي تغطيه الكاميرا، سيكون شبيهاً بما كان يحصل في الحقبة الرومانية القديمة، لذا لا شيء حديثاً في ذلك".
 
وأشار إلى أن "المبارزة ستدار" من جانب الشبكتين المتنافستين، بحسب وكالة فرانس برس.
 
وأضاف ماسك "تحدثتُ إلى رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير الثقافة. وقد أعطيا موافقتهما على إقامة الحدث في مكان استثنائي"، مكتفياً في رسالة ثانية باستخدام كلمة واحدة هي "مصارع".
 
ورداً على ماسك، كتب زاكربرغ في وقت لاحق الجمعة عبر منصته الجديدة "ثريدز" التي أطلقها الشهر الفائت لتكون منافساً مباشراً لـ"إكس"، "أعشق هذه الرياضة وأنا مستعد للمنازلة منذ أن تحداني إيلون".
 
لكن زاكربرغ أوضح "أننا لم نتفق بعد على ما يقوله"، لافتاً إلى رغبته في التعاون "مع منظمات احترافية"، بينها على سبيل المثال "يو اف سي"، رابطة فنون القتال المختلطة، للإشراف على هذا النزال المحتمل.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

ميتا

مارك زاكربرغ

موافقة

موعد

مشاركة

منازلة

الفنون القتالية

مبارزة

إيلون ماسك

شبكة إكس

منافسة

إيطاليا.

LBCI التالي
يمتلك 20 ذراعاً ويشبه الفراولة... اكتشاف وحش بحري غريب! (صور)
أحدهم راكب يعاني من "الباركنسون"... "فيرجن غالاكتيك" تُرسل أول سائحيها إلى الفضاء! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-06-22

في قفص... إيلون ماسك ومارك زاكربرغ يتبادلان الدعوة للمبارزة جسدياً!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-05-24

بعد قرار الهيئة البريطانية لشؤون المنافسة... "ميتا" تبيع "جيفي" بخسارة كبيرة!

LBCI
آخر الأخبار
2023-08-09

حبيب من السراي: الصندوق العربي أبلغنا موافقته النهائية على القرض العربي بما يعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-08-08

اقتراب موعد اطلاق "ايفون 15"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
03:00

يمتلك 20 ذراعاً ويشبه الفراولة... اكتشاف وحش بحري غريب! (صور)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-08-10

أحدهم راكب يعاني من "الباركنسون"... "فيرجن غالاكتيك" تُرسل أول سائحيها إلى الفضاء! (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-08-08

اقتراب موعد اطلاق "ايفون 15"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-08-05

عدا عن رفع أو خفض الصوت ... اكتشف استخدامات أزرار الصوت في الـ "آيفون": ستدهشك!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:57

طفل يثير دهشة الحاضرين... أسقط الكتاب المقدس في المياه أثناء معموديته! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
17:01

الرئيس البرازيلي يعلن برنامج استثمارات بقيمة 348 مليار دولار

LBCI
منوعات
05:00

دهشة كبيرة على متن طائرة... رجل يحجز 3 مقاعد له ولكلبه الضخم! (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:53

المصارف راسلت سلامة مراراً: ممنوع المسّ بالاحتياطي الإلزامي لأنّها أموال المودعين (الجمهورية)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:10

أمسية صلاة وتأمُّل على نية العراق والكنيسة الكلدانيَّة فيه بحضور الراعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

الحياة تدب مجددا في تلفزيون لبنان بانتظار حل مالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

حدث كبير في الكيك بوكسينغ للناشئين في الشياح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

زحلة تستضيف بطولة لبنان للسباحة في حوض الخمسين متراً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

السينما السعودية نحو العالمية

LBCI
السياحة في لبنان
13:42

Hiking في جرود قرطبا مروراً بالمغارة "المثقوبة" وصولاً الى الثلاجات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

في قرطبا مغارة طبيعية معروفة بالمغارة المَثقوبة... فما قصتها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

أهلا بهالطلة من محيط أرز الشوف الحيوي والقرى المجاورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

صفقة بين إيران وأميركا... تعرّفوا إليها!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:28

زوجة زياد برجي تسرق الأضواء في حفل عيد ميلاد ابنهما.. شاهدوا جمال سناء ورشاقتها (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:24

"انشقاق" في الزعامة السكافية في زحلة (الأخبار)

LBCI
منوعات
15:39

قصة حب من نوع آخر... ضابطة السجن أغرمت بسجين وهذا ما حدث!

LBCI
صحف اليوم
23:57

مصادر "النهار": الذخائر التي صادرها الجيش لم تسلم لـ"حزب الله"..وما من اتجاه للتسلّح لدى الكتائب

LBCI
صحف اليوم
01:03

"حزب الله" يتحمل مسؤولية منع انزلاق حادث الكحالة إلى تصعيد (الشرق الأوسط)

LBCI
فنّ
04:07

إبنة نادين نسيب نجيم ترقص في المسبح.. والأخيرة تعلّق على فيديو المليون و400 ألف مشاهدة: "يا مشحرة" (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
03:00

يمتلك 20 ذراعاً ويشبه الفراولة... اكتشاف وحش بحري غريب! (صور)

LBCI
منوعات
08:30

قضت يوماً واحداً بعيداً عن المنزل... فقتلها والدها ثمّ ربطها بدراجة نارية وجرّها عبر القرية! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More