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علماء يعملون على نقل حلزونات معرضة للانقراض إلى موطن آخر لها... ما السبب؟ (صور)

علماء يعملون على نقل حلزونات معرضة للانقراض إلى موطن آخر لها... ما السبب؟ (صور)





لكن Whitbread هو فريق ينقل هذه الحشرات الصغيرة إلى منزل جديد بعيد، للحصول على فرصة للبقاء على قيد الحياة. وقد تستغرق عملية التعافي هذه من سنوات إلى عقود، والنجاح غير مؤكد. لكن العلماء يتسابقون لفهم التنوع البيولوجي لكوكبنا بشكل أفضل قبل القضاء على هذه الأنواع.



وقضى فريق الباحثين سنوات في زيادة عددها في مختبر في كلية علوم البيئة والغابات، وهو معهد حكومي في سيراكيوز في نيويورك.



وقالت لورا دي أستاذة البيئة بجامعة كولورادو بولدر، إن هذه الجهود للحفاظ على الأنواع النادرة ودراستها يمكن أن تكشف عن فوائدها الخفية للبشر. وقالت إن بعض النباتات والحيوانات قد تمتلك سمات فريدة.



وأضافت لورا: "النظرية البحثية أظهرت أن فقدان الأنواع النادرة من الحشرات أو النباتات يمكن أن يكون مزعزعًا للاستقرار بشكل خاص، لأنه قد يكون لديها علاقات أو روابط تغذية فريدة ومهمة". تواجه حلزونات Chittenango البيضاوية والبيض بداخلها الانقراض، ويقدّر أن العشرات فقط بقوا في شلال واحد في شمال ولاية نيويورك، بحسب موقع NPR لكن Whitbread هو فريق ينقل هذه الحشرات الصغيرة إلى منزل جديد بعيد، للحصول على فرصة للبقاء على قيد الحياة. وقد تستغرق عملية التعافي هذه من سنوات إلى عقود، والنجاح غير مؤكد. لكن العلماء يتسابقون لفهم التنوع البيولوجي لكوكبنا بشكل أفضل قبل القضاء على هذه الأنواع.وقضى فريق الباحثين سنوات في زيادة عددها في مختبر في كلية علوم البيئة والغابات، وهو معهد حكومي في سيراكيوز في نيويورك.وقالت لورا دي أستاذة البيئة بجامعة كولورادو بولدر، إن هذه الجهود للحفاظ على الأنواع النادرة ودراستها يمكن أن تكشف عن فوائدها الخفية للبشر. وقالت إن بعض النباتات والحيوانات قد تمتلك سمات فريدة.وأضافت لورا: "النظرية البحثية أظهرت أن فقدان الأنواع النادرة من الحشرات أو النباتات يمكن أن يكون مزعزعًا للاستقرار بشكل خاص، لأنه قد يكون لديها علاقات أو روابط تغذية فريدة ومهمة".