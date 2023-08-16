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تيك توك ممنوع على هؤلاء العمال في هذه المدينة!

تيك توك ممنوع على هؤلاء العمال في هذه المدينة!





وسيؤثر القرار على وظائف مثل شرطة المدينة والمجلس والعلاقات العامة، وكلها مفوضة بإزالة التطبيق في الأيام الثلاثين القادمة.



وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة الاتصالات الفيدرالية من أن شركة ByteDance الأم لشركة TikTok يمكنها مشاركة بيانات المستخدم مع الحكومة في الصين.



وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أعلنت فيه 34 ولاية أو سنّت حظرًا على الوكالات الحكومية والموظفين والمقاولين الذين يستخدمون تيك توك على الأجهزة التي تصدرها الحكومة.

حظرت مدينة نيويورك عمال المدينة من استخدام تطبيق تيك توك بسبب مخاوف من أن يشكل التطبيق المملوك من الصينيين "تهديدًا أمنيًا للشبكات التقنية في المدينة"، وفق مانقل موقع دايلي ميل وسيؤثر القرار على وظائف مثل شرطة المدينة والمجلس والعلاقات العامة، وكلها مفوضة بإزالة التطبيق في الأيام الثلاثين القادمة.وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي ولجنة الاتصالات الفيدرالية من أن شركة ByteDance الأم لشركة TikTok يمكنها مشاركة بيانات المستخدم مع الحكومة في الصين.وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أعلنت فيه 34 ولاية أو سنّت حظرًا على الوكالات الحكومية والموظفين والمقاولين الذين يستخدمون تيك توك على الأجهزة التي تصدرها الحكومة.