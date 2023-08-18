المهمة الفضائية الجديدة للهند تجتاز مرحلة حاسمة قبل الهبوط على سطح القمر

المهمة الفضائية الجديدة للهند تجتاز مرحلة حاسمة قبل الهبوط على سطح القمر



اجتازت المهمة الفضائية الجديدة للهند والتي انطلقت في 14 تموز خطوة حاسمة في برنامج نيودلهي الرامي إلى المحاولة للمرة الثانية الهبوط على سطح القمر، مع انفصال المسبار عن الصاروخ الذي يحمله.



وأكدت المنظمة الهندية للبحوث الفضائية أنّ المسبار الخاص بمهمة شاندريان-3 "انفصل بنجاح" عن الصاروخ، قبل ستة أيام من تاريخ هبوطه المرتقب على القمر وهو 23 آب.



وكتبت المنظمة في حسابها عبر "اكس" (تويتر سابقاً) "شكراً على الرحلة، يا صديقي!".



وأشارت إلى أنّ الصاروخ سيواصل "رحلته في المدار الحالي لأشهر أو سنوات"، في إطار برنامج لدراسة الكواكب الخارجية، أي الموجودة خارج النظام الشمسي، لاستكشاف مدى قابليتها للحياة.



وحتى اليوم، نجحت ثلاث دول فقط في الهبوط على سطح القمر هي روسيا والولايات المتحدة والصين.



ويتوقع أن يحطّ المسبار في منطقة قريبة من القطب الجنوبي للقمر في 23 أو 24 آب الجاري.



وأتت المحاولة الجديدة لبرنامج شاندريان بعد أربع سنوات على فشل المهمة السابقة بعدما فقد الفريق على الأرض الاتصال بالمسبار بعيد هبوطه على القمر.



ويحمل شاندريان مركبة هبوط تحمل اسم "فيكرام" ومسباراً باسم "براغيان" يرمي إلى استكشاف سطح القمر.



وبلغت كلفة هذه المهمة 74,6 مليون دولار على ما ذكرت وسائل الإعلام الهندية، بينما كلّفت المحاولة السابقة للهبوط على سطح القمر 140 مليون دولار، أي ضعف كلفة المهمة الجديدة تقريباً.



وتستمر مهمة المسبار على القمر 14 يوماً.