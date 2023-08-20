الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
31
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
33
o
الجنوب
30
o
البقاع
37
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Redbull TV Series
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
31
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
33
o
الجنوب
30
o
البقاع
37
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هل أصبح السفر عبر الزمن ممكنا؟!
علوم وتكنولوجيا
2023-08-20 | 02:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
هل أصبح السفر عبر الزمن ممكنا؟!
هل أصبح السفر عبر الزمن ممكنا؟!
اكتشف فيزيائيون أمرا حاسما في تاريخ العلم، حيث تمكنوا من أن يثبتوا أن قوانين أينشتاين ليست دقيقة، وأن البشرية على وشك اختراع آلة الزمن.
وفي التفاصيل، فقد قام البروفيسور كيو هيون تشي، من سيول، بإدخال تعديلات في قوانين أينشتاين، وتمكن من اثبات وجود "الجاذبية المعدلة" ويعتبر اكتشافه جوهريا حقا بحيث يقلب أسس الفيزياء رأسا على عقب.
ووجد العالم كيو هيون تشي أن كلا من الفيزياء الكلاسيكية ونظرية النسبية لا حول لهما ولا قوة في مجالات الجاذبية الضعيفة. وقال إنه لا توجد مادة مظلمة. ويجب التوقف عن البحث عنها.
هذا ونُشر عمل الباحث الكوري في المجلة الأكثر موثوقية وهي The Astrophysical Journal، أي أن بحثه اجتاز كل الاختبارات الممكنة ولا يحتوي على أدنى قدر من الخطأ.
في التسلسل الزمني لقانون الجاذبية
عندما نشر نيوتن نظريته عام 1687 فإنها عملت بشكل مثالي. وفي عام 1846، تم اكتشاف كوكب نبتون من خلال الحسابات النظرية. وكان ذلك انتصارا تاما لنظريته.
ومع ذلك، سرعان ما أصبح من الواضح أن مدار عطارد لا يطيع نيوتن. وأعطت دراسة عطارد نهاية المطاف نظرية النسبية لأينشتاين والفيزياء الجديدة بشكل عام. وعطارد قريب من الشمس، ومع هذه الجاذبية القوية فشلت قوانين نيوتن.
وفي القرن العشرين، في أثناء دراسة المجرات وجد العلماء أنها تسير بشكل مختلف عن طروحات نيوتن، وليس كما أعلن أينشتاين. ومن أجل إنقاذ كلتا النظريتين، ابتكروا المادة المظلمة.
إنها لا تتفاعل مع مادتنا بأي شكل من الأشكال، ومن المستحيل اكتشافها، ولكنها تجتذب.
وفي الواقع، يخاف الفيزيائيون مما "يستحيل اكتشافه، لكنه موجود. حالما يعلن عشاق الشذوذ هذا، يتم اتهامهم على الفور بالميل إلى علوم زائفة. لكنهم آمنوا بالمادة المظلمة (وإن لم يكن كلهم) وبدأوا في البحث عنها بشكل مكثف.
وقد أطلق إلى مدار الأرض عام 2013 القمر الصناعي Gaia ليقوم بقياس المسافات إلى النجوم، ومواقع النجوم بشكل عام. وإنه عمل روتيني، ولا تتوغل البيانات الناتجة عنه إلى الصحافة، لأنها مملة للغاية.
وطلب عالم الفلك من الكوري، كيو هيون تشي من القمر الصناعي الحصول على معلومات حول مدارات النجوم المزدوجة.
يذكر أن الشمس وحدها هي ظاهرة نادرة إلى حد ما، في الكون، وعادة ما تكون النجوم مزدوجة أو ثلاثية أو أكثر من ذلك. واهتم الكوري بمدارات الثنائيات القريبة نسبيا منا (حتى 650 سنة ضوئية) لأن هذه البيانات أكثر دقة، وفي المجموع قام بتحليل 26500 نظام ثنائي.
إذا دار نجم ما حول نجم آخر منعته الجاذبية من الطيران بعيدا. ولكن هل هي قوية؟ - لا، ضعيفة جدا جدا. وعلى وشك الاختفاء، فاتضح أن الشمس تجتذب بلوتو أقوى بكثير مما تجتذب كواكب قريبة .
وتبيّن أنه عندما تضعف الجاذبية بشكل خطير، تبدأ في الازدياد، وهذا الأمر غريب جدا، كأنك تطير بعيدا عن الشمس، إنها تخفف من قبضتها، ولم تعد تقريبا تحت تأثير جاذبيتها ... وفجأة يبدو أن الشمس تضغط على مخالبها، وأنت تصبح مرة أخرى في أسرها.
ولهذا السبب لا تتطاير أنظمة النجوم الثنائية. وتساءل الكوري لماذا يحدث هذا؟
نظريات الجاذبية
ومنذ يوم 16 آب نعلم أن هناك ثلاث نظريات للجاذبية:
- نظرية نيوتن وهي من أجل "الحياة اليومية": على سبيل المثال ، تشرح فيزياء نيوتن تماما كيف تسقط الحجارة وتسير السيارات على الأرض؛
- نظرية أينشتاين وهي للسرعات العالية والمجالات القوية. فإذا أطلقتَ قمرا صناعيا، فعليك بالفعل أن تأخذ في الاعتبار نظرية النسبية. وتقوم أنظمة GPS بذلك تلقائيا. لولا أينشتاين، لما يتمكن الملاحون من العمل؛
- وأخيرا نظرية الكوري الجنوبي كيو هيون تشي التي تصلح للحقول الضعيفة جدا.
والآن أصبح بالامكان التحددث عن السفر عبر الزمن والقيام بزيارة فورية لأي مكان في الكون!
المصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
السفر
الزمن
ممكنا؟!
ماسك أعلنها... لا "بلوك" عبر "إكس" بعد اليوم!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-08-16
مارسيل ابن نادين الراسي كبر وأصبح شاباً بعيداً عن والدته.. هل يشبه خاله جورج الراسي؟ (صورة)
فنّ
2023-08-16
مارسيل ابن نادين الراسي كبر وأصبح شاباً بعيداً عن والدته.. هل يشبه خاله جورج الراسي؟ (صورة)
0
أخبار لبنان
2023-08-14
أين أصبح القرار بشأن عرض فيلم باربي في لبنان؟
أخبار لبنان
2023-08-14
أين أصبح القرار بشأن عرض فيلم باربي في لبنان؟
0
فنّ
2023-08-14
نجم The Voice Kids أمير عموري أصبح أباً.. شاهدوا صورته مع طفلته الأولى!
فنّ
2023-08-14
نجم The Voice Kids أمير عموري أصبح أباً.. شاهدوا صورته مع طفلته الأولى!
0
امن وقضاء
2023-08-11
الأمن العام: تعديل رسوم إصدار جوازات السفر اللبنانية ووثائق السفر الفلسطينية وجوازات المرور
امن وقضاء
2023-08-11
الأمن العام: تعديل رسوم إصدار جوازات السفر اللبنانية ووثائق السفر الفلسطينية وجوازات المرور
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
02:35
ماسك أعلنها... لا "بلوك" عبر "إكس" بعد اليوم!
علوم وتكنولوجيا
02:35
ماسك أعلنها... لا "بلوك" عبر "إكس" بعد اليوم!
0
علوم وتكنولوجيا
13:29
ماذا يحدث لجسم الانسان اذا مات أثناء تواجده في الفضاء؟
علوم وتكنولوجيا
13:29
ماذا يحدث لجسم الانسان اذا مات أثناء تواجده في الفضاء؟
0
علوم وتكنولوجيا
2023-08-19
التعري في الأماكن العامة وسقوط الأسنان وغيرها... أحلام شائعة لدى الجميع وهذا تفسيرها!
علوم وتكنولوجيا
2023-08-19
التعري في الأماكن العامة وسقوط الأسنان وغيرها... أحلام شائعة لدى الجميع وهذا تفسيرها!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-08-18
المهمة الفضائية الجديدة للهند تجتاز مرحلة حاسمة قبل الهبوط على سطح القمر
علوم وتكنولوجيا
2023-08-18
المهمة الفضائية الجديدة للهند تجتاز مرحلة حاسمة قبل الهبوط على سطح القمر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-08-03
"الحبيب طار" و"دي خيانة يا عمرو".. تعليقات طريفة على قبلة عمرو دياب لداليدا خليل
فنّ
2023-08-03
"الحبيب طار" و"دي خيانة يا عمرو".. تعليقات طريفة على قبلة عمرو دياب لداليدا خليل
0
منوعات
2023-08-11
لسبب غريب جداً... اختطف ابنة الـ8 سنوات ووضعها في حقيبة لنقلها إلى منزله! (فيديو)
منوعات
2023-08-11
لسبب غريب جداً... اختطف ابنة الـ8 سنوات ووضعها في حقيبة لنقلها إلى منزله! (فيديو)
0
منوعات
2023-08-17
وُضعا في مكان مجرّد من الإنسانية... فيلان يثيران تأثراً في فيتنام لهذا السبب!
منوعات
2023-08-17
وُضعا في مكان مجرّد من الإنسانية... فيلان يثيران تأثراً في فيتنام لهذا السبب!
0
صحف اليوم
00:40
رسالة لودريان لا تزال محور جدل والإجابات عليها بدأت (الديار)
صحف اليوم
00:40
رسالة لودريان لا تزال محور جدل والإجابات عليها بدأت (الديار)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:08
هل تتغير الصورة في الملف اليمني بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية؟
أخبار دولية
14:08
هل تتغير الصورة في الملف اليمني بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
منتخب لبنان لكرة يتابع استعداده للمشاركة في كأس العالم
تقارير نشرة الاخبار
14:04
منتخب لبنان لكرة يتابع استعداده للمشاركة في كأس العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في بكفيا... ريشة فنية تعكس غنى ثقافيًا وفنيًا لأبناء من البلدة وبعض ممن أقام فيها على مدى قرن
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في بكفيا... ريشة فنية تعكس غنى ثقافيًا وفنيًا لأبناء من البلدة وبعض ممن أقام فيها على مدى قرن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
لبناني يخلد المعالم الأثرية والتاريخية في لبنان... على طريقته
تقارير نشرة الاخبار
13:47
لبناني يخلد المعالم الأثرية والتاريخية في لبنان... على طريقته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
إهمج إفتتحت مهرجاناتها بالأمس... والحفل اليوم لناصيف زيتون
تقارير نشرة الاخبار
13:46
إهمج إفتتحت مهرجاناتها بالأمس... والحفل اليوم لناصيف زيتون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
أبو وديع يفتتح مهرجان إهمج بسهرة من العمر
تقارير نشرة الاخبار
13:41
أبو وديع يفتتح مهرجان إهمج بسهرة من العمر
0
السياحة في لبنان
13:37
أهلا بهالطلة من مغدوشة
السياحة في لبنان
13:37
أهلا بهالطلة من مغدوشة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كيف يشرح فياض ما يحصل بشأن قرار صرف الاموال على شراء الفيول؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كيف يشرح فياض ما يحصل بشأن قرار صرف الاموال على شراء الفيول؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بواخر الفيول: خلاف جديد حول كلفتها وطريقة الدفع
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بواخر الفيول: خلاف جديد حول كلفتها وطريقة الدفع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ما قصة وسام دلة في حي السلم ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ما قصة وسام دلة في حي السلم ؟
2
تقارير نشرة الاخبار
06:43
بعد ليلة ساخنة... الهدوء يعود الى حي السلم
تقارير نشرة الاخبار
06:43
بعد ليلة ساخنة... الهدوء يعود الى حي السلم
3
أمن وقضاء
13:49
بسبب خلاف عائلي...قتيل باطلاق نار أثناء عرس في ابي سمراء
أمن وقضاء
13:49
بسبب خلاف عائلي...قتيل باطلاق نار أثناء عرس في ابي سمراء
4
منوعات
14:02
بعد مرور ٤ سنوات على انتحارها...مقتل عارضة الأزياء المكسيكية ميريام ريفيرا يعود الى الواجهة: هل قُتلت؟
منوعات
14:02
بعد مرور ٤ سنوات على انتحارها...مقتل عارضة الأزياء المكسيكية ميريام ريفيرا يعود الى الواجهة: هل قُتلت؟
5
أمن وقضاء
10:40
جديد قضية الكحالة
أمن وقضاء
10:40
جديد قضية الكحالة
6
منوعات
11:09
أسهل عملية سرقة في أحد المقاهي...وفاعلها طفل لا يتجاوز الـ 10 سنوات! (فيديو)
منوعات
11:09
أسهل عملية سرقة في أحد المقاهي...وفاعلها طفل لا يتجاوز الـ 10 سنوات! (فيديو)
7
فنّ
12:18
بعد اتهام بريتني سبيرز بالخيانة...هكذا ظهرت إثر الصدمة! (فيديو)
فنّ
12:18
بعد اتهام بريتني سبيرز بالخيانة...هكذا ظهرت إثر الصدمة! (فيديو)
8
منوعات
13:21
"ماوغلي" موجود في الحقيقة... رجل اسباني ربّته الذئاب لمدة 12 سنة!
منوعات
13:21
"ماوغلي" موجود في الحقيقة... رجل اسباني ربّته الذئاب لمدة 12 سنة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More