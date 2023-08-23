الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غرينبيس: شركات الطاقة الأوروبية لا تفعل شيئا لمكافحة التغيّر المناخي

علوم وتكنولوجيا
2023-08-23 | 05:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غرينبيس: شركات الطاقة الأوروبية لا تفعل شيئا لمكافحة التغيّر المناخي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
غرينبيس: شركات الطاقة الأوروبية لا تفعل شيئا لمكافحة التغيّر المناخي

غرينبيس: شركات الطاقة الأوروبية لا تفعل شيئا لمكافحة التغيّر المناخي

اتهمت منظمة غرينبيس شركات النفط والغاز الأوروبية الكبرى بأنها لم تفعل شيئا للانتقال نحو الطاقة النظيفة، لافتة إلى أن هذه الشركات تتظاهر فقط بالعمل على تحقيق التزاماتها المناخية.
واعتبرت المنظمة أن إنتاج شركات النفط الكبرى للطاقة من الرياح والطاقة الشمسية لا يزال منخفضاً بشكل مثير، خلافاً لما يعتقده الرأي العام.
وقال جاكوب غوغوليفسكي الناشط في المنظمة المدافعة عن البيئة لوكالة فرانس برس إن "الشركات الأوروبية لا تقوم بالتحول على الإطلاق، إنها تتظاهر بذلك فقط".
ووسط موجة الحر الأوروبية، قدمت غرينبيس تقريراً من 110 صفحات كتبه خبير الطاقة الألماني ستيفن بوكولد.
وفحص التقرير بيانات 12 مجموعة طاقة أوروبية لعام 2022، حيث توصل إلى أن 0,3 في المئة فقط من إجمالي إنتاج هذه الشركات من الطاقة تم توليده بوسائل نظيفة ومتجددة، بينما نسبة 99,7 في المئة الباقية جاءت من إنتاج النفط والغاز.
وقالت منظمة غرينبيس "كانت هناك هيمنة أحفورية على الاستثمارات عام 2022: تم استثمار نسبة 92,7 في المئة في المتوسط لمواصلة مسار النفط والغاز الأحفوري، و7,3 في المئة فقط في التحول نحو إنتاج الطاقة المستدامة والحلول منخفضة الكربون".
وأضاف غوغوليفسكي "لا يمكنك السماح لهذه الشركات بتنظيم نفسها بنفسها. ولهذا السبب نطلب من الحكومات التدخل من أجل رفاهية المواطنين، لأن التنظيم الذاتي في هذه الصناعة غير ناجح".
وفي باريس وتحت شعار "مقياس الحرارة ينفجر بفضل الوقود الأحفوري"، قام عدد من الناشطين ببناء منصة نفط في منطقة لاديفانس حيث يقع المقر الرئيسي لشركة توتال اينرجيز.
واستند تقرير غرينبيس الذي حمل عنوان "الدزينة القذرة" على بيانات من ست شركات نفط عالمية كبرى مقرها في أوروبا هي "شل" و"توتال اينرجيز" و"بي بي" و"ايكوينور" و"ايني" و"ريبسول"، إلى جانب ست شركات وطنية للنفط والغاز هي "أو إم في" (النمسا) و"بي كيه ان اورين" (بولندا) "ام او ال" (المجر) و"فينتيرشال ديا" (لمانيا) و"بترول غروب" (سلوفينيا) و"اينا كرواتيا" (كرواتيا).

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

تغير

مناخي

غرينتش

كيف ستبدو الشمس عندما تموت؟ (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-18

إزدياد وتيرة ظهور موجات الحر والجفاف والفيضانات... التغير المناخي يهدد كوكبنا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-13

التغير المناخي يدق أبواب البحار والمحيطات وكائناتها

LBCI
أخبار دولية
2023-07-18

كيري يلتقي كبير دبلوماسيي الصين في بكين: التعاون بشأن التغير المناخي يتقدم

LBCI
أخبار دولية
2023-07-08

يلين: التعاون بين بكين وواشنطن "ضروري" لتمويل مكافحة التغير المناخي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-08-22

كيف ستبدو الشمس عندما تموت؟ (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-08-21

​الغرسات الدماغية للتواصل مع الآلات... أمام نقطة تحوّل

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-08-20

هل أصبح السفر عبر الزمن ممكنا؟!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-08-20

ماسك أعلنها... لا "بلوك" عبر "إكس" بعد اليوم!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-08-09

التحقيقات الأولية في وفاة الياس الحصروني ترجح تعرضه لعملية قتل

LBCI
منوعات
2023-08-22

ظهرت باطلالة شبه "عارية" وشفافة بالكامل... زوجة كاني ويست تشعل موجة من الغضب في إيطاليا! (صور)

LBCI
اقتصاد
14:44

نقابات الأفران تحذّر من كارثة!

LBCI
فنّ
2023-08-16

"يتعارض مع الأخلاق"... الجزائر تسحب فيلم باربي بعد أسابيع من طرحه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
07:59

مولوي اجتمع مع عائلة الحصروني: المجتمعون تطرّقوا إلى التحقيقات

LBCI
امن وقضاء
07:53

إليكم نتائج فحوصات معامل لبنة وجبنة في الشمال تنتج منتجات غير مطابقة للمواصفات

LBCI
أخبار لبنان
07:12

بري عرض مع الحلبي التحديات التي يعيشها القطاع التربوي

LBCI
أخبار لبنان
05:21

أبو فاعور: مواد زراعية فاسدة تدخل عبر شبكة تهريب بين لبنان وسوريا وعبر مرفأ بيروت..وسأتقدّم بإخبار الى النيابة العامّة

LBCI
أخبار سياسية
04:48

عون: حلفاء سياسيون التزموا الصمت وبقينا وحدنا في المعركة ضد الفساد.. باسيل: التيار منع الفتنة في البلد منذ سنة ٢٠٠٦ وفي الكحالة

LBCI
أخبار لبنان
04:05

الابيض من السرايا: الاصابات بكورونا في تزايد ولكن الوضع في المستشفيات تحت السيطرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

على طاولة مجموعة بريكس توسيع التكتل وتوحيد العملة

LBCI
رياضة
13:44

رحلة باسم السلام من مارساي الفرنسية الى بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ملف النفط والغاز تحول الى مادة انقسام ونكات بين اللبنانيين على الـSocial Media

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:14

ثلاثة رجال اقتحموا منزلها ثم تناوبوا على اغتصابها... ابنة الـ15 سنة وشقيقها ضحيتان للاعتداء وتهديد السلاح في هذا البلد!

LBCI
حال الطقس
01:49

متى تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض؟

LBCI
منوعات
15:39

دعاها الى موعد في السينما ثم اقتادها الى حديقة...كانت مراهقة عندما كذب عليها واغتصبها ضابط شرطة وهذه التفاصيل!

LBCI
أخبار لبنان
05:04

إدارة الأمن العام تتوجه إلى توقيع الموافقة على عرض فيلم باربي

LBCI
فنّ
06:09

صورة جديدة من زفاف ماريتا الحلاني.. والسبب والدتها كوليت!

LBCI
منوعات
15:01

بعد ستة أشهر فقط من زواجهما...اكتشفت خيانته لها وطلبت الطلاق: شجار وإطلاق نار والنتيجة مروعة!

LBCI
خبر عاجل
05:13

أبو فاعور من مجلس النواب: معظم المزارعين يستخدمون أسمدة زراعية فاسدة مسرطنة ممنوعة في لبنان والعديد من الدول يتم إدخالها من خلال التهريب بين لبنان وسوريا كما من مرفأ بيروت وسأقدّم قريبا أدلة على ذلك

LBCI
منوعات
13:24

بعد وفاة والدها وضعوها تحت وصايته...اغتصبها وجعلها حاملاً منه ثم أجبرها على الاجهاض في هذا البلد!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More