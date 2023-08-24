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" الأمر مجرد مسألة وقت"... عالمة في وكالة ناسا تعلن: أعتقد بالتأكيد أننا سنجد الحياة على كوكب آخر!
علوم وتكنولوجيا
2023-08-24 | 13:10
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" الأمر مجرد مسألة وقت"... عالمة في وكالة ناسا تعلن: أعتقد بالتأكيد أننا سنجد الحياة على كوكب آخر!
" الأمر مجرد مسألة وقت"... عالمة في وكالة ناسا تعلن: أعتقد بالتأكيد أننا سنجد الحياة على كوكب آخر!
كشفت عالمة في وكالة ناسا أنها متأكدة تمامًا من وجود حياة غريبة في الفضاء.
وأخبرت الخبيرة صحيفة يو إس صن عن نظريتها عن الكائنات الفضائية وعن المكان الذي تعتقد أن الحياة تختبئ فيه.
وتعمل الدكتورة ميشيل ثالر كعالمة في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا وتتمتع بخبرة تمتد لعقود.
قالت لموقع
ذا صن
: "أعتقد بالتأكيد أننا سنجد الحياة على كوكب آخر.
وتابعت: "أعتقد أنه في نظامنا الشمسي، نحن قريبون جدًا من ذلك، ولكن مرة أخرى ليس لدينا دليل بنسبة 100 بالمائة... ونجد على المريخ، الكيمياء التي لو عثرنا عليها على الأرض لقلنا إن سببها هو الحياة."
وتساءلت: "لكن السؤال هو، ما مدى فهمنا لكوكب المريخ، وهل يتم خداعنا بشيء ما؟"
وتابعت: "نرى علامات محتملة لوجود حياة في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة... ربما تحت الجليد في الأقمار الجليدية لكوكب المشتري وزحل... وقد يكون النظام الشمسي متعاونًا مع الحياة البسيطة، الحياة الميكروبية."
وأردفت: "علينا فقط أن نحصل على هذا اليقين بنسبة 100 بالمائة لنقول أننا عثرنا عليه، ونحن لا نملك ذلك بعد."
ومن بين كل هذه الخيارات، كانت الدكتورة ثالر متحمسة لقدرة كوكب الزهرة على إيواء الحياة.
والخبير متأكدة من أننا سنجد الحياة وتعتقد أن الأمر مجرد مسألة وقت.
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