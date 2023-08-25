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بهذه الحالة... 90% من طيور البطريق الإمبراطور في العالم قد تنقرض خلال 80 عامًا!

علوم وتكنولوجيا
2023-08-25 | 01:30
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بهذه الحالة... 90% من طيور البطريق الإمبراطور في العالم قد تنقرض خلال 80 عامًا!
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بهذه الحالة... 90% من طيور البطريق الإمبراطور في العالم قد تنقرض خلال 80 عامًا!

بهذه الحالة... 90% من طيور البطريق الإمبراطور في العالم قد تنقرض خلال 80 عامًا!

حذرت دراسة مثيرة للقلق من أن طيور البطريق الإمبراطور في القارة القطبية الجنوبية على وشك الانقراض وسط ذوبان الجليد البحري السريع، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.


ويزعم العلماء في هيئة المسح البريطانية للقارة القطبية الجنوبية (BAS) أن 90% من هذه الطيور يمكن أن تُمحى بحلول نهاية القرن، بناءً على الاتجاهات الحالية لظاهرة الاحتباس الحراري.


ويأتي تحذيرهم في أعقاب تحليل صور الأقمار الصناعية الصارخة من عام 2022، مما يشير إلى أنه لم تنج أي فراخ من أربع من المجموعات الخمس المعروفة التي تتكاثر بالقرب من بحر بيلينغسهاوزن الأوسط والشرقي.


ويعتقد الخبراء أن الأمر سيتفاقم في السنوات المقبلة.


وقال الدكتور بيتر فريتويل، مسؤول المعلومات الجغرافية في المؤسسة: "لم نشهد قط فشل طيور البطريق الإمبراطور في التكاثر بهذا الحجم في موسم واحد".

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