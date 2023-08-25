الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مجموعة "سبرينغر نيتشر" تسحب دراسة علمية مضللة بشأن التغير المناخي

علوم وتكنولوجيا
2023-08-25 | 08:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مجموعة &quot;سبرينغر نيتشر&quot; تسحب دراسة علمية مضللة بشأن التغير المناخي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مجموعة "سبرينغر نيتشر" تسحب دراسة علمية مضللة بشأن التغير المناخي

مجموعة "سبرينغر نيتشر" تسحب دراسة علمية مضللة بشأن التغير المناخي

سحبت مجلة تابعة لدار النشر العلمية "سبرينغر نيتشر"، أخيراً دراسة نشرتها العام الماضي واستندت إليها وكالة فرانس برس، بعدما تبيّن أن خلاصاتها بشأن تبعات التغير المناخي مضللة.

في أيلول 2022، تحدثت وكالة فرانس برس عن مخاوف لدى علماء مناخ معروفين بشأن الدراسة التي نشرها قبل أشهر من ذلك أربعة علماء إيطاليين في "يوروبيان فيزيكل جورنال بلاس"، وهي مجلة تابعة لمجموعة "سبرينغر نيتشر" تخضع منشوراتها لمراجعة لجنة من العلماء.

وقد وجدت الدراسة صدى إيجابيا في وسائل إعلام مشككة في حقيقة تغير المناخ.

وادعى معدو الدراسة التي حملت عنوان "تقييم نقدي لاتجاهات الأحداث المتطرفة في مرحلة الاحترار العالمي"، أنهم راجعوا بيانات متعلقة بالتغيرات المحتملة في تواتر أو شدة هطول الأمطار، والأعاصير، وموجات الجفاف.

وأجمع أربعة من علماء مناخ بارزين اتصلت بهم وكالة فرانس برس، على أن الدراسة تلاعبت بالبيانات، وانتقت بعض الحقائق وتجاهلت تلك التي تتعارض مع فرضيتها.

وقد أطلقت المجلة الناشرة للخلاصات مراجعة داخلية. وقالت "سبرينغر نيتشر" لوكالة فرانس برس إن "هيئة التحرير والمحررين خلصوا إلى أنهم لم يعودوا يثقون في نتائج واستنتاجات المقال".

ونشر مديرو المجلة رسالة عبر الإنترنت، قالوا فيها إن المقال سُحب بسبب مخاوف بشأن "اختيار البيانات وتحليلها والاستنتاجات الناتجة عنها".

ودعي معدو الدراسة لتقديم إضافة إلى المقال للرد على انتقادات خبراء مكلّفين من لجنة أخلاقيات المجموعة. لكن هذه الإجابة "لم تتوافق مع متطلبات النشر".

المقال المعني كتبه عالم الفيزياء النووية جانلوكا أليمونتي وعالم الأرصاد الجوية الزراعية لويجي مارياني، والفيزيائيان فرانكو برودي وريناتو أنجيلو ريتشي.

والأخيران موقعان على "الإعلان العالمي للمناخ"، وهو نص يحتوي على العديد من الادعاءات التي جرى تكذيبها بشأن تغير المناخ والتي تحقق من صحتها صحافيون في خدمات تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس.

وقال ستيفان رامستورف، أحد رؤساء معهد البحوث بشأن تأثير المناخ في بوتسدام لوكالة فرانس برس، إن هذه الدراسة "لم تُنشر في مجلة مناخية، وهو مسار شائع يسلكه المشككون في حقيقة التغير المناخي لتجنب مواجهة تدقيق خبراء حقيقيين في هذا المجال".

وأظهر تحقيق أجرته وكالة فرانس برس في نيسان أن معدّين معارضين للإجماع العلمي حول تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري، تمكنوا من نشر دراسات مضللة أخرى في مجلات تخضع لمراجعات من لجان علمية.

وقد أحصت مدونة "ريتراكشن ووتش"، التي تتعقب عمليات سحب المقالات الأكاديمية، 5000 حالة من هذا القبيل في عام 2022، أو حوالي 0,1 في المئة من إجمالي عدد الدراسات المنشورة، وفق المشارك في تأسيسها إيفان أورانسكي.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

مجموعة

"سبرينغر نيتشر"

دراسة

علمية

مضللة

التغير

المناخي

LBCI التالي
هل تم حل لغز مثلث برمودا؟... خبير يشرح سبب اختفاء السفن!
"ثريدز" المنافسة لـ"إكس" تطلق نسخة ويب لمستخدمي الأجهزة غير المحمولة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-18

إزدياد وتيرة ظهور موجات الحر والجفاف والفيضانات... التغير المناخي يهدد كوكبنا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-13

التغير المناخي يدق أبواب البحار والمحيطات وكائناتها

LBCI
أخبار دولية
2023-07-18

كيري يلتقي كبير دبلوماسيي الصين في بكين: التعاون بشأن التغير المناخي يتقدم

LBCI
أخبار دولية
2023-07-08

يلين: التعاون بين بكين وواشنطن "ضروري" لتمويل مكافحة التغير المناخي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:32

هل تم حل لغز مثلث برمودا؟... خبير يشرح سبب اختفاء السفن!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:53

"ثريدز" المنافسة لـ"إكس" تطلق نسخة ويب لمستخدمي الأجهزة غير المحمولة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
05:53

بتهمة التمييز في الوظائف ضدّ اللاجئين… واشنطن تقاضي شركة "سبيس إكس"!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
01:30

بهذه الحالة... 90% من طيور البطريق الإمبراطور في العالم قد تنقرض خلال 80 عامًا!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-21

أهلا بهالطلة من مهرجانات مغدوشة وكنوزها

LBCI
منوعات
03:31

وضعوا ابنة الـ20 سنة شبه عارية ومغطاة بالشوكولا وسط البوفيه... فندق إيطالي يتعرض لهجوم وهذه القصة الكاملة! (صورة)

LBCI
منوعات
2023-08-22

ركلت وصفعت حصانها خلال رحلة صيد... معلمة تمثل أمام المحكمة وهذه تهمتها!

LBCI
فنّ
2023-08-10

وفاة الممثلة المصرية منحة زيتون.. ومنة شلبي تكشف: عاشت تناضل من أجل الرزق!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:57

البيسري أعلن توقيف شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل في مطار رفيق الحريري الدولي

LBCI
رياضة
07:53

لبنان خاض أولى مبارياته ضمن بطولة العالم لكرة السلة... كيف جاءت النتيجة؟

LBCI
اقتصاد
04:27

منصوري: مصرف لبنان لن يقوم بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة... وسيتم دفع رواتب القطاع العام بالدولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بريكس مقابل G7؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

اهدنيات يستمر مع جوزيف عطية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

نداء إلى المزارعين هذه الأدوية تسبب أمراضاً خطيرة ومميتة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أهلا بهالطلة من مغاور لبنان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في لبنان المعركة ضد المثلية... وهمية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

ريشار وجوزيف عشقا سلاح الجو حتى الموت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
05:37

انتهاء الربع الاول من المباراة التي تجمع لبنان بلاتفيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة بتقدم لاتفيا بنتيجة 27 - 17

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

جنود الرب جندوا نفسهم في وجه الحريات

LBCI
امن وقضاء
08:40

موناكو تبرئ نجيب ميقاتي وأفراد أسرته من اتهامات غسيل الأموال

LBCI
خبر عاجل
04:09

منصوري: مصرف لبنان لن يقوم بالتأكيد بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة ولن يتم طباعة ليرة لتغطيته

LBCI
منوعات
12:36

غموض كبير رافق وفاة سارة ابنة الـ10 سنوات في منزل والدها... ودليل جديد يظهر: رسالة بخط اليد كشفت اسم القاتل؟!

LBCI
خبر عاجل
11:02

وفاة الصحافي طلال سلمان مؤسس جريدة السفير اللبنانية عن عمر يناهز الـ ٨٥ عامًا

LBCI
خبر عاجل
04:52

تابعوا إنطلاق المباراة الأولى للبنان ضمن بطولة كأس العالم أمام لاتفيا الساعة ١٢:١٠ بتوقيت بيروت على شاشة LB2

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More