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هل تم حل لغز مثلث برمودا؟... خبير يشرح سبب اختفاء السفن!
علوم وتكنولوجيا
2023-08-25 | 08:32
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هل تم حل لغز مثلث برمودا؟... خبير يشرح سبب اختفاء السفن!
هل تم حل لغز مثلث برمودا؟... خبير يشرح سبب اختفاء السفن!
بعد أن اعتُبر لغزا وحيّر العلماء لسنوات، أعلن أحد العلماء اعتقاده أنه قد يعرف أخيرًا السبب وراء الاختفاءات التي تحصل في مثلث برمودا.
إشارة الى أن مثلث برمودا هي منطقة في شمال المحيط الأطلسي بالقرب من برمودا، حيث اختفت سفن عدة على مر السنين.
وادعى البعض أن هناك دوامة مخبأة هناك، في حين أشار آخرون إلى أن المخلوقات الفضائية قد تكون مسؤولة عن حالات الاختفاء، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
لكن أحد الخبراء يدعي أن الصخور قد تفسر اللغز.
وفي حديثه في فيلم وثائقي للقناة الخامسة بعنوان "أسرار مثلث برمودا"، أوضح نيك هاتشينغز، المنقب عن المعادن أن "برمودا هي في الأساس جبل بحري - إنها بركان تحت الماء. قبل 30 مليون سنة، كان يرتفع فوق مستوى سطح البحر."
وتابع: " لقد تآكل الآن وبقي لدينا قمة بركان. لدينا عدد قليل من العينات الأساسية التي تحتوي على المغنتيت. إنها المادة الأكثر مغناطيسية التي تحدث بشكل طبيعي على الأرض."
وفي البرنامج، أجرى السيد هاتشينغز تجربة باستخدام بعض الصخور والبوصلة.
وعندما وُضعت الصخرة على سطح مستوٍ وحركت البوصلة فوقها، انحرفت الإبرة.
ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الصخور تحتوي على المغنتيت.
وأضاف السيد هاتشينغز: "يمكنك فقط أن تتخيل البحارة القدماء وهم يبحرون عبر برمودا. سيكون الأمر مربكا للغاية."
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برمودا؟...
اختفاء
السفن!
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