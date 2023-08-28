الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
29
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
29
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أيام قليلة تفصلنا عن رؤية "القمر الأزرق"...الوحيد لعام 2023!
علوم وتكنولوجيا
2023-08-28 | 07:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أيام قليلة تفصلنا عن رؤية "القمر الأزرق"...الوحيد لعام 2023!
أيام قليلة تفصلنا عن رؤية "القمر الأزرق"...الوحيد لعام 2023!
ستضاء السماء في جميع أنحاء العالم بـ "القمر الأزرق" هذا الأسبوع في مشهد يصادف نهاية شهر آب، وفقاً لموقع
"ديلي ميل"
.
ويستمتع مراقبو النجوم بظهور القمر العملاق الثالث لهذا العام عشية يوم 30 آب في تمام الساعة 2.35 صباحًا بتوقيت غرينتش.
وعلى الرغم من اسمه، سيحتفظ القمر بظله الرمادي المعتاد خلال الحدث، لكنه قد يبدو أكبر بنسبة تصل إلى 14% وأكثر سطوعًا بنسبة 30% من المعتاد.
وأوضح البروفيسور دون بولاكو من جامعة وارويك: "غالبًا ما يتم تسمية القمر العملاق بأسماء ذات أهمية إقليمية أو تاريخية. وبما أن الفترة المدارية للقمر حول الأرض هي 29.5 يومًا، فمن الممكن ظهور قمرين مكتملين في شهر عادي، وهذا ما يسمى القمر الأزرق للتعبير عن ندرة الأحداث."
ويظهر القمر العملاق عندما يتزامن اكتمال القمر تقريبًا مع نقطة الحضيض، وهي النقطة في مدار القمر التي يكون فيها أقرب إلى الأرض.
ووفقاً لوكالة ناسا، هناك نوعان من "القمر الأزرق" في عالم علم الفلك، بما في ذلك القمر الأزرق التقويمي والقمر الأزرق الموسمي.
وحدث الأربعاء المقبل يقع في الواقع ضمن "فئة التقويم" باعتباره البدر الثاني لشهر آب، بعد قمر "سمك الحفش" في الأول من آب.
وبشكل عام، تحدث هذه الحالات كل سنتين إلى ثلاث سنوات، وآخرها حدث في آب 2021.
وعلى الرغم من أن لونه لن يتغير هذه المرة، إلا أن الكثيرين يقولون إن القمر ظهر باللون الأزرق لأشهر عدة بعد الانفجار البركاني القوي لكراكاتوا في إندونيسيا خلال عام 1883.
حيث ارتفع الرماد الناتج عن الانفجار إلى 50 ميلاً في الغلاف الجوي للأرض، ما يؤدي الى تشتت جزيئات الضوء الأزرق وتجعل القمر يبدو أزرق أيضًا.
وللحصول على رؤية جيدة للقمر يوم الأربعاء، يوصي الخبراء بالابتعاد عن البلدات والمدن، والتوجه نحو المناطق ذات السماء الصافية.
ويمكن أن يؤدي إطفاء الأنوار في المنازل أيضًا إلى تحسين الرؤية، على الرغم من أن فرصة الرؤية بوضوح تعتمد إلى حد كبير على الطقس وحتى التلوث.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
قمر
أزرق
سماء
كوكب
مساء
التالي
السيارات بلا سائق...مشهد عادي في شوارع سان فرانسيسكو!
هل تم حل لغز مثلث برمودا؟... خبير يشرح سبب اختفاء السفن!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-08-26
"مساء الخير بيروت جملة إلي عمر بحلم أقولها"... الفلسطيني فرج سليمان يشعل الأجواء في حفله الأوّل في لبنان! (فيديو)
فنّ
2023-08-26
"مساء الخير بيروت جملة إلي عمر بحلم أقولها"... الفلسطيني فرج سليمان يشعل الأجواء في حفله الأوّل في لبنان! (فيديو)
0
أخبار لبنان
2023-08-26
ابو فاعور للـ LBCI: المبيدات المسرطنة أدخلت عبر التهريب والتلاعب... ولن أنتظر طويلا قبل فضح الأسماء
أخبار لبنان
2023-08-26
ابو فاعور للـ LBCI: المبيدات المسرطنة أدخلت عبر التهريب والتلاعب... ولن أنتظر طويلا قبل فضح الأسماء
0
أخبار لبنان
2023-08-25
المديرية العامة للمهني: نتائج الشهادات الثامنة مساء
أخبار لبنان
2023-08-25
المديرية العامة للمهني: نتائج الشهادات الثامنة مساء
0
فنّ
2023-08-25
نجمة "ذا فويس كيدز" نور قمر تعلن زواجها من خطيبها اللبناني... لن تصدقوا كيف أصبحت! (صور)
فنّ
2023-08-25
نجمة "ذا فويس كيدز" نور قمر تعلن زواجها من خطيبها اللبناني... لن تصدقوا كيف أصبحت! (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
07:37
السيارات بلا سائق...مشهد عادي في شوارع سان فرانسيسكو!
علوم وتكنولوجيا
07:37
السيارات بلا سائق...مشهد عادي في شوارع سان فرانسيسكو!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-08-25
هل تم حل لغز مثلث برمودا؟... خبير يشرح سبب اختفاء السفن!
علوم وتكنولوجيا
2023-08-25
هل تم حل لغز مثلث برمودا؟... خبير يشرح سبب اختفاء السفن!
0
علوم وتكنولوجيا
2023-08-25
مجموعة "سبرينغر نيتشر" تسحب دراسة علمية مضللة بشأن التغير المناخي
علوم وتكنولوجيا
2023-08-25
مجموعة "سبرينغر نيتشر" تسحب دراسة علمية مضللة بشأن التغير المناخي
0
علوم وتكنولوجيا
2023-08-25
"ثريدز" المنافسة لـ"إكس" تطلق نسخة ويب لمستخدمي الأجهزة غير المحمولة
علوم وتكنولوجيا
2023-08-25
"ثريدز" المنافسة لـ"إكس" تطلق نسخة ويب لمستخدمي الأجهزة غير المحمولة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
07:37
الموت يُفجع الممثل الكوميدي عباس شاهين
فنّ
07:37
الموت يُفجع الممثل الكوميدي عباس شاهين
0
خبر عاجل
11:33
فرنسا خارج كأس العالم لكرة السلة بعد خسارة ثانية بالدور الأول أمام لاتفيا ٨٨ - ٨٦
خبر عاجل
11:33
فرنسا خارج كأس العالم لكرة السلة بعد خسارة ثانية بالدور الأول أمام لاتفيا ٨٨ - ٨٦
0
أخبار لبنان
02:28
عائلة الإمام المغيب السيد موسى الصدر: تنصح السيدة بشرى الخليل ان تعود الى رشدها وتعتذر
أخبار لبنان
02:28
عائلة الإمام المغيب السيد موسى الصدر: تنصح السيدة بشرى الخليل ان تعود الى رشدها وتعتذر
0
منوعات
05:00
إلقاء القبض على شاب بتهمة "الاعتداء" على امرأة على الشاطئ... وهذه التفاصيل!
منوعات
05:00
إلقاء القبض على شاب بتهمة "الاعتداء" على امرأة على الشاطئ... وهذه التفاصيل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:58
خليل: لوصول التدقيق الجنائي الى غاياته الحقيقية بعيدا عن الخطابات العامة
أخبار لبنان
07:58
خليل: لوصول التدقيق الجنائي الى غاياته الحقيقية بعيدا عن الخطابات العامة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
جلسة بشأن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي...ماذا في المداولات؟
تقارير نشرة الاخبار
07:56
جلسة بشأن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي...ماذا في المداولات؟
0
أخبار لبنان
06:49
كنعان بعد جلسة لجنة المال والموازنة بحضور منصوري:على التدقيق الجنائي أن يُستكمل في مصرف لبنان كما في الوزارات وادارات الدولة
أخبار لبنان
06:49
كنعان بعد جلسة لجنة المال والموازنة بحضور منصوري:على التدقيق الجنائي أن يُستكمل في مصرف لبنان كما في الوزارات وادارات الدولة
0
أخبار لبنان
06:49
جميل السيد طالب مصرف لبنان بتقديم لوائح "الكومسيونات" التي قدمت في السابق
أخبار لبنان
06:49
جميل السيد طالب مصرف لبنان بتقديم لوائح "الكومسيونات" التي قدمت في السابق
0
أخبار دولية
06:43
إيران والعراق توصلتا إلى اتفاق لنزع سلاح الجماعات المسلحة في إقليم كردستان
أخبار دولية
06:43
إيران والعراق توصلتا إلى اتفاق لنزع سلاح الجماعات المسلحة في إقليم كردستان
0
أخبار لبنان
06:40
عريضة تدعو الى ضم ملف اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية الى نطاق اختصاص المؤسسة المستقلة حول المفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة
أخبار لبنان
06:40
عريضة تدعو الى ضم ملف اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية الى نطاق اختصاص المؤسسة المستقلة حول المفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة
0
السياحة في لبنان
13:57
أهلا بهالطلة من سياحة الآثار في لبنان!
السياحة في لبنان
13:57
أهلا بهالطلة من سياحة الآثار في لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
يوم مفتوح في فوج الحدود البرية الأول تتخلله نشاطات توجيهية وترفيهية وعسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
يوم مفتوح في فوج الحدود البرية الأول تتخلله نشاطات توجيهية وترفيهية وعسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
المهرجانات الفنية والثقافية التي تعزز الإنماء السياحي متسمرة وآخرها مهرجان زهرة الوزاني 2023
تقارير نشرة الاخبار
13:49
المهرجانات الفنية والثقافية التي تعزز الإنماء السياحي متسمرة وآخرها مهرجان زهرة الوزاني 2023
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
13:12
نيكولا مزهر يدخل القفص الذهبي مع خطيبته (فيديو)
فنّ
13:12
نيكولا مزهر يدخل القفص الذهبي مع خطيبته (فيديو)
2
خبر عاجل
11:33
فرنسا خارج كأس العالم لكرة السلة بعد خسارة ثانية بالدور الأول أمام لاتفيا ٨٨ - ٨٦
خبر عاجل
11:33
فرنسا خارج كأس العالم لكرة السلة بعد خسارة ثانية بالدور الأول أمام لاتفيا ٨٨ - ٨٦
3
أخبار لبنان
02:28
عائلة الإمام المغيب السيد موسى الصدر: تنصح السيدة بشرى الخليل ان تعود الى رشدها وتعتذر
أخبار لبنان
02:28
عائلة الإمام المغيب السيد موسى الصدر: تنصح السيدة بشرى الخليل ان تعود الى رشدها وتعتذر
4
منوعات
12:54
زوجة ميسي في موقع حرج بعد مباراة... هل قبلت زميل زوجها عن طريق الخطأ؟ (فيديو)
منوعات
12:54
زوجة ميسي في موقع حرج بعد مباراة... هل قبلت زميل زوجها عن طريق الخطأ؟ (فيديو)
5
منوعات
12:24
وفاة مسنة عمرها يفوق الـ90 عاما... داهمت الشرطة منزلها وبعد ساعات ماتت بسكتة قلبية!
منوعات
12:24
وفاة مسنة عمرها يفوق الـ90 عاما... داهمت الشرطة منزلها وبعد ساعات ماتت بسكتة قلبية!
6
صحف اليوم
23:59
كيف تم توقيف العميل الروسي في لبنان؟ اليكم كامل الرواية (الاخبار)
صحف اليوم
23:59
كيف تم توقيف العميل الروسي في لبنان؟ اليكم كامل الرواية (الاخبار)
7
صحف اليوم
00:50
موجة نزوح سورية جديدة...(نداء الوطن)
صحف اليوم
00:50
موجة نزوح سورية جديدة...(نداء الوطن)
8
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إعادة فتح معمل طاقة كهرمائية في وادي قاديشا بمبادرة خاصة
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إعادة فتح معمل طاقة كهرمائية في وادي قاديشا بمبادرة خاصة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More