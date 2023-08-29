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العثور على حياة غريبة على كوكب المريخ...لكن "ناسا" قتلتها عن طريق الخطأ!

العثور على حياة غريبة على كوكب المريخ...لكن "ناسا" قتلتها عن طريق الخطأ!





وقد أدلى بهذه الادعاءات ديرك شولز ماكوش من الجامعة التقنية في برلين، الذي يعتقد أن تجربة أجريت في السبعينيات والتي أضافت الماء إلى التربة، أغرقت أي حياة كانت كامنة في المريخ.



ويعتقد شولتز ماكوش أن الماء الذي يحتوي على محلول غذائي في التربة ربما كان سائلاً أكثر من اللازم.



وهذا هو الحال بالنسبة للميكروبات التي تعيش داخل الصخور المالحة في أتاكاما، والتي تتمتع بمناظر طبيعية مشابهة للمريخ، والتي لا تحتاج إلى المطر للبقاء على قيد الحياة، حيث أن كثرة الماء ستقضي عليها.



وهبطت مركبتا الهبوط في مهمة فايكنغ التابعة لناسا على سطح المريخ في 20 تموز 1976 (فايكنغ 1)، و3 أيلول 1976 (فايكنغ 2).



وتم تجهيز مركبات الهبوط بعدد كبير من الأدوات. كما مكنتهم الأجهزة من البحث عن علامات الحياة المحتملة ودراسة الخصائص الفيزيائية والمغناطيسية للتربة والغلاف الجوي.



وكانت النظرية تقول أنه لو كانت الحياة على كوكب المريخ، فإن الكائنات الحية الدقيقة سوف تستهلك العناصر الغذائية وتطلق الكربون المشع كغاز.



وفي دراسة أجريت عام 2007، قال أستاذ علم الفلك ان الحياة على المريخ يمكن أن تحتوي على بيروكسيد الهيدروجين في خلاياها.



وكتب شولتز ماكوش، والمؤلف المشارك جوب إم هوتكوبر في الدراسة: "سيكون لهذا التكيف مزايا خاصة في بيئة المريخ المتمثلة في توفير نقطة تجمد منخفضة، ومصدر للأوكسجين والرطوبة. وإذا افترضنا أن الحياة المريخية الأصلية ربما تكيفت مع بيئتها من خلال دمج بيروكسيد الهيدروجين في خلاياها، فإن هذا يمكن أن يفسر نتائج الفايكنغ".



وأضاف ماكوش: "لو كانت خلايا المريخ تحتوي على بيروكسيد الهيدروجين، لكان ذلك قد قتلها".



وأُجريت تجربة أخرى وهي الإطلاق الانحلالي الحراري، التي تم اختبارها من أجل التخليق العضوي، والتي جاءت أيضًا إيجابية.



وقام هذا الاختبار بخلط أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون من الأرض لمعرفة ما إذا كان سيتم دمج الكربون في التربة.



وكتب ديرك شولز ماكوش: "كان من الممكن أن تتكيف الحياة على المريخ مع البيئة القاحلة من خلال التواجد داخل الصخور المالحة وامتصاص الماء مباشرة من الغلاف الجوي. وربما تكون تجارب الفايكنج، التي تضمنت إضافة الماء إلى عينات التربة، قد تغلبت على هذه الميكروبات المحتملة، مما أدى إلى زوالها".



وواصلت مركبات الهبوط مهامها حتى الإرسال النهائي إلى الأرض في 11 تشرين الأول 1982 (فايكنغ 1)، و11 نيسان 1980 (فايكنغ 2)، لكنها لا تزال موجودة على المريخ حتى يومنا هذا. ربما تكون وكالة ناسا قد اكتشفت حياة غريبة على كوكب المريخ قبل 50 عامًا، لكن الوكالة قتلتها على الأغلب عن طريق الخطأ، وفق موقع "ديلي ميل" وقد أدلى بهذه الادعاءات ديرك شولز ماكوش من الجامعة التقنية في برلين، الذي يعتقد أن تجربة أجريت في السبعينيات والتي أضافت الماء إلى التربة، أغرقت أي حياة كانت كامنة في المريخ.ويعتقد شولتز ماكوش أن الماء الذي يحتوي على محلول غذائي في التربة ربما كان سائلاً أكثر من اللازم.وهذا هو الحال بالنسبة للميكروبات التي تعيش داخل الصخور المالحة في أتاكاما، والتي تتمتع بمناظر طبيعية مشابهة للمريخ، والتي لا تحتاج إلى المطر للبقاء على قيد الحياة، حيث أن كثرة الماء ستقضي عليها.وهبطت مركبتا الهبوط في مهمة فايكنغ التابعة لناسا على سطح المريخ في 20 تموز 1976 (فايكنغ 1)، و3 أيلول 1976 (فايكنغ 2).وتم تجهيز مركبات الهبوط بعدد كبير من الأدوات. كما مكنتهم الأجهزة من البحث عن علامات الحياة المحتملة ودراسة الخصائص الفيزيائية والمغناطيسية للتربة والغلاف الجوي.وكانت النظرية تقول أنه لو كانت الحياة على كوكب المريخ، فإن الكائنات الحية الدقيقة سوف تستهلك العناصر الغذائية وتطلق الكربون المشع كغاز.وفي دراسة أجريت عام 2007، قال أستاذ علم الفلك ان الحياة على المريخ يمكن أن تحتوي على بيروكسيد الهيدروجين في خلاياها.وكتب شولتز ماكوش، والمؤلف المشارك جوب إم هوتكوبر في الدراسة: "سيكون لهذا التكيف مزايا خاصة في بيئة المريخ المتمثلة في توفير نقطة تجمد منخفضة، ومصدر للأوكسجين والرطوبة. وإذا افترضنا أن الحياة المريخية الأصلية ربما تكيفت مع بيئتها من خلال دمج بيروكسيد الهيدروجين في خلاياها، فإن هذا يمكن أن يفسر نتائج الفايكنغ".وأضاف ماكوش: "لو كانت خلايا المريخ تحتوي على بيروكسيد الهيدروجين، لكان ذلك قد قتلها".وأُجريت تجربة أخرى وهي الإطلاق الانحلالي الحراري، التي تم اختبارها من أجل التخليق العضوي، والتي جاءت أيضًا إيجابية.وقام هذا الاختبار بخلط أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون من الأرض لمعرفة ما إذا كان سيتم دمج الكربون في التربة.وكتب ديرك شولز ماكوش: "كان من الممكن أن تتكيف الحياة على المريخ مع البيئة القاحلة من خلال التواجد داخل الصخور المالحة وامتصاص الماء مباشرة من الغلاف الجوي. وربما تكون تجارب الفايكنج، التي تضمنت إضافة الماء إلى عينات التربة، قد تغلبت على هذه الميكروبات المحتملة، مما أدى إلى زوالها".وواصلت مركبات الهبوط مهامها حتى الإرسال النهائي إلى الأرض في 11 تشرين الأول 1982 (فايكنغ 1)، و11 نيسان 1980 (فايكنغ 2)، لكنها لا تزال موجودة على المريخ حتى يومنا هذا.