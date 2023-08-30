الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الروبوت الهندي المتنقل على سطح القطب الجنوبي للقمر أكد وجود مادة الكبريت

علوم وتكنولوجيا
2023-08-30 | 05:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الروبوت الهندي المتنقل على سطح القطب الجنوبي للقمر أكد وجود مادة الكبريت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الروبوت الهندي المتنقل على سطح القطب الجنوبي للقمر أكد وجود مادة الكبريت

الروبوت الهندي المتنقل على سطح القطب الجنوبي للقمر أكد وجود مادة الكبريت

تمكّن الروبوت المتنقل الذي هبط على سطح القطب الجنوبي للقمر في 23 آب الفائت من تأكيد وجود مادة الكبريت في الموقع، على ما أعلنت وكالة الفضاء الهندية.

وأوضحت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في بيان حمل تاريخ الاثنين أن "أداة قياس طيف البلازما المستحثة بالليزر الموجودة في المركبة الفضائية شاندريان-3 أجرت قياساتها الأولى للعناصر التي يتألف منها سطح القمر بالقرب من القطب الجنوبي".

وأضاف البيان أن "هذه القياسات الميدانية في الموقع أكدت من دون أي لبس وجود الكبريت في المنطقة، وهو ما لم يكن ممكنا التحقق منه بواسطة الأجهزة الموجودة في الأقمار الصناعية".

كذلك أكد الروبوت وجود الألمنيوم والكالسيوم والحديد والكروم والتيتانيوم على سطح القمر، بحسب المنظمة. وأظهرت قياسات أخرى أيضاً وجود المنغنيز والسيليكون والأكسجين.

ويتولى الروبوت المتحرّك "برغيان" ("الحكمة" باللغة السنسكريتية) ذي العجلات الستّ درس خصائص هذه المنطقة من سطح القمر التي لا تزال إلى حدّ كبير غير مستكشفة، وإرسال بيانات وصور عنها إلى الأرض خلال مدة المهمة البالعة أسبوعين.

وأصبحت الهند في 23 آب أول دولة تُنزل بنجاح مركبة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر. وهي منطقة غير مستكشفة، وباتت كذلك من بين الدول القليلة التي تمكنت من إنزال مركبة غير مأهولة على سطح القمر بواسطة التحكم مِن بُعد، إذ لم تسبقها إلى ذلك سوى روسيا والولايات المتحدة والصين.

وهبطت شاندريان-3 (ومعناها "المركبة القمرية" باللغة السنسكريتية) بعد أيام من تحطم المسبار لونا-25 الروسي في المنطقة نفسها، في نكسة أتت بعد عقود من نجاح الاتحاد السوفياتي في مهمة مماثلة في 1976.

وكانت الهند عام 2014 أول دولة آسيوية تضع قمرا اصطناعيا في مدار المريخ، وهي تعتزم إرسال مركبة مأهولة إلى مدار الأرض بحلول السنة المقبلة، في مهمة تستمر ثلاثة أيام.

وتعتزم كذلك إرسال مسبار ثانٍ الى القمر بالإشتراك مع اليابان بحلول 2025، ومركبة إلى مدار كوكب الزهرة خلال العامين المقبلين.
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

الهندي

المتنقل

القطب

الجنوبي

للقمر

الكبريت

LBCI التالي
اقتراب موعد اطلاق آيفون 15 رسميا...إليكم التاريخ!
بعثة علمية تمخر عباب أكبر مضائق غرينلاند لدرس المنظومة البيئية المعرّضة للخطر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-08-24

"هذا النجاح تسطّره البشرية جمعاء"... إنجاز تاريخي للهند بعد هبوط مركبتها قرب القطب الجنوبي للقمر (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-06-19

في تشيلي ... العثور على بقايا ديناصور لم يسبق رصد دليل على وجوده في أميركا الجنوبية

LBCI
صحف اليوم
00:19

غسان سكاف لـ"الأنباء" الكويتية: المبادرة الفرنسية تحولت إلى مادة لإذكاء الصراع الداخلي

LBCI
صحف اليوم
00:08

باخرة الفيول: ميقاتي يدعي وجود سمسرات ثم يتراجع (الأخبار)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:57

اقتراب موعد اطلاق آيفون 15 رسميا...إليكم التاريخ!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:37

بعثة علمية تمخر عباب أكبر مضائق غرينلاند لدرس المنظومة البيئية المعرّضة للخطر

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-08-29

نسخة من "تشات جي بي تي" متخصصة في الأعمال

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-08-29

العثور على حياة غريبة على كوكب المريخ...لكن "ناسا" قتلتها عن طريق الخطأ!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:31

هاشم لـ"الأنباء الإلكترونية": خلفية الموقف الفرنسي المستجد غير معروفة بعد

LBCI
أخبار دولية
2023-07-01

زيلينسكي يطالب قمة الأطلسي المقبلة بـ"دعوة" بلاده للإنضمام للحلف

LBCI
منوعات
2023-08-11

"ابتسامتها كانت تضيء شيكاغو"... صوّب البندقية نحوها وأطلق رصاصة برأسها: ابنة الـ8 سنوات ضحية جار أزعجته الضجة؟!

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-08

نقابة اصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات دعت الى إلغاء تعميم ووقفة تضامنية الثلاثاء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:47

الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية يطول... فهل من محاولات جديدة لفتح كوة في جدار الازمة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:47

هوكشتاين في بيروت... فما سبب الزيارة؟

LBCI
السياحة في لبنان
14:14

"إكتشف لبنان" إنطلق وشباب العالم العربي من ربوع الجنوب يهتفون لبيروت!

LBCI
رياضة
14:12

ماذا بانتظار منتخب لبنان في المباريات القادمة؟

LBCI
رياضة
14:06

رسالة من وائل عرقجي لبعض الجماهير اللبنانية

LBCI
رياضة
14:02

الحظ لم يحالف لبنان في مباراته بمواجهة فرنسا... هكذا كانت المجريات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

إخلاء سبيل الكوميدي نور حجار بسند إقامة بإشارة من القاضي عويدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هل طرقاتنا جاهزة لاستقبال أمطار الشتاء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الأمن يحتاج إلى المال…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:28

"الطاقة" تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر آب

LBCI
خبر عاجل
11:55

الـLBCI تحصل على المسودة الأخيرة لقرار التمديد لليونيفل في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
10:13

القاضي عويدات يتخذ قرارًا بتوقيف الكوميدي نور حجار

LBCI
امن وقضاء
11:49

قرار منع إرتياد شاطئ صيدا بلباس البحر... ما جديده؟

LBCI
حال الطقس
00:39

عودة الإستقرار والإرتفاع بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار دولية
15:42

السعودية تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع 6 دول جديدة

LBCI
منوعات
10:47

اعتقد والداه أنه يعاني من نمو الأسنان... لكن ما اكتشفاه عن طفلهما كان صادماً!

LBCI
خبر عاجل
13:03

تتابعون إعادة المباراة بين منتخبي لبنان وفرنسا ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلة وذلك عند الساعة التاسعة مساء عبر الـLB2

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More