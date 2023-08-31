دراسة صادمة حول تعاطي المخدرات خلال عصور ما قبل التاريخ... الإنسان البدائي كان يحب "الانتشاء" بعد يوم عمل شاق!

كشفت دراسة جديدة أن إنسان نياندرتال (الإنسان البدائي) كان يحب "الانتشاء" بعد يوم عمل شاق من خلال تناول المخدرات.

وأدّى اكتشاف خيوط شعر بشرية داخل موقع في مينوركا بإسبانيا إلى إعطاء دليل للعلماء على تعاطي المخدرات خلال عصور ما قبل التاريخ.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Scientific Reports، الّتي تسلط الضوء على تعاطي المخدرات عبر التاريخ.

وكشفت النتائج عن عدد من المواد القلوية أو الكيميائية المختلفة التي جاءت من نباتات الباذنجانيات، وتحتوي على السكوبولامين والأتروبين التي يمكن أن تسبب الهلوسة، مع الإيفيدرين الّذي يُساعد على تنشيط الجسم.

كما عثر العلماء على صناديق مزخرفة بداخلها المواد المخدرة، والتي من المحتمل أنه تم تزيينها عندما كان إنسان نياندرتال تحت تأثير المخدرات.

وبدورها، قالت إليسا غيرا دوسي، وهي أستاذة مشاركة في أبحاث "عصور ما قبل التاريخ" بجامعة بلد الوليد في إسبانيا والمؤلفة الرئيسية للدراسة إن "هذه النتائج فريدة للغاية".

وأضافت "في بعض الأحيان عندما يفكر الناس في المخدرات، يعتقدون أنها آفة حديثة، إلا أن هذه النتائج تعكس واقعاً مختلفا."