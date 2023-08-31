الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دراسة... التغير المناخي يزيد بنسبة 25 في المئة خطر حرائق الغابات الشديدة!

علوم وتكنولوجيا
2023-08-31 | 09:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دراسة... التغير المناخي يزيد بنسبة 25 في المئة خطر حرائق الغابات الشديدة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
دراسة... التغير المناخي يزيد بنسبة 25 في المئة خطر حرائق الغابات الشديدة!

دراسة... التغير المناخي يزيد بنسبة 25 في المئة خطر حرائق الغابات الشديدة!

يؤدي التغير المناخي إلى زيادة كبيرة في خطر امتداد حرائق الغابات سريعاً، وفقا لدراسة نشرت الأربعاء، تفتح الطريق أمام أفكار جديدة للوقاية بعد الكوارث الأخيرة التي شهدتها كندا واليونان وهاواي، من بينها عمليات الحرق الوقائي الرامية إلى تنظيف أرضيات الغابات.

أدى الاحترار المناخي الذي تسبب به الإنسان إلى زيادة وتيرة "حرائق الغابات الشديدة" بنسبة 25 في المئة في المتوسط مقارنة بعصر ما قبل الصناعة، وفق ما توصلت إليه هذه الدراسة التي نشرها في مجلة "نيتشر" معهد "بريكثرو إنستيتيوت" في كاليفورنيا.

وتولى العلماء درس مجموعة من الحرائق حصلت بين عامَي 2003 و2020، وأجروا تحليلاً لتأثير معدلات الحرارة الأعلى والجفاف الأشدّ على الحرائق السريعة الامتداد، أي تلك التي تحرق أكثر من أربعة آلاف هكتار يومياً.

وتبيّن أن تأثير التغيّر المناخي متفاوت، إذ في ظل الجفاف الجزئي، كان الاحترار كافياً لجعل رطوبة الجو أو النباتات تتجاوز عتبات رئيسية تجعل الحرائق الشديدة أكثر احتمالا، في حين أن تأثير الاحترار أقل وضوحاً بكثير في حالات الجفاف الشديد أصلاً.

وقال المعدّ الرئيسي للدراسة باتريك براون لوكالة فرانس برس إن هذه الخلاصات "تعني ضرورة إيلاء أكبر قدر من الاهتمام للأماكن والفترات التي شهدت تاريخيا ظروفا أدنى بقليل من هذه العتبات".

وقد يزيد الخطر في المتوسط بنسبة 59 في المئة بحلول نهاية القرن في سيناريو "الانبعاثات المنخفضة" (+1,8 درجة مئوية من الاحترار مقارنة بمناخ ما قبل الصناعة)، وبنسبة تصل إلى 172 في المئة في سيناريو الانبعاثات العالية غير الخاضعة للرقابة. وارتفعت درجة حرارة المناخ إلى الآن نحو 1,2 درجة مئوية.

وشدد براون على أن تسليط الضوء على عتبات الجفاف الرئيسية قد يسهل تدابير الوقاية، ويساعد على اختيار المواقع ذات الأولوية لتخفيف الغطاء النباتي أو حرقه بشكل مضبوط، من أجل تقليل الوقود الصلب الذي يغذي الحرائق.

وأكد أن "تأثير التخفيضات في الوقود الخطير يمكن أن يساهم في معظم الظروف في التعويض تماما عن تأثير التغير المناخي"، متوقعاً حتى أن "تنخفض أخطار الحرائق بشكل كبير رغم التغير المناخي" إذا طُبقت هذه التدابير على نطاق واسع.

كذلك يمكن أن تساعد هذه النتائج في جعل حملات المراقبة أفضل استهدافاً وتحسين نشر وسائل مكافحة الحرائق.

ونُشرت الدراسة في نهاية صيف تميز بحرائق أودت بحياة ما لا يقل عن 115 شخصا في هاواي وحطمت كل الأرقام القياسية في كندا، حيث اضطر 200 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم. وفي اليونان، يمتد أكبر حريق غابات تم تسجيله على الإطلاق في الاتحاد الأوروبي على جبهة مساحتها عشرة كيلومترات.
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

التغير

المناخي

بنسبة

المئة

حرائق

الغابات

الشديدة!

LBCI التالي
دراسة صادمة حول تعاطي المخدرات خلال عصور ما قبل التاريخ... الإنسان البدائي كان يحب "الانتشاء" بعد يوم عمل شاق!
روبوتات تقوم بالأعمال المنزلية...هل تصبح حقيقة؟ (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-08-25

مجموعة "سبرينغر نيتشر" تسحب دراسة علمية مضللة بشأن التغير المناخي

LBCI
أخبار دولية
05:54

رئيس الوزراء اليوناني يتوقّع بأن تأتي حرائق الغابات على أكثر من 150 ألف هكتار هذا الصيف

LBCI
آخر الأخبار
05:25

رئيس الوزراء اليوناني يتوقّع بأن تأتي حرائق الغابات على أكثر من 150 ألف هكتار هذا الصيف

LBCI
أخبار دولية
2023-08-30

إعادة انتخاب علي بونغو رئيسا للغابون بنسبة 64,27 في المئة من الأصوات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:19

عشاق علم الفلك تابعوا ظهور "القمر الأزرق العملاق" النادر

LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:56

مكالمات صوتية ومرئية... قريبا عبر "إكس"!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:35

دراسة صادمة حول تعاطي المخدرات خلال عصور ما قبل التاريخ... الإنسان البدائي كان يحب "الانتشاء" بعد يوم عمل شاق!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
14:13

روبوتات تقوم بالأعمال المنزلية...هل تصبح حقيقة؟ (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
10:42

التمديد لليونيفيل بغالبية ١٣ صوتاً مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت

LBCI
فنّ
07:31

ظافر العابدين وتوبا بويوكوستن يفاجئان الجمهور بإطلالتهما سوياً... ما الذي يجمع بينهما؟ (صور)

LBCI
أخبار سياسية
07:32

"التجدد للوطن" في الديمان

LBCI
آخر الأخبار
2023-08-23

النائب العام الإستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر تقدم بطلب تنحي عن الشكوى المحالة إليه من قبل النيابة العامة التمييزية في موضوع تقرير التدقيق الجنائي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:22

ذكرى تغييب الامام موسى الصدر... كيف تبدو التحضيرات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:20

ماذا في تفاصيل اليوم الثاني لهوكستين في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:17

عبد الليهان في بيروت آتيا من دمشق... من سيلتقي وماذا على جدول البحث؟

LBCI
أخبار لبنان
15:54

قرار التجديد لقوات اليونفيل ارجئ الى يوم غد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

اختتام الجولة الاولى من بطولة كاس العالم لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

اكتشف لبنان من كسروان وبيروت .. الشباب العرب يزيّنون البلد بثقافاتهم !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

في اليوم العالمي للمفقودين قسرًا... الاهالي يرفعون الصوت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

على بعد أشهر من الإنتخابات البلدية .. قانون جديد للكوتا النسائية يدخل مجلس النواب

LBCI
أخبار لبنان
13:54

موضوع النافعة حضر في جلسة للجنة الاشغال النيابية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:06

ديوان المحاسبة لهيئة ادارة السير: لملاحقة inkript جزائيا امام النيابة العامة التمييزية

LBCI
امن وقضاء
09:10

معلومات للـLBCI: تعديلات طرأت على مسودة قرار التجديد لقوات اليونيفيل..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

في الاول من أيلول.. أسعار جديدة لباقات الانترنت بعد رفع تعرفة خدمات أوجيرو

LBCI
أخبار لبنان
14:56

هوكشتاين يلتقي قائد الجيش: عشاء عمل مثمر

LBCI
خبر عاجل
10:42

التمديد لليونيفيل بغالبية ١٣ صوتاً مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت

LBCI
حال الطقس
00:09

طقس صيفي يؤثر على لبنان... هل تنخفض درجات الحرارة؟

LBCI
خبر عاجل
11:24

بري: اقول للوشاة انهم مخطئون في العنوان ولا تعرفون من هو نبيه بري ولا من هي حركة امل وانصحكم بان توفروا اموال الترانزيت والاكلاف على الاقامة في الفنادق وشراء الذمم "خيطوا بغير هالمسلة"

LBCI
منوعات
04:21

ظهرت عارية الصدر وبلقطات فاضحة... صور قديمة لزوجة كاني ويست خلال عرضها للأزياء تشعل الجماهير! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More