الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
باب الحارة 10
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دراسة تؤكد... موجات الحرّ البحرية لا تؤثر على أعداد الأسماك

علوم وتكنولوجيا
2023-08-31 | 14:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دراسة تؤكد... موجات الحرّ البحرية لا تؤثر على أعداد الأسماك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
دراسة تؤكد... موجات الحرّ البحرية لا تؤثر على أعداد الأسماك

دراسة تؤكد... موجات الحرّ البحرية لا تؤثر على أعداد الأسماك

تؤثر موجات الحرّ البحرية بصورة ضئيلة على وفرة الأسماك ولا تتسبب إلا بتغييرات محدودة في تكوين أعداد الأسماك في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، على ما أظهرت دراسة نشرت الأربعاء في مجلة "نيتشر".

وقالت المعدّة الرئيسية للدراسة الأستاذة المساعدة في قسم علوم المحيطات في جامعة كاليفورنيا أليكسا ل. فريدستون في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس إنها فوجئت بهذه النتائج.

وأضافت "نحن نعلم أن مجتمعات الأسماك واجهت ارتفاع درجة حرارة المحيطات على المدى الطويل من خلال الانتقال نحو القطبين، وهو ما يمكن أن يغيّر الكتلة الحيوية للأسماك وتكوينها في موقع معين. لذلك توقعتُ نتائج مماثلة (...)أي المزيد من أنواع الأسماك في المياه الدافئة وعدد أقل من الأسماك في المياه الباردة بعد موجات الحر البحرية هذه".

وتولى الباحثون الأميركيون والكنديون والأوروبيون الذين أجروا الدراسة تحليل أكثر من 82 ألف حصيلة صيد أسماك بواسطة شباك الجر القاعية، جُمعَت في إطار الحملات العلمية في شمال المحيط الأطلسي وشمال شرق المحيط الهادئ.

وقارن العلماء الكميات المصطادة التي تشمل 1769 نوعاً من أسماك القاع تم صيدها بين عامي 1993 و2019، مع 248 موجة حر سُجلت خلال الفترة نفسها في المياه العميقة، من المنطقة شبه الاستوائية إلى القطب الشمالي.

وتبيّن للباحثين أن لموجات الحرارة البحرية بعض التأثيرات، كفقدان 22 في المئة من الكتلة الحيوية للأسماك في خليج ألاسكا بعد موجة الحر 2014-2016، أو في المقابل زيادة في الكتلة الحيوية بنسبة 70 في المئة في شمال شرق الولايات المتحدة بعد موجة الحر عام 2012.

لكنّ هذه الاختلافات، رغم كونها كبيرة، أقل حجماً من التقلب الطبيعي في وفرة الأسماك. علاوة على ذلك، لم ترصد تغييرات مماثلة خلال موجات الحر الأخرى لم تُدرَس كثيراً حتى الآن.

وفي نهاية تحليلهم، لم يجد الباحثون علاقة ذات دلالة إحصائية بين الكثافة التراكمية لموجات الحرارة البحرية وتطور الكتلة الحيوية لأسماك القاع.

كذلك لم يلاحظوا انخفاضاً سريعاً في أسماك المياه الباردة أو وفرة في أسماك المياه الدافئة بعد موجات الحر هذه. وقالت فريدستون "لم نتمكن من توقع الأسماك التي ستفقد أو تكتسب كتلة حيوية، استنادا إلى خصائصها الحيوية أو درجات الحرارة التي توجد فيها عادة".

وأشارت الباحثة إلى "صعوبة التوقع غالباً بالتغيرات في الكتلة الحيوية للأسماك".

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

تؤكد...

موجات

الحرّ

البحرية

أعداد

الأسماك

LBCI التالي
دراسة صادمة حول تعاطي المخدرات خلال عصور ما قبل التاريخ... الإنسان البدائي كان يحب "الانتشاء" بعد يوم عمل شاق!
روبوتات تقوم بالأعمال المنزلية...هل تصبح حقيقة؟ (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-07-11

قد تكون ناجمة عن الحرّ... دراسة تكشف: وفاة أكثر من 60 ألف شخص في أوروبا خلال صيف 2022

LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:54

دراسة... التغير المناخي يزيد بنسبة 25 في المئة خطر حرائق الغابات الشديدة!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:35

دراسة صادمة حول تعاطي المخدرات خلال عصور ما قبل التاريخ... الإنسان البدائي كان يحب "الانتشاء" بعد يوم عمل شاق!

LBCI
آخر الأخبار
18:02

الوكالة الكورية الشمالية: بيونغ يانغ تؤكد أنها أطلقت صاروخين في إطار "تدريب على ضربة نووية تكتيكية"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
12:58

"بايدو" الصينية أطلقت روبوت محادثة يتفادى الإجابة عن أسئلة حساسة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:19

عشاق علم الفلك تابعوا ظهور "القمر الأزرق العملاق" النادر

LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:56

مكالمات صوتية ومرئية... قريبا عبر "إكس"!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
09:54

دراسة... التغير المناخي يزيد بنسبة 25 في المئة خطر حرائق الغابات الشديدة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-08-18

جريمة مروّعة أدت الى توقيف ابن الـ18 عاما... مراهقة تتعرّض للاغتصاب في ملعبٍ رياضي!

LBCI
أخبار لبنان
06:12

كركي : زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية أصبحت نافذة في الصندوق

LBCI
منوعات
10:59

ثور يثير الجدل... شوهد في مقعد الراكب مع سائق سيارة على طريقٍ سريعٍ! (صور)

LBCI
أخبار دولية
08:25

موسكو تعلن مقتل عسكريين أوكرانيين خلال عملية توغل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:27

وزير الخارجية الايرانية للمرة الثانية في لبنان .. لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

في طرابلس: "المسرح ثورة"... شعار مهرجان لبنان المسرحي الدولي بمشاركة عربية واسعة

LBCI
السياحة في لبنان
14:01

برنامج "اكتشف لبنان" يُنهي فعالياته في الرملية وإلى لقاء قريب مع الشباب العرب في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

بعد طول انتظار... لبنان يحق فوزه الاول في بطولة كأس العالم لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هل من مطالب فلسطينية إلى السعودية كشرط للموافقة على التطبيع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

رسائل سياسية أطلقها برّي في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

منصة بلومبرغ الجديدة...هل تبصر النور؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

سياحة هوكستين أم سياسة هوكستين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

وحسمها ديوان المحاسبة... لمحاكمة INKRIPT جزائياً

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:06

ديوان المحاسبة لهيئة ادارة السير: لملاحقة inkript جزائيا امام النيابة العامة التمييزية

LBCI
امن وقضاء
09:10

معلومات للـLBCI: تعديلات طرأت على مسودة قرار التجديد لقوات اليونيفيل..

LBCI
خبر عاجل
11:24

بري: اقول للوشاة انهم مخطئون في العنوان ولا تعرفون من هو نبيه بري ولا من هي حركة امل وانصحكم بان توفروا اموال الترانزيت والاكلاف على الاقامة في الفنادق وشراء الذمم "خيطوا بغير هالمسلة"

LBCI
خبر عاجل
10:42

التمديد لليونيفيل بغالبية ١٣ صوتاً مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت

LBCI
حال الطقس
00:09

طقس صيفي يؤثر على لبنان... هل تنخفض درجات الحرارة؟

LBCI
خبر عاجل
11:26

بري: أقول للمرة الأخيرة تعالوا في أيلول لحوار لسبعة أيام وبعدها نذهب لجلسات انتخاب متتالية

LBCI
منوعات
04:21

ظهرت عارية الصدر وبلقطات فاضحة... صور قديمة لزوجة كاني ويست خلال عرضها للأزياء تشعل الجماهير! (صور)

LBCI
منوعات
10:29

عثروا على أحدهما في غرفة نومها... اعتدت جنسياً على توأم في سنّ المراهقة: وعود بالزواج وهذه تفاصيل المداهمة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More