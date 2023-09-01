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كوكب شبيه بالأرض مختبئ داخل نظامنا الشمسيّ!

علوم وتكنولوجيا
2023-09-01 | 08:40
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كوكب شبيه بالأرض مختبئ داخل نظامنا الشمسيّ!
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كوكب شبيه بالأرض مختبئ داخل نظامنا الشمسيّ!

كوكب شبيه بالأرض مختبئ داخل نظامنا الشمسيّ!

لسنوات عديدة، أثار علماء الفلك فكرة وجود كوكب آخر في نظامنا الشمسي، يشار إليه عادة باسم الكوكب التاسع.

ولكن من الممكن أن يكون هناك كوكب آخر "شبيه بالأرض" ينتظر اكتشافه بالقرب من الأرض، حسبما يكشف علماء الفلك اليابانيون.

ويعتقد أن هذا الكوكب الجديد يختبئ في حزام كويبر، وهي حلقة من الأجسام على شكل كعكة دائرية تمتد إلى ما هو أبعد من مدار نبتون، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ويبعد هذا الكوكب المسمى بحزام كويبر (KBP) ما يصل إلى 500 وحدة فلكية (AU) من الشمس، أي 500 ضعف المسافة بين الأرض والشمس، وأقرب من الكوكب التاسع.

ويقول الخبراء إن كتلة KBP كبيرو وصلبة أكثر بثلاثة أضعاف من كتلة الأرض، ولكن من المحتمل أن تكون درجات الحرارة باردة جدًا بحيث من الصعب أن يتم الحفاظ على نمط الحياة نفسه.
 

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علوم وتكنولوجيا

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الشمسيّ!

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