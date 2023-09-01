مرصع بالألماس والذهب الأبيض... علامة تجارية فاخرة تُطلق "آيفون 15" من نوع آخر بسعرٍ خيالي! (فيديو)

مع إطلاق هاتف آيفون 15 المُنتظر في 12 أيلول الجاري، أعلنت العلامة التجارية الفاخرة Caviar عن تصنيع أجهزة آيفون مرصعة بالألماس.

وفي التفاصيل، فإن الهاتف "الفاخر" ويُطلق عليه اسم Diamond Snowflake، تصفه شركة Caviar بأنه "أغلى هاتف آيفون في العالم".

ويبلغ سعر الهاتف المحمول، المصنوع من الذهب الأبيض من عيار 18 قيراط، والمرصع بـ 570 حبة ألماسة فاخرة، أكثر من 564 ألف دولار أميركي.

وإلى محبي هواتف الآيفون، يُمكنكم الاختيار بين طرازي iPhone 15 Pro أو iPhone 15 Pro Max وأربعة وحدات تخزين معلومات: 256 جيغابايت، أو 512 جيغابايت، أو 1 تيرابايت، أو 2 تيرابايت.

اعتمادًا على اختياركم، تتراوح أسعار الهواتف من 562.700 دولارًا إلى 564.700 دولارًا.

ويُذكر أن أسعار iPhone 15 ستبدأ من 799 جنيهًا إسترلينيًا (أو حوالي ألف دولار أميركي)، بينما سيبلغ ثمن أكبر هاتف في التشكيلة الجديدة وهو iPhone 15 Pro Max، 1799 جنيهاً إسترلينيًا (أو 2264 دولاراً).