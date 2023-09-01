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"ناسا" تعثر على حفرة جديدة على سطح القمر... كيف تشكّلت؟ (صورة)
علوم وتكنولوجيا
2023-09-01 | 15:55
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"ناسا" تعثر على حفرة جديدة على سطح القمر... كيف تشكّلت؟ (صورة)
نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" ليل الخميس صورة لحفرة جديدة على سطح القمر يرجّح أنها تشكّلت نتيجة تحطّم المركبة الروسية لونا-25 على القمر قبل أسبوعين.
والتقطت الصورة المركبة المدارية لاستكشاف القمر الموجودة في المدار منذ العام 2009، وفق وكالة فرانس برس.
وقارنت فرق "ناسا" الصور الملتقطة قبل لحظة الاصطدام وبعدها، ولاحظت "فوهة صغيرة جديدة"، بحسب ما أوضح بيان.
وقالت الوكالة الأميركية إن الفوهة "يبلغ قطرها حوالى 10 أمتار وهي تبعد نحو 400 كيلومتر عن موقع الهبوط الذي كان مخططا للمركبة لونا-25".
وأضافت أنها أرسلت أوامر إلى المركبة المدارية لاستكشاف القمر للذهاب ومراقبة المنطقة التي قالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" إنها الموقع المقدّر لحادث التحطم.
ونظرا إلى أن الحفرة "قريبة من نقطة الاصطدام المقدّرة لمركبة لونا-25" خلصت فرق ناسا "إلى أنه من المحتمل أنها نتجت من هذه المهمة، وليس من مقذوفة طبيعية".
وبعد حوالى 50 عاما من آخر مهمة قمرية ناجحة لموسكو، وصلة المركبة الفضائية لونا-25 التي يبلغ وزنها 800 كيلوغرام تقريبا على سطح القمر نتيجة حادث وقع في 19 آب خلال مناورة تمهيدية لعملية هبوطها.
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