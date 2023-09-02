للمرة الأولى في إفريقيا... "أوبر" تطلق خدمة أجرة بدراجات نارية كهربائية في هذا البلد! (صورة)

أفاد بيان نُشر الخميس بأن شركة "أوبر" ستطلق خدمة تاكسي بدراجات نارية كهربائية في العاصمة الكينية نيروبي، هي الأولى للمجموعة الأميركية في إفريقيا، وفق وكالة فرانس برس.

وأعلنت الشركة تشغيل ثلاثة آلاف دراجة نارية كهربائية، مقدّرة أن ذلك سيساهم في خفض تكاليف السائقين بنسبة تتراوح بين 30 و35 في المئة وتكاليف العملاء بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة، مقارنةً بالمركبات العاملة بالبنزين.

وقال مدير الشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا فرانس هيمسترا في البيان، إن "أوبر" تهدف إلى أن تكون "محايدة للكربون على مستوى العالم بحلول العام 2040".

ووفقا لأرقام البنك الدولي التي ذكرتها "أوبر"، يعمل في قطاع "بودا بودا" (دراجة نارية أجرة باللغة العامية المحلية) 1,5 مليون شخص، معظمهم من الشباب، ويدر 202 مليار شلن كيني (أي 1,4 مليار دولار) على الاقتصاد الوطني.