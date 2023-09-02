الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
29
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
29
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لعاب ومخدّر... لماذا نادراً ما نشعر بلسعة البعوضة في حينها؟
علوم وتكنولوجيا
2023-09-02 | 14:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لعاب ومخدّر... لماذا نادراً ما نشعر بلسعة البعوضة في حينها؟
لعاب ومخدّر... لماذا نادراً ما نشعر بلسعة البعوضة في حينها؟
أوضح أحد الأطباء سبب عدم شعور الانسان بلسعة البعوض في حينها .
وفي منشور على تيك توك نُشر في حزيران، قال الدكتور سرمد مزهر، من لندن، إن الطريقة التي يعضك بها البعوض هي "تقنية عالية جدًا" مما يعني أنك عادة لا تستطيع الشعور بها.
وأوضح أن إناث البعوض فقط هي التي تلدغك، لأنها "تحتاج إلى تغذية إضافية حتى تتمكن من إعالة صغارها".
والسبب وراء عدم شعورك بأي شيء، أو ربما لدغة خفيفة، هو أن لعاب إناث البعوض له جودة مماثلة للمخدر.
وقال الدكتور مزهر إن الحشرات "تبدأ بحقن مخدر موضعي على الجلد حتى لا تتمكن من الشعور بأي من الإبر الستة التي تدخل إلى الداخل".
وقد يستغرق الأمر ساعات أو أيامًا حتى يشعر الشخص بلدغة البعوض. وقال الدكتور مزهر إن العملية "فعالة للغاية لدرجة أنه بحلول الوقت الذي تشعر فيه فعليًا بلدغة البعوض، تكون قد اختفت بالفعل"، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأضاف في التعليق أن البعوض تطور ليصبح لديه "قدرة غير عادية على العثور على الأوعية الدموية وسحب الدم دون التسبب في ضرر أو إزعاج كبير".
وأضاف: "تقنية التغذية الخاصة بها تتضمن مزيجًا من الإشارات الكيميائية، والإدراك الحسي، وبنية خرطوم معقدة، وكلها تعمل في وئام لتسهيل وجبتها".
وأظهرت الأبحاث أن إناث البعوض تتبع أعمدة غنية بثاني أكسيد الكربون، وهو الغاز الذي نتنفسه.
والبعوض يكتشف من يجب أن يعض بناءً على كمية ثاني أكسيد الكربون التي تخرجها، وكذلك نوع وكمية العرق الذي ينتجه جسم الانسان.
كما تبين أن الحرارة مهمة، حيث تبين أن حرارة الجسم تهم البعوض أكثر من حرارة الغرفة.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
ومخدّر...
لماذا
نادراً
بلسعة
البعوضة
حينها؟
للمرة الأولى في إفريقيا... "أوبر" تطلق خدمة أجرة بدراجات نارية كهربائية في هذا البلد! (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
11:26
منتخب لبنان يحقق فوزه الثاني في بطولة العالم لكرة السلة على حساب ايران 81 - 73 ويضمن المشاركة في الملحق المؤهل للالعاب الاولمبية
خبر عاجل
11:26
منتخب لبنان يحقق فوزه الثاني في بطولة العالم لكرة السلة على حساب ايران 81 - 73 ويضمن المشاركة في الملحق المؤهل للالعاب الاولمبية
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-31
وزير الخارجية الايرانية للمرة الثانية في لبنان .. لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-31
وزير الخارجية الايرانية للمرة الثانية في لبنان .. لماذا؟
0
أخبار لبنان
2023-08-31
"مشروع وطن الإنسان": لماذا تتخلّف الدولة عن تحصيل وارداتها؟!
أخبار لبنان
2023-08-31
"مشروع وطن الإنسان": لماذا تتخلّف الدولة عن تحصيل وارداتها؟!
0
خبر عاجل
2023-08-31
لبنان يحقق فوزه الاول في بطولة العالم لكرة السلة على ساحل العاج 94 - 84 في مباريات تحديد المراكز المؤهلة للالعاب الاولمبية
خبر عاجل
2023-08-31
لبنان يحقق فوزه الاول في بطولة العالم لكرة السلة على ساحل العاج 94 - 84 في مباريات تحديد المراكز المؤهلة للالعاب الاولمبية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-09-02
للمرة الأولى في إفريقيا... "أوبر" تطلق خدمة أجرة بدراجات نارية كهربائية في هذا البلد! (صورة)
علوم وتكنولوجيا
2023-09-02
للمرة الأولى في إفريقيا... "أوبر" تطلق خدمة أجرة بدراجات نارية كهربائية في هذا البلد! (صورة)
0
علوم وتكنولوجيا
2023-09-01
"ناسا" تعثر على حفرة جديدة على سطح القمر... كيف تشكّلت؟ (صورة)
علوم وتكنولوجيا
2023-09-01
"ناسا" تعثر على حفرة جديدة على سطح القمر... كيف تشكّلت؟ (صورة)
0
علوم وتكنولوجيا
2023-09-01
مرصع بالألماس والذهب الأبيض... علامة تجارية فاخرة تُطلق "آيفون 15" من نوع آخر بسعرٍ خيالي! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2023-09-01
مرصع بالألماس والذهب الأبيض... علامة تجارية فاخرة تُطلق "آيفون 15" من نوع آخر بسعرٍ خيالي! (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
2023-09-01
كوكب شبيه بالأرض مختبئ داخل نظامنا الشمسيّ!
علوم وتكنولوجيا
2023-09-01
كوكب شبيه بالأرض مختبئ داخل نظامنا الشمسيّ!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:34
بعد ثبوت اعتدائهما على الطفلة دنيا... القاضي رمضان أوقف الوالد وزوجته الثانية
أمن وقضاء
11:34
بعد ثبوت اعتدائهما على الطفلة دنيا... القاضي رمضان أوقف الوالد وزوجته الثانية
0
منوعات
2023-08-27
وفاة مسنة عمرها يفوق الـ90 عاما... داهمت الشرطة منزلها وبعد ساعات ماتت بسكتة قلبية!
منوعات
2023-08-27
وفاة مسنة عمرها يفوق الـ90 عاما... داهمت الشرطة منزلها وبعد ساعات ماتت بسكتة قلبية!
0
امن وقضاء
2023-07-11
القوى الامنية: توقيفات في قضية تعنيف الاطفال في إحدى الحضانات
امن وقضاء
2023-07-11
القوى الامنية: توقيفات في قضية تعنيف الاطفال في إحدى الحضانات
0
حال الطقس
2023-08-02
طقس صيفي معتاد يرافقنا... ودرجات الحرارة تعاود ارتفاعها في هذا التاريخ
حال الطقس
2023-08-02
طقس صيفي معتاد يرافقنا... ودرجات الحرارة تعاود ارتفاعها في هذا التاريخ
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:48
للمرة الأولى... القنوات الإيرانية الرياضية بدأت بنقل مباريات الدوري السعودي
رياضة
13:48
للمرة الأولى... القنوات الإيرانية الرياضية بدأت بنقل مباريات الدوري السعودي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الـSunset يُزيّن سماء لبنان... كنزٌّ سياحي جديد!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الـSunset يُزيّن سماء لبنان... كنزٌّ سياحي جديد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
السفير الكوري يحتفل بعيد بلاده الوطني في لبنان عبر عرض رياضي في لعبة التايكواندو
تقارير نشرة الاخبار
13:43
السفير الكوري يحتفل بعيد بلاده الوطني في لبنان عبر عرض رياضي في لعبة التايكواندو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعد "جنود الرب"... مجموعة جنود جديدة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعد "جنود الرب"... مجموعة جنود جديدة في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
فيلم باربي في الصالات في ٧ أيلول... هل من مشاهد حُذفت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
فيلم باربي في الصالات في ٧ أيلول... هل من مشاهد حُذفت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
المياه تعود الى ساحل كسروان جزئياً... ولا حلول مستدامة لهذه المعضلة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
المياه تعود الى ساحل كسروان جزئياً... ولا حلول مستدامة لهذه المعضلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بالأسماء.. هؤلاء هم من يدخلون المبيدات والأدوية المسرطنة!
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بالأسماء.. هؤلاء هم من يدخلون المبيدات والأدوية المسرطنة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
لبنان دخل ذروة مرحلة الخطر الكبير لاندلاع الحرائق!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
لبنان دخل ذروة مرحلة الخطر الكبير لاندلاع الحرائق!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اقتراح قانون لتفعيل عمل البلديات.. هل يبصر النور؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اقتراح قانون لتفعيل عمل البلديات.. هل يبصر النور؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
05:05
كتل هوائية حارة وارتفاع بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
05:05
كتل هوائية حارة وارتفاع بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
2
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعد "جنود الرب"... مجموعة جنود جديدة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بعد "جنود الرب"... مجموعة جنود جديدة في لبنان
3
خبر عاجل
11:26
منتخب لبنان يحقق فوزه الثاني في بطولة العالم لكرة السلة على حساب ايران 81 - 73 ويضمن المشاركة في الملحق المؤهل للالعاب الاولمبية
خبر عاجل
11:26
منتخب لبنان يحقق فوزه الثاني في بطولة العالم لكرة السلة على حساب ايران 81 - 73 ويضمن المشاركة في الملحق المؤهل للالعاب الاولمبية
4
أمن وقضاء
11:34
بعد ثبوت اعتدائهما على الطفلة دنيا... القاضي رمضان أوقف الوالد وزوجته الثانية
أمن وقضاء
11:34
بعد ثبوت اعتدائهما على الطفلة دنيا... القاضي رمضان أوقف الوالد وزوجته الثانية
5
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بالأسماء.. هؤلاء هم من يدخلون المبيدات والأدوية المسرطنة!
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بالأسماء.. هؤلاء هم من يدخلون المبيدات والأدوية المسرطنة!
6
منوعات
14:08
ساعات مرت على اختفائها في "ظروف مريبة" قبل ظهور الحقيقة... إبنة الـ17 سنة متورطة بجريمة قتل: هل تم العثور عليها؟!
منوعات
14:08
ساعات مرت على اختفائها في "ظروف مريبة" قبل ظهور الحقيقة... إبنة الـ17 سنة متورطة بجريمة قتل: هل تم العثور عليها؟!
7
رياضة
08:14
منتخب لبنان يخوض مباراته الأخيرة في بطولة العالم
رياضة
08:14
منتخب لبنان يخوض مباراته الأخيرة في بطولة العالم
8
منوعات
15:17
"أنا وأمي نتشارك الأب نفسه"... قصة مأساوية واغتصاب وضرب ولكن النهاية سعيدة؟
منوعات
15:17
"أنا وأمي نتشارك الأب نفسه"... قصة مأساوية واغتصاب وضرب ولكن النهاية سعيدة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More