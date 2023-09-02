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لعاب ومخدّر... لماذا نادراً ما نشعر بلسعة البعوضة في حينها؟

لعاب ومخدّر... لماذا نادراً ما نشعر بلسعة البعوضة في حينها؟





أوضح أحد الأطباء سبب عدم شعور الانسان بلسعة البعوض في حينها .



وفي منشور على تيك توك نُشر في حزيران، قال الدكتور سرمد مزهر، من لندن، إن الطريقة التي يعضك بها البعوض هي "تقنية عالية جدًا" مما يعني أنك عادة لا تستطيع الشعور بها.



وأوضح أن إناث البعوض فقط هي التي تلدغك، لأنها "تحتاج إلى تغذية إضافية حتى تتمكن من إعالة صغارها".



والسبب وراء عدم شعورك بأي شيء، أو ربما لدغة خفيفة، هو أن لعاب إناث البعوض له جودة مماثلة للمخدر.



وقال الدكتور مزهر إن الحشرات "تبدأ بحقن مخدر موضعي على الجلد حتى لا تتمكن من الشعور بأي من الإبر الستة التي تدخل إلى الداخل".



وقد يستغرق الأمر ساعات أو أيامًا حتى يشعر الشخص بلدغة البعوض. وقال الدكتور مزهر إن العملية "فعالة للغاية لدرجة أنه بحلول الوقت الذي تشعر فيه فعليًا بلدغة البعوض، تكون قد اختفت بالفعل"، وفق ما نقل موقع



وأضاف في التعليق أن البعوض تطور ليصبح لديه "قدرة غير عادية على العثور على الأوعية الدموية وسحب الدم دون التسبب في ضرر أو إزعاج كبير".



وأضاف: "تقنية التغذية الخاصة بها تتضمن مزيجًا من الإشارات الكيميائية، والإدراك الحسي، وبنية خرطوم معقدة، وكلها تعمل في وئام لتسهيل وجبتها".



وأظهرت الأبحاث أن إناث البعوض تتبع أعمدة غنية بثاني أكسيد الكربون، وهو الغاز الذي نتنفسه.



والبعوض يكتشف من يجب أن يعض بناءً على كمية ثاني أكسيد الكربون التي تخرجها، وكذلك نوع وكمية العرق الذي ينتجه جسم الانسان.



كما تبين أن الحرارة مهمة، حيث تبين أن حرارة الجسم تهم البعوض أكثر من حرارة الغرفة.

أوضح أحد الأطباء سبب عدم شعور الانسان بلسعة البعوض في حينها .وفي منشور على تيك توك نُشر في حزيران، قال الدكتور سرمد مزهر، من لندن، إن الطريقة التي يعضك بها البعوض هي "تقنية عالية جدًا" مما يعني أنك عادة لا تستطيع الشعور بها.وأوضح أن إناث البعوض فقط هي التي تلدغك، لأنها "تحتاج إلى تغذية إضافية حتى تتمكن من إعالة صغارها".والسبب وراء عدم شعورك بأي شيء، أو ربما لدغة خفيفة، هو أن لعاب إناث البعوض له جودة مماثلة للمخدر.وقال الدكتور مزهر إن الحشرات "تبدأ بحقن مخدر موضعي على الجلد حتى لا تتمكن من الشعور بأي من الإبر الستة التي تدخل إلى الداخل".وقد يستغرق الأمر ساعات أو أيامًا حتى يشعر الشخص بلدغة البعوض. وقال الدكتور مزهر إن العملية "فعالة للغاية لدرجة أنه بحلول الوقت الذي تشعر فيه فعليًا بلدغة البعوض، تكون قد اختفت بالفعل"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وأضاف في التعليق أن البعوض تطور ليصبح لديه "قدرة غير عادية على العثور على الأوعية الدموية وسحب الدم دون التسبب في ضرر أو إزعاج كبير".وأضاف: "تقنية التغذية الخاصة بها تتضمن مزيجًا من الإشارات الكيميائية، والإدراك الحسي، وبنية خرطوم معقدة، وكلها تعمل في وئام لتسهيل وجبتها".وأظهرت الأبحاث أن إناث البعوض تتبع أعمدة غنية بثاني أكسيد الكربون، وهو الغاز الذي نتنفسه.والبعوض يكتشف من يجب أن يعض بناءً على كمية ثاني أكسيد الكربون التي تخرجها، وكذلك نوع وكمية العرق الذي ينتجه جسم الانسان.كما تبين أن الحرارة مهمة، حيث تبين أن حرارة الجسم تهم البعوض أكثر من حرارة الغرفة.