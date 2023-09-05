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أحذية ونفايات بشرية على سطح القمر...وليس من مسؤول عن تنظيفها!

أحذية ونفايات بشرية على سطح القمر...وليس من مسؤول عن تنظيفها!







ومع سفر البلدان في جميع أنحاء العالم إلى القمر، ستتزايد النفايات، سواء على سطح القمر أو في مدار الأرض.



ويعتقد الناس أن الفضاء واسع وفارغ، لكن البيئة القريبة من الأرض بدأت تصبح مزدحمة.



ويوجد حاليًا ما يقرب من 7700 قمر صناعي على بعد بضع مئات من الأميال من الأرض. ويمكن أن يرتفع هذا العدد إلى عدة مئات الآلاف بحلول عام 2027.



وسيتم استخدام العديد من هذه الأقمار الصناعية لتوصيل الإنترنت إلى البلدان النامية أو لمراقبة الزراعة والمناخ على الأرض.



مشكلة النفايات الفضائية



لقد ترك البشر الكثير من النفايات على القمر، بما في ذلك بقايا المركبات الفضائية، مثل معززات الصواريخ من أكثر من 50 عملية هبوط تحطمت، وما يقرب من 100 كيس من النفايات البشرية، وأشياء متنوعة مثل الريش وكرات الغولف والأحذية.



ويصل حجمها إلى حوالي 200 طن من نفاياتنا.



وبما أن لا أحد يملك القمر، فلا أحد مسؤول عن الحفاظ عليه نظيفًا ومرتبًا.



وتشمل الفوضى الموجودة في مدار الأرض مركبات فضائية معطلة، ومعززات صواريخ مستهلكة، وأشياء يتخلص منها رواد الفضاء مثل القفازات ومفتاح الربط وفرشاة الأسنان. ويشمل أيضًا قطعًا صغيرة من الحطام مثل بقع الطلاء.



وهناك حوالي 23000 جسم أكبر من 10 سم، وحوالي 100 مليون قطعة من الحطام أكبر من 1 ملم.

وقد لا تبدو القطع الصغيرة أنها تسبب مشكلة، لكن هذا الحطام يتحرك بسرعة 15000 ميل في الساعة (24140 كيلومترًا في الساعة)، أي أسرع بعشر مرات من الرصاصة.



وبهذه السرعة، يمكن حتى لبقعة من الطلاء أن تثقب بدلة فضائية أو تدمر قطعة حساسة من الإلكترونيات. هناك الكثير من النفايات على القمر في الوقت الحالي، بما في ذلك ما يقرب من 100 كيس من النفايات التابعة للبشر، وفق موقع "ذا كونفرسايشن" ومع سفر البلدان في جميع أنحاء العالم إلى القمر، ستتزايد النفايات، سواء على سطح القمر أو في مدار الأرض.ويعتقد الناس أن الفضاء واسع وفارغ، لكن البيئة القريبة من الأرض بدأت تصبح مزدحمة.ويوجد حاليًا ما يقرب من 7700 قمر صناعي على بعد بضع مئات من الأميال من الأرض. ويمكن أن يرتفع هذا العدد إلى عدة مئات الآلاف بحلول عام 2027.وسيتم استخدام العديد من هذه الأقمار الصناعية لتوصيل الإنترنت إلى البلدان النامية أو لمراقبة الزراعة والمناخ على الأرض.لقد ترك البشر الكثير من النفايات على القمر، بما في ذلك بقايا المركبات الفضائية، مثل معززات الصواريخ من أكثر من 50 عملية هبوط تحطمت، وما يقرب من 100 كيس من النفايات البشرية، وأشياء متنوعة مثل الريش وكرات الغولف والأحذية.ويصل حجمها إلى حوالي 200 طن من نفاياتنا.وبما أن لا أحد يملك القمر، فلا أحد مسؤول عن الحفاظ عليه نظيفًا ومرتبًا.وتشمل الفوضى الموجودة في مدار الأرض مركبات فضائية معطلة، ومعززات صواريخ مستهلكة، وأشياء يتخلص منها رواد الفضاء مثل القفازات ومفتاح الربط وفرشاة الأسنان. ويشمل أيضًا قطعًا صغيرة من الحطام مثل بقع الطلاء.وهناك حوالي 23000 جسم أكبر من 10 سم، وحوالي 100 مليون قطعة من الحطام أكبر من 1 ملم.وقد لا تبدو القطع الصغيرة أنها تسبب مشكلة، لكن هذا الحطام يتحرك بسرعة 15000 ميل في الساعة (24140 كيلومترًا في الساعة)، أي أسرع بعشر مرات من الرصاصة.وبهذه السرعة، يمكن حتى لبقعة من الطلاء أن تثقب بدلة فضائية أو تدمر قطعة حساسة من الإلكترونيات.