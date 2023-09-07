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اكتشاف غريب ومحيّر...ديناصور يشبه الطيور!
علوم وتكنولوجيا
2023-09-07 | 09:12
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اكتشاف غريب ومحيّر...ديناصور يشبه الطيور!
اكتشاف غريب ومحيّر...ديناصور يشبه الطيور!
منذ أكثر من مئة سنة، كان يعيش ديناصور في جنوب شرقي الصين بحجم طائر الدراج "دجاج الأدغال"، يشبه الطيور بساقين طويلتين وذراعين تشبهان الأجنحة.
وفي اكتشاف يلقي الضوء على مرحلة تطورية في أصل الطيور، اكتشف العلماء في مقاطعة فوجيان، حفرية لديناصور من العصر "الجوراسي" أطلقوا عليه اسم "فوجيانفيناتور بروديجيوسوس".
وصُنّف هذا الكائن الغريب على أنه طير، بالرغم من أنه لا يشبه الطيور الحديثة.
وكان من الصعب على العلماء أن يفسروا نظامه الغذائي وأسلوب حياته، لأنهم لم يعثروا على جمجمة الحيوان وأجزاء من قدميه.
فاقترح الباحثون أسلوبين محتملين للحياة، إما العدو السريع، أو الخوض في بيئة مستنقعات تشبه إلى حد كبير طيور الكركي الحديثة أو مالك الحزين.
ويسعى العلماء إلى فهم أفضل لأصل الطيور والديناصورات غير الطائرة، والتي لها سمات شبيهة بالطيور.في حين ما زالت الفصول الأولى بتاريخ الطيور غامضة بسبب ندرة الحفريات.
المصدر
.
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