"إيديفيكس"... روبوت جوال فرنسي ألماني يستكشف أحد قمرَي المريخ في 2027 (صورة)

كُشف النقاب الخميس في مدينة تولوز الفرنسية عن الروبوت الجوّال الفرنسي الألماني Idefix ("إيديفيكس") الذي يُفترَض أن يجمع اعتباراً من سنة 2027 عيّنات من سطح فوبوس، أحد قمرَي المريخ، من شأنها أن توفّر للعلماء معطيات عن بدايات النظام الشمسي.

وستكون هذه المركبة التي تَزِن 25 كيلوغراماً، ويبلغ ارتفاعها على أرجلها الأربع 51 سنتيمتراً، جزءا من بعثة "إم إم إكس" اليابانية التي من المقرر أن تُطلق في أيلول 2024 لدراسة فوبوس ودييموس، القمر الآخر للمريخ.

وسيتولى المسبار التابع لبعثة "إم إم إكس" إنزال المركبة المتنقلة على فوبوس في مطلع 2027 في عملية دقيقة نظراً إلى أن وزن العربة الجوالة على هذا القمر المريخي، الأصغر بكثير من الأرض، يكاد لا يتجاوز عشرة غرامات، ما قد يؤدي إلى تضرُرها خلال هبوطها.

وقال المدير العلمي الفرنسي للمركبة، باتريك ميشال من المركز الوطني للبحوث العلمية خلال مؤتمر صحافي عن المركبة افي المركز الوطني لدراسات الفضاء "ليست لدينا أي فكرة عن سلوكها على هذا السطح" الذي لا تتوافر عنه معطيات كافية بعد.

وفي حال سارت الأمور على ما يرام، يُفترض أن يتنقل "إيديفيكس" ضمن مسافة مئة متر ويجمع عينات من السطح. كذلك سيتولى الروبوت الذي يستمد الطاقة من ألواح شمسية مهمة أخرى تتمثل في التقاط صور.

وأوضح ميشال أن المعلومات التي ستجمعها البعثة ومنها العينات المأخوذة قد توفّر للعلماء معطيات "عن التاريخ المبكر للنظام الشمسي" و"بيئة المريخ".

وأشار مدير مشروع "إم إم إكس" في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية ستيفان ماري إلى أن المركبة سُمّيَت على هذا النحو تماشياً مع القمر الاصطناعي الفرنسي "استيريكس" الذي وُضع في المدار في تشرين الثاني 1965، علماً أن إيديفيكس هو اسم الكلب الأمين لبطل بلاد الغال أستيريكس في سلسلة الكتب المصوّرة الشهيرة "أستيريكس".