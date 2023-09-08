تسريبات حول آيفون 15 المنتظر قبل أيام من إطلاقه... الهاتف الذكي المميز سيبصر النور بتسعة ألوان مذهلة! (فيديو وصور)

لم يتبق سوى أيام للانتظار حتى تكشف شركة Apple عن هاتفها الجديد آيفون 15، ولكن لا تزال الشائعات تتوالى بكثافة وبسرعة.



وتُظهر الوحدات الوهمية التي حصلت عليها AppleInsider الآن أن عملاق التكنولوجيا من المحتمل أن يطلق آيفون 15 بتسعة ألوان مذهلة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.



وهناك خمسة خيارات لجهاز آيفون 15: الأبيض والأسود والأصفر والأزرق الفاتح والوردي، مما يؤكد الشائعات التي تفيد بأن شركة آبل تستفيد من جنون باربي.



وفي الوقت نفسه، يتم إطلاق طرازي آيفون 15 برو وبرو ماكس بأربعة ألوان أساسية أخرى – الأبيض والأسود والرمادي والأزرق الداكن.



وأكدت شركة آبل أنها ستعقد حدثًا في 12 أيلول الحالي للكشف عن الهاتف، ولكن لم يتم الإعلان رسميًا عن أي تفاصيل أخرى من قبل عملاق التكنولوجيا.