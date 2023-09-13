الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
جبل لبنان
30
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Ultimate Rush
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
جبل لبنان
30
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سحب "آي فون 12" من الأسواق الفرنسية بسبب موجات كهرومغناطيسية قوية جداً... ما مدى خطورتها؟
علوم وتكنولوجيا
2023-09-13 | 03:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
سحب "آي فون 12" من الأسواق الفرنسية بسبب موجات كهرومغناطيسية قوية جداً... ما مدى خطورتها؟
حظرت فرنسا الثلاثاء بيع هواتف "آي فون 12" على أراضيها بسبب تجاوز هذه الأجهزة التي طرحتها "آبل" عام 2020 الحدود القصوى للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة منها والتي يمتصها جسم الإنسان، بحسب الهيئة الوطنية للترددات.
وأوضحت الهيئة في بيان ليل الثلاثاء أنها طلبت من الشركة "تسخير كل الوسائل المتاحة لمعالجة هذا الخلل بسرعة. وفي حال عدم القيام بذلك، سيكون على آبل سحب النسخ التي سبق أن بيعت".
وقال وزير الشؤون الرقمية الفرنسي جان نويل بارو في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، "لدي ثقة في حس المسؤولية لدى الشركة والذي يجعلها تمتثل لقواعدنا. مهمتي هي تطبيقها. إذا لم تفعل ذلك، فأنا على استعداد للأمر بسحب أجهزة آي فون 12 المتداولة".
وأوضح أن جعل الهاتف الذكي مطابقاً للمعايير "يتطلب تحديثاً بسيطًا للبرنامج". ولدى "أبل" مهلة 15 يوماً للامتثال.
وعملياً، يتجاوز "آي فون 12" بمقدار 1,74 واط لكل كيلوغرام قيمة الحد التنظيمي لحجم الطاقة التي يمكن أن يمتصها جسم الإنسان عند حمل الهاتف في اليد.
وأشار بارو إلى أن طلب سحب الهواتف يمكن توسيعه ليشمل السوق الأوروبية.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، "لا مؤشر حتى اللحظة إلى أن التعرض للموجات الكهرومغناطيسية المنخفضة القوة خطر على صحة الإنسان"، رغم "البحوث الكثيرة" عن هذا الموضوع.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
حظر
فرنسا
بيع
آيفون 12
هواتف
آبل
موجات كهرومغناطيسية
جسم الإنسان
ترددات.
التالي
إحصاءات "صادمة"... ثلث سكان العالم محرومون من الانترنت
تحد علمي وبشري... علماء آثار ينقبون في قمامة سكان العصر البرونزي في جزيرة فرنسية (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-08-28
حكومة فرنسا: حظر العباءة في المدارس منطلقه التصدي "لهجوم سياسي"
أخبار دولية
2023-08-28
حكومة فرنسا: حظر العباءة في المدارس منطلقه التصدي "لهجوم سياسي"
0
أخبار دولية
2023-08-27
فرنسا ستحظر إرتداء العباية الإسلامية في المدارس
أخبار دولية
2023-08-27
فرنسا ستحظر إرتداء العباية الإسلامية في المدارس
0
آخر الأخبار
2023-08-27
فرنسا ستحظر إرتداء العباية الإسلامية في المدارس
آخر الأخبار
2023-08-27
فرنسا ستحظر إرتداء العباية الإسلامية في المدارس
0
منوعات
2023-08-22
مبيعات قياسية... هذا الرقم الخيالي سُجّل في المزاد السنوي على الأحصنة الأصيلة الصغيرة في فرنسا!
منوعات
2023-08-22
مبيعات قياسية... هذا الرقم الخيالي سُجّل في المزاد السنوي على الأحصنة الأصيلة الصغيرة في فرنسا!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
06:41
إحصاءات "صادمة"... ثلث سكان العالم محرومون من الانترنت
علوم وتكنولوجيا
06:41
إحصاءات "صادمة"... ثلث سكان العالم محرومون من الانترنت
0
علوم وتكنولوجيا
2023-09-11
تحد علمي وبشري... علماء آثار ينقبون في قمامة سكان العصر البرونزي في جزيرة فرنسية (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2023-09-11
تحد علمي وبشري... علماء آثار ينقبون في قمامة سكان العصر البرونزي في جزيرة فرنسية (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
2023-09-08
تسريبات حول آيفون 15 المنتظر قبل أيام من إطلاقه... الهاتف الذكي المميز سيبصر النور بتسعة ألوان مذهلة! (فيديو وصور)
علوم وتكنولوجيا
2023-09-08
تسريبات حول آيفون 15 المنتظر قبل أيام من إطلاقه... الهاتف الذكي المميز سيبصر النور بتسعة ألوان مذهلة! (فيديو وصور)
0
علوم وتكنولوجيا
2023-09-07
"إيديفيكس"... روبوت جوال فرنسي ألماني يستكشف أحد قمرَي المريخ في 2027 (صورة)
علوم وتكنولوجيا
2023-09-07
"إيديفيكس"... روبوت جوال فرنسي ألماني يستكشف أحد قمرَي المريخ في 2027 (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-11
معلمة اعتدت على عدد من تلاميذها وحملت بطفلين من طالبين... إليكم القصة الكاملة!
منوعات
2023-09-11
معلمة اعتدت على عدد من تلاميذها وحملت بطفلين من طالبين... إليكم القصة الكاملة!
0
أخبار لبنان
2023-09-09
ميقاتي وجه برقية الى ملك المغرب وأبدى استعداد لبنان للمساعدة في عمليات الاغاثة الجارية
أخبار لبنان
2023-09-09
ميقاتي وجه برقية الى ملك المغرب وأبدى استعداد لبنان للمساعدة في عمليات الاغاثة الجارية
0
منوعات
2023-08-28
قصة حب دموية... طعنها وخطفها ثم أخذها إلى المستشفى: إليكم القصة الكاملة!
منوعات
2023-08-28
قصة حب دموية... طعنها وخطفها ثم أخذها إلى المستشفى: إليكم القصة الكاملة!
0
منوعات
12:25
بعد ساعات من عرضه الزواج عليها في عيد ميلادها... ضرب "خطيبته" وسحبها من شعرها في الشارع وهذه التفاصيل!
منوعات
12:25
بعد ساعات من عرضه الزواج عليها في عيد ميلادها... ضرب "خطيبته" وسحبها من شعرها في الشارع وهذه التفاصيل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الشروط المطلوبة من الصرّافين لاعتماد منصة بلومبرغ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الشروط المطلوبة من الصرّافين لاعتماد منصة بلومبرغ؟
0
أخبار دولية
13:39
ماذا يفعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سلطنة عمان؟
أخبار دولية
13:39
ماذا يفعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سلطنة عمان؟
0
رياضة
13:35
المانيا تحاول الخروج من أزمتها عندما تستقبل الليلة فرنسا في مباراة دولية ودية في كرة القدم
رياضة
13:35
المانيا تحاول الخروج من أزمتها عندما تستقبل الليلة فرنسا في مباراة دولية ودية في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف النازحين السوريين.. ماذا في جعبة الحكومة للمعالجة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف النازحين السوريين.. ماذا في جعبة الحكومة للمعالجة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
حسين مقشر ضحية الرصاص الطائش من عين الحلوة.. شقيقه يروي اللحظات المرعبة!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
حسين مقشر ضحية الرصاص الطائش من عين الحلوة.. شقيقه يروي اللحظات المرعبة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
منكوبو الزلزال وحيدون في المناطق النائية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
منكوبو الزلزال وحيدون في المناطق النائية
0
أخبار دولية
13:25
غضب الطبيعة يضرب ليبيا ويحول مناطق فيها الى مستنقعات... كيف وصلت العاصفة وما اسباب هذه الفيضانات؟
أخبار دولية
13:25
غضب الطبيعة يضرب ليبيا ويحول مناطق فيها الى مستنقعات... كيف وصلت العاصفة وما اسباب هذه الفيضانات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
جولة لودريان الثالثة على بيروت: ضرورة الحوار للخروج من الازمة الرئاسية
تقارير نشرة الاخبار
13:22
جولة لودريان الثالثة على بيروت: ضرورة الحوار للخروج من الازمة الرئاسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
انجاز موازنة ٢٠٢٤..فماذا تتضمن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
انجاز موازنة ٢٠٢٤..فماذا تتضمن؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:52
جنبلاط ردا على سؤال: "القوات" دائما لديها وجهات نظر لكننا نفضل وجهة نظر نبيه بري ولودريان من الحوار
خبر عاجل
04:52
جنبلاط ردا على سؤال: "القوات" دائما لديها وجهات نظر لكننا نفضل وجهة نظر نبيه بري ولودريان من الحوار
2
خبر عاجل
10:47
وزارة الخزانة الأميركية تدرج عناصر في حزب الله ومساعدين ماليين في أميركا الجنوبية ولبنان على قائمة العقوبات
خبر عاجل
10:47
وزارة الخزانة الأميركية تدرج عناصر في حزب الله ومساعدين ماليين في أميركا الجنوبية ولبنان على قائمة العقوبات
3
خبر عاجل
04:50
وليد جنبلاط ردا على سؤال بعد لقائه لودريان: أدعم مبادرة بري ومبادرة لودريان
خبر عاجل
04:50
وليد جنبلاط ردا على سؤال بعد لقائه لودريان: أدعم مبادرة بري ومبادرة لودريان
4
خبر عاجل
12:36
"فتح" تشنّ هجومًا غير مسبوق على محور حطين واندلاع اشتباكات عنيفة في مخيّم عين الحلوة
خبر عاجل
12:36
"فتح" تشنّ هجومًا غير مسبوق على محور حطين واندلاع اشتباكات عنيفة في مخيّم عين الحلوة
5
منوعات
08:37
سمع طاقم الطائرة صوتاً غريباً... وعندما فُتح باب الحمام وجدوا ثنائي يمارس الجنس! (فيديو)
منوعات
08:37
سمع طاقم الطائرة صوتاً غريباً... وعندما فُتح باب الحمام وجدوا ثنائي يمارس الجنس! (فيديو)
6
حال الطقس
23:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
23:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
7
تقارير نشرة الاخبار
13:16
مطار "حزب الله" في جزين متى وكيف؟ ولأي نوع من المسيرات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:16
مطار "حزب الله" في جزين متى وكيف؟ ولأي نوع من المسيرات؟
8
منوعات
14:10
مراسلة تتعرض للتحرش مباشرة على الهواء! (فيديو)
منوعات
14:10
مراسلة تتعرض للتحرش مباشرة على الهواء! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More