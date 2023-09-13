الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إحصاءات "صادمة"... ثلث سكان العالم محرومون من الانترنت
علوم وتكنولوجيا
2023-09-13 | 06:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
إحصاءات "صادمة"... ثلث سكان العالم محرومون من الانترنت
إحصاءات "صادمة"... ثلث سكان العالم محرومون من الانترنت
ما زال ثلث سكان العالم محرومين من الوصول إلى الإنترنت، على الرغم من أن عدد الأشخاص المتصلين في أعلى مستوياته، وفقا لأحدث إحصاءات نشرتها هيئة تابعة للأمم المتحدة الثلاثاء.
زاد المتصلون بالانترنت نحو 100 مليون شخص منذ التعداد الذي أجراه الاتحاد الدولي للاتصالات في العام الماضي، وهو وكالة الأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
هذا يعني أن 67% من سكان العالم، أو 5,4 مليار شخص، متصلون بالإنترنت حاليًا.
ومع ذلك، ما زال 2,6 مليار شخص آخرين محرومين من الانترنت.
وقالت دورين بوغدان مارتن، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات في بيان "يعد هذا التحسن في الاتصال خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح... لن نرتاح حتى نعيش في عالم يصبح فيه الاتصال الهادف حقيقة معاشة للجميع في كل مكان".
وأضافت أن هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة "لتحقيق اتصال عالمي شامل وهادف بحلول عام 2030".
تقع أكثر المناطق التي تحتاج لزيادة اتصالها بالانترنت في البلدان المنخفضة الدخل. وتؤكد أحدث التقديرات العالمية أن النمو المزدوج الرقم في الاتصال الذي لوحظ في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020 كان قصير الأجل.
وقال الاتحاد الدولي للاتصالات في تقرير الثلاثاء إن "الاتجاهات الحالية ليست قوية بما يكفي لضمان تحقيق هدف الاتصال العالمي الشامل والهادف بحلول عام 2030".
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
إحصاءات
صادمة
العالم
محرومون
الانترنت
التالي
الذكاء الاصطناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية
سحب "آي فون 12" من الأسواق الفرنسية بسبب موجات كهرومغناطيسية قوية جداً... ما مدى خطورتها؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-06-30
خطر يواجه أطباء في مختلف أنحاء العالم... محتالون عبر الانترنت ينتحلون هوياتهم!
منوعات
2023-06-30
خطر يواجه أطباء في مختلف أنحاء العالم... محتالون عبر الانترنت ينتحلون هوياتهم!
0
منوعات
07:51
دراسة صادمة... ثلث الجرّاحات في بريطانيا تعرّضن للاعتداء الجنسي!
منوعات
07:51
دراسة صادمة... ثلث الجرّاحات في بريطانيا تعرّضن للاعتداء الجنسي!
0
علوم وتكنولوجيا
07:46
"آبل" ترضخ للاتحاد الأوروبي بتزويدها "آيفون 15" منفذ الشحن العالمي
علوم وتكنولوجيا
07:46
"آبل" ترضخ للاتحاد الأوروبي بتزويدها "آيفون 15" منفذ الشحن العالمي
0
منوعات
16:18
" كان يحب الماء وهذا آخر ما طلبه مني"... أغرقوا إبن الـ6 أعوام بعد أن عذبوه واحتجزوه في قفص للكلاب: هوية الفاعل صادمة!
منوعات
16:18
" كان يحب الماء وهذا آخر ما طلبه مني"... أغرقوا إبن الـ6 أعوام بعد أن عذبوه واحتجزوه في قفص للكلاب: هوية الفاعل صادمة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
10:20
لسنا وحدنا في الكون... اكتشاف "مادّة" قد تشير إلى وجود حياة محتملة خارج الأرض!
علوم وتكنولوجيا
10:20
لسنا وحدنا في الكون... اكتشاف "مادّة" قد تشير إلى وجود حياة محتملة خارج الأرض!
0
علوم وتكنولوجيا
07:46
"آبل" ترضخ للاتحاد الأوروبي بتزويدها "آيفون 15" منفذ الشحن العالمي
علوم وتكنولوجيا
07:46
"آبل" ترضخ للاتحاد الأوروبي بتزويدها "آيفون 15" منفذ الشحن العالمي
0
علوم وتكنولوجيا
07:25
الذكاء الاصطناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية
علوم وتكنولوجيا
07:25
الذكاء الاصطناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية
0
علوم وتكنولوجيا
03:12
سحب "آي فون 12" من الأسواق الفرنسية بسبب موجات كهرومغناطيسية قوية جداً... ما مدى خطورتها؟
علوم وتكنولوجيا
03:12
سحب "آي فون 12" من الأسواق الفرنسية بسبب موجات كهرومغناطيسية قوية جداً... ما مدى خطورتها؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-09-12
لودريان زار بري: الحوار ثم الحوار!
أخبار لبنان
2023-09-12
لودريان زار بري: الحوار ثم الحوار!
0
منوعات
2023-09-04
جريمة مروعة وقعت في بلدٍ عربي... قتلت طفلتيها من خلال كتم أنفاسهما بفوطة ثم حاولت الانتحار!
منوعات
2023-09-04
جريمة مروعة وقعت في بلدٍ عربي... قتلت طفلتيها من خلال كتم أنفاسهما بفوطة ثم حاولت الانتحار!
0
فنّ
2023-09-05
نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها.. إليكم عمرها الحقيقي! (صور)
فنّ
2023-09-05
نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها.. إليكم عمرها الحقيقي! (صور)
0
فنّ
2023-09-12
عاصم حواط نجم "باب الحارة" يدخل القفص الذهبي.. شاهدوا زوجة صاحب شخصية "صبحي"
فنّ
2023-09-12
عاصم حواط نجم "باب الحارة" يدخل القفص الذهبي.. شاهدوا زوجة صاحب شخصية "صبحي"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:21
ما قبل الإعصار دانييل ليس كما بعده... ربع مدينة درنة الليبية إختفى!
أخبار دولية
08:21
ما قبل الإعصار دانييل ليس كما بعده... ربع مدينة درنة الليبية إختفى!
0
أخبار لبنان
07:59
وفدُ حماس الموجود في لبنان: امن لبنان جزءٌ اساسي من امنِ الشعب الفلسطيني
أخبار لبنان
07:59
وفدُ حماس الموجود في لبنان: امن لبنان جزءٌ اساسي من امنِ الشعب الفلسطيني
0
أخبار لبنان
07:56
الموفد الفرنسي استكمل جولته على عدد من القيادات السياسية
أخبار لبنان
07:56
الموفد الفرنسي استكمل جولته على عدد من القيادات السياسية
0
أخبار لبنان
07:30
عزام الأحمد: يجب عدم إستغلال الأوضاع السياسية والإقتصادية والفراغ الموجود للعبث بأمن البلد
أخبار لبنان
07:30
عزام الأحمد: يجب عدم إستغلال الأوضاع السياسية والإقتصادية والفراغ الموجود للعبث بأمن البلد
0
أخبار لبنان
04:57
جنبلاط بعد لقائه لودريان: لتلبية الدعوة للحوار...ونفضل وجهة نظر بري ولودريان
أخبار لبنان
04:57
جنبلاط بعد لقائه لودريان: لتلبية الدعوة للحوار...ونفضل وجهة نظر بري ولودريان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الشروط المطلوبة من الصرّافين لاعتماد منصة بلومبرغ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الشروط المطلوبة من الصرّافين لاعتماد منصة بلومبرغ؟
0
أخبار دولية
13:39
ماذا يفعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سلطنة عمان؟
أخبار دولية
13:39
ماذا يفعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سلطنة عمان؟
0
رياضة
13:35
المانيا تحاول الخروج من أزمتها عندما تستقبل الليلة فرنسا في مباراة دولية ودية في كرة القدم
رياضة
13:35
المانيا تحاول الخروج من أزمتها عندما تستقبل الليلة فرنسا في مباراة دولية ودية في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف النازحين السوريين.. ماذا في جعبة الحكومة للمعالجة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف النازحين السوريين.. ماذا في جعبة الحكومة للمعالجة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:52
جنبلاط ردا على سؤال: "القوات" دائما لديها وجهات نظر لكننا نفضل وجهة نظر نبيه بري ولودريان من الحوار
خبر عاجل
04:52
جنبلاط ردا على سؤال: "القوات" دائما لديها وجهات نظر لكننا نفضل وجهة نظر نبيه بري ولودريان من الحوار
2
خبر عاجل
04:50
وليد جنبلاط ردا على سؤال بعد لقائه لودريان: أدعم مبادرة بري ومبادرة لودريان
خبر عاجل
04:50
وليد جنبلاط ردا على سؤال بعد لقائه لودريان: أدعم مبادرة بري ومبادرة لودريان
3
خبر عاجل
12:36
"فتح" تشنّ هجومًا غير مسبوق على محور حطين واندلاع اشتباكات عنيفة في مخيّم عين الحلوة
خبر عاجل
12:36
"فتح" تشنّ هجومًا غير مسبوق على محور حطين واندلاع اشتباكات عنيفة في مخيّم عين الحلوة
4
حال الطقس
23:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
23:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
5
تقارير نشرة الاخبار
13:16
مطار "حزب الله" في جزين متى وكيف؟ ولأي نوع من المسيرات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:16
مطار "حزب الله" في جزين متى وكيف؟ ولأي نوع من المسيرات؟
6
منوعات
14:10
مراسلة تتعرض للتحرش مباشرة على الهواء! (فيديو)
منوعات
14:10
مراسلة تتعرض للتحرش مباشرة على الهواء! (فيديو)
7
منوعات
16:47
وضعوا طفلة في الفرن ثم في الثلاجة ومارسوا السحر والشعوذات... انتهاكات واعتداءات مرعبة على أطفال وحيوانات!
منوعات
16:47
وضعوا طفلة في الفرن ثم في الثلاجة ومارسوا السحر والشعوذات... انتهاكات واعتداءات مرعبة على أطفال وحيوانات!
8
منوعات
15:35
صاحبة أكبر شفاه في العالم: أعاني للعثور على الحب وهذا هو السبب!
منوعات
15:35
صاحبة أكبر شفاه في العالم: أعاني للعثور على الحب وهذا هو السبب!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More