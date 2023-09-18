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لتحضير الدجاج المقلي المقرمش... مطاعم في كوريا الجنوبية تستعين بخدمة الروبوتات! (فيديو)

علوم وتكنولوجيا
2023-09-18 | 09:27
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لتحضير الدجاج المقلي المقرمش... مطاعم في كوريا الجنوبية تستعين بخدمة الروبوتات! (فيديو)
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لتحضير الدجاج المقلي المقرمش... مطاعم في كوريا الجنوبية تستعين بخدمة الروبوتات! (فيديو)

تعجّ شوارع كوريا الجنوبية حيث يحظى الدجاج المقلي بشعبية كبيرة، بمطاعم تقدّم هذه الوجبة السريعة، إلا أن أحد المطاعم واسمه "كانغ جي يونغ" يعتمد أسلوباً مختلفاً عن غيره لناحية تحضير الطبق، إذ أوكل هذه المهمة لروبوتات.
 
ويتجذّر الدجاج المقلي في الثقافة الكورية الجنوبية، إذ يتناول الجميع هذا الطبق، بدءاً من العائلات وصولاً إلى معدّي مقاطع "موكبانغ" الشهيرة على الانترنت. وقد شوهد مقطع فيديو من هذا النوع لنجم فرقة "بي تس اس" جونغكوك ما لا يقل عن عشرة ملايين مرة.
 
وتبلغ قيمة السوق المحلية، وهي ثالث أكبر سوق في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، نحو سبعة تريليونات وون (5,3 مليار دولار)، لكنّ نقصاً في اليد العاملة بدأ يسجّل، إذ تواجه كوريا الجنوبية كارثة ديموغرافية تلوح في الأفق مع تسجيلها أدنى معدّل للمواليد في العالم.
 
وأفاد استطلاع حكومي أُجري العام الفائت بأنّ نحو 54 في المئة من أصحاب الشركات في قطاع الخدمات الغذائية يواجهون مشاكل مرتبطة بالعثور على موظفين. ومن المحتمل أن يكون ذلك بسبب ساعات العمل الطويلة والظروف العصيبة للمهنة، بحسب دراسة مرتبطة بالقطاع.
 
وما يمّيز الدجاج المقلي الكوري عن غيره هو كمية الملح المُضافة له وأنه يُقلى مرتين، مما يجعله مقرمشاً. لكن هذه العملية التي تُعد أكثر تعقيداً مما تعتمده سلاسل الوجبات السريعة الأميركية، تتطلب مزيداً من اليد العاملة وحضور الموظفين لفترات طويلة بجانب الزيت الساخن.
 
ورأت انتر كانغ، وهي رائدة أعمال تبلغ 38 عاماً، فرصة لتحسين طريقة تحضير الدجاج المقلي في كوريا الجنوبية.
 
والروبوت الذي تستخدمه كانغ والمؤلف ببساطة من ذراع ميكانيكية مرنة، قادر على قلي مئة شرحة من الدجاج في ساعتين، وهي مهمة تتطلب نحو خمسة أشخاص وعدد كبير من المقالي الكبيرة.
 
ولا يساهم الروبوت في تسريع عملية قلي الدجاج فحسب، بل يقدّم قطع دجاج ألذّ، وفق كانغ.
 
وتقول "بات بإمكاننا القول بثقة أن روبوتنا يقلي الدجاج أفضل مما يفعله البشر".
 
وتؤكد سيول أن ابتكارات مماثلة قد تصبح "محركا جديدا للنمو"، معتبرة أن ثمة إمكانات هائلة في حال تمّ الجمع بين براعة البلاد في مجال الروبوتات المتقدمة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والقدرة التنافسية للأطعمة الكورية الكلاسيكية مثل الكمتشي.
 
ولرائدة الأعمال انتر كانغ حالياً 15 مطعم دجاج يستخدم الروبوتات لتحضير أطباقه في كوريا الجنوبية، ومطعم واحد في سنغافورة.
 
ويتمثل مشروعها التالي في افتتاح حانة في الحي الكوري في مدينة نيويورك، توفّر مشروبات كورية تتولى تحضيرها...روبوتات.
 
بقلم كلير لي – وكالة فرانس برس
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

كوريا الجنوبية

الدجاج المقلي

روبوتات

اليد العاملة

سيول

أطباق

مطاعم.

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