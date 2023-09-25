ناسا تؤكد وصول عينات الكويكب بينو إلى الأرض

حطت على سطح الارض في صحراء ولاية يوتا الأميركية أكبر عينة جُمعت على الإطلاق من كويكب تم نقلها الى الارض.وبعد سبع سنوات على إقلاع المركبة أوسايرس-ريكس التي كانت تعمل على المهمة، تمّت عملية الهبوط النهائية والسريعة جدا عبر الغلاف الجوي للأرضوبعد نحو عشرين دقيقة من اكتمال الهبوط تحقق الفريق التقني من الكبسولة وتبين انه لم يلحق بها أي ضرر يذكر.وشدد رئيس وكالة الفضاء الأميركية بيل نلسون على أن هذه العينة من شأنها أن تساعد على فهم أفضل لأنواع الكويكبات التي يمكن أن تهدد الأرض وبدايات نظامنا الشمسي.وتضم العينة نحو 250 غراماً من المواد بحسب تقديرات وكالة ناسا.