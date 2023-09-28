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وكالة "غيتي" تطلق برنامجاً لتوليد الصور يستند إلى الذكاء الاصطناعي

علوم وتكنولوجيا
2023-09-28 | 06:01
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وكالة &quot;غيتي&quot; تطلق برنامجاً لتوليد الصور يستند إلى الذكاء الاصطناعي
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وكالة "غيتي" تطلق برنامجاً لتوليد الصور يستند إلى الذكاء الاصطناعي

وكالة "غيتي" تطلق برنامجاً لتوليد الصور يستند إلى الذكاء الاصطناعي

 
تعتزم وكالة "غيتي إيمدجز" إطلاق برنامج مدفوع يعمل بالذكاء الاصطناعي، قادر على توليد صور باستخدام أخرى من أرشيفها الخاص.

وتعهّدت الوكالة مكافأة المصوّرين الذين ستُستخدم صورهم لتطوير البرنامج.

وقال ناطق باسم "غيتي إيمدجز" لوكالة فرانس برس الاثنين إنّ الخدمة يمكن الاستفادة منها بواسطة اشتراك وتعتمد تكلفتها على عدد طلبات الزبون.

ولا يستخدم النموذج الذي ابتكرته "غيتي" سوى صور تُخصص منذ إنجازها لملء قاعدة بيانات الأرشيف، من دون الاستعانة بأي صورة مرتبطة بالأحداث والأخبار الراهنة، بحسب الناطق باسم الشركة.

ومن خلال الاستناد فقط إلى صورها الخاصة، أكّدت "غيتي" أنّها توفر لزبائنها "حماية قانونية"، ما يُبدّد أي احتمال بملاحقتهم قضائياً لاستخدامهم محتوى بطريقة غير مشروعة وانتهاك الملكية الفكرية للصور.

ومع هذا البرنامج، تدخل "غيتي" التي تشتهر بأرشيف من الصور من بين الأكبر في العالم، المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي مع شركات بارزة في هذا المجال منها "اوبن ايه آي"، مُبتكرة برنامج توليد الصور "دال- اي" (Dall-E)، و"غوغل" التي أنشات "إيمادجن" (Imagen)، وشركتي "ميدجورني" و"ستايبل ديفيوجن"الناشئتين، بالإضافة إلى "أدوبي" مُبتكرة برنامج "فايرفلاي" الجديد.

ويقاضي فنانون ومبرمجون وكتّاب عدداً كبيراً من هذه الشركات، إذ يتّهمونها باستخدام أعمالهم من دون الحصول على موافقتهم أو دفع مبالغ لهم لقاء ذلك.

وأوضح الناطق باسم "غيتي" أنّ الصور التي سيبتكرها "جينيريتف ايه آي باي غيتي إيمدجز" (Generative AI by Getty Images)، وهو الاسم الرسمي للبرنامج، لن تكون متاحة سوى للزبون الذي ينشئها.

ونقل بيان لـ"غيتي" الاثنين عن غرانت فرهال، أحد المسؤولين في الشركة، قوله "لقد تشاورنا مع زبائننا في شأن النمو السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي، ولاحظنا أنّهم متحمسون ومترددون في آن"، موضحاً أن الشركة أخذت بالاعتبار هذه العناصر عند ابتكار البرنامج.

وتعتزم "غيتي" مكافأة المصوّرين الذين ستُستخدم صورهم لتطوير البرنامج، إذ سيحصلون على حصة من الإيرادات الخاصة منه.
 

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