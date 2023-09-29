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اكتشاف غرف "سريّة" داخل أحد أهم الأهرامات المصرية... وهذه التفاصيل! (صور)

علوم وتكنولوجيا
2023-09-29 | 07:55
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اكتشاف غرف "سريّة" داخل أحد أهم الأهرامات المصرية... وهذه التفاصيل! (صور)

اكتشاف غرف "سريّة" داخل أحد أهم الأهرامات المصرية... وهذه التفاصيل! (صور)

اكتشف العلماء غرفًا سرية داخل أحد أهم الأهرامات المصرية، مما يمكن أن يكشف أسراراً قديمة عنها، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".

وفي التفاصيل، كشفت تحقيقات العلماء من جامعة يوليوس ماكسيميليانز في فورتسبورغ الألمانية عن وجود عدد من غرف التخزين التي لم يتم توثيقها من قبل داخل هرم "ساحورع"، الذي تم بناؤه منذ أكثر من 4400 عام لتكريم الفرعون المصري الملك ساحورع.

ومن جهته، قال رئيس البعثة، محمد إسماعيل خالد، إن "عدد المخازن المكتشفة بلغ نحو ثمانية مخازن"، لافتاً إلى أنه "رغم تضرر الأجزاء الشمالية والجنوبية من منطقة المخازن بشدة وخاصة السقف والأرضية، إلا أنه لا يزال من الممكن رؤية بقايا الجدران الأصلية وأجزاء من الأرضية".

وأضاف أنه "جرى ترميم المخازن المكتشفة وتوثيقها أثريًا  بشكل دقيق، ما ساهم في فهم التصميم الداخلي لهرم الملك ساحورع بشكل كبير".

ويأمل الفريق أن تساعد النتائج في حل الألغاز المتبقية حول هرم ساحورع، بما في ذلك كيفية بنائه وما تم تخزينه في الغرف السرية.

وخلص العلماء إلى أنه "من المتوقع أن يؤدي اكتشاف وترميم المخازن إلى إحداث ثورة في وجهة نظر التطور التاريخي للهياكل الهرمية وتحدي النماذج الحالية في هذا المجال".
 
It was built over 4,400 years ago to honour the Egyptian pharaoh Sahura of the Fifth Dynasty. But scientists have now discovered secret rooms inside Sahura's Pyramid that could reveal its ancient secrets
 
A team from Julius-Maximilians-Universität of Würzburg explored the monument as part of a conservation and restoration project
 
Their investigation uncovered a number of storage rooms that have not been documented before
 
Using 3D laser scanning, the team conducted detailed surveys inside the pyramid. This allowed them to create comprehensive maps of both the extensive external areas and the narrow corridors and chambers within. It also uncovered a secret passage that led to eight previously undiscovered store rooms
 
Sahura's reign was marked by peace and prosperity, according to Ancient Origins. 'Amongst other things, Sahure traded with foreign lands, developed a navy, and opened up mines,' it explained
 

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