شركة "آبل" تتعهد بمعالجة المشكلة الشائعة في "آيفون 15"

تعهدت شركة "آبل" بحل مشكلة ارتفاع حرارة الجهاز في هواتف "آيفون 15"، عند استخدام تطبيقات معينة مثل "انستغرام" و"اوبر".وقالت الشركة إنها تعمل على تحديث نظام "آي أو اس 17" لمعالجة مشكلة السخونة، وأن هذا التعديل لن يؤثر سلباً على المدى الطويل.وتقول الشركة إنها تعمل أيضا مع التطبيقات التي تسببت في حدوث مشكلات. اذ ان "إنستغرام" مثلاً قام بتعديل تطبيقه لأجهزة "آيفون" هذا الأسبوع.