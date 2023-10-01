ذئاب روبوتية في اليابان لردع الدببة! (فيديو)

ذئاب روبوتية في اليابان لردع الدببة! (فيديو)



نشرت السلطات اليابانية ذئاباً "روبوتية" في مختلف أنحاء البلاد لمنع الدببة من مهاجمة المواطنين بعد كثرتها في الفترة الأخيرة.



وتمتلك الذئاب "الروبوتية" عيوناً حمراء متوهجة وأنياباً طويلة مرعبة، وتحرك رأسها يميناً ويساراً مصدرة صوت عواء عالياً ومخيفاً.



وتزايدت هجمات الدببة بعد هجرة السكان من القرى الزراعية. وكانت قد أسفرت في وقت سابق عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين.