الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توم هانكس يحذّر من إعلان يستخدم صورته وصوته بواسطة الذكاء الاصطناعي
علوم وتكنولوجيا
2023-10-03 | 05:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
توم هانكس يحذّر من إعلان يستخدم صورته وصوته بواسطة الذكاء الاصطناعي
توم هانكس يحذّر من إعلان يستخدم صورته وصوته بواسطة الذكاء الاصطناعي
نبّه الممثل الأميركي توم هانكس والمذيعة التلفزيونية غايل كينغ معجبيهما إلى تداول إعلانين ترويجيين يستخدمان شكليهما وصوتيهما بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي من دون استئذانهما.
وكتب هانكس السبت عبر صفحته على شبكة "إنستغرام": "حذارِ! ثمة مقطع فيديو مُتداوَل للترويج لتأمين على الأسنان، باستخدام نسخة ذكاء اصطناعي مني. لا علاقة لي بالأمر". وأورد هانكس منشوره على لقطة شاشة لمقطع الفيديو المشكوّ منه.
أما غايل كينغ التي تشارك في تقديم البرنامج الصباحي على قناة "سي بي إس" الأميركية، فنشرت تحذيراً مماثلاً الاثنين على "إنستغرام" أيضاً.
وكتبت في تعليق على مقطع فيديو تبدو فيه وكأنها تروّج لمنتج لإنقاص الوزن: "لا يتوقف الناس عن إرسال هذا الفيديو لي ويطرحون عليّ أسئلة عن هذا المنتج، رغم أن لا علاقة لي إطلاقاً بهذه الشركة..."
ونشرت كينغ أيضاً مقطع الفيديو الأصلي الذي استند إليه المحتالون، وكانت تروّج فيه لبرنامج إذاعي في 31 آب/أغسطس الفائت.
وأضافت "لقد تلاعبوا بصوتي والفيديو ليجعلوا الأمر يبدو وكأنني أروج لهذا المنتج... لم أسمع قط عن هذا المنتج ولم أستخدمه يوماً!"، وختمت: "لا تقعوا في فخ مقاطع الفيديو هذه القائمة على الذكاء الاصطناعي..."
وتولى نشر مقطع الفيديو الذي أشارت إليه غايل مستخدم يحمل اسم Artipet ("أرتيبت")، لكنّ عمليات بحث على "إنستغرام" و"غوغل" لا تسفر عن أي نتائج تشير إلى منتجات الحمية هذه.
وبات الذكاء الاصطناعي يتيح منذ سنوات اللجوء إلى "التزييف العميق"، أي التلاعب بصور وأصوات، لجعل اصحابها يقولون أو يفعلون أشياء لم تحدث في الواقع.
ولم تكن هذه التزييفات العميقة في بداياتها مقنعة، ولكنها أصبحت تتسم بواقعية شديدة مع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يتيح إنتاج المحتويات بكل أنواعها ، ومنها الفيديو، بناءً على طلب بسيط باللغة اليومية.
آخر الأخبار
فنّ
علوم وتكنولوجيا
هانكس
يحذّر
إعلان
يستخدم
صورته
وصوته
بواسطة
الذكاء
الاصطناعي
التالي
لمنع "السخونة المفرطة"... "آبل" تنشر تحديثاً لبعض أجهزة الطراز الجديد من "آي فون"
ذئاب روبوتية في اليابان لردع الدببة! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-07-18
غوتيريش يحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن الدوليين
أخبار دولية
2023-07-18
غوتيريش يحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن الدوليين
0
علوم وتكنولوجيا
2023-09-28
وكالة "غيتي" تطلق برنامجاً لتوليد الصور يستند إلى الذكاء الاصطناعي
علوم وتكنولوجيا
2023-09-28
وكالة "غيتي" تطلق برنامجاً لتوليد الصور يستند إلى الذكاء الاصطناعي
0
علوم وتكنولوجيا
2023-09-13
الذكاء الاصطناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية
علوم وتكنولوجيا
2023-09-13
الذكاء الاصطناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية
0
فنّ
2023-09-02
لو كان لا يزال على قيد الحياة... الذكاء الاصطناعي يكشف عن صور إلفيس بريسلي في سنّ 88! (صور)
فنّ
2023-09-02
لو كان لا يزال على قيد الحياة... الذكاء الاصطناعي يكشف عن صور إلفيس بريسلي في سنّ 88! (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
05:40
لمنع "السخونة المفرطة"... "آبل" تنشر تحديثاً لبعض أجهزة الطراز الجديد من "آي فون"
علوم وتكنولوجيا
05:40
لمنع "السخونة المفرطة"... "آبل" تنشر تحديثاً لبعض أجهزة الطراز الجديد من "آي فون"
0
علوم وتكنولوجيا
2023-10-01
ذئاب روبوتية في اليابان لردع الدببة! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2023-10-01
ذئاب روبوتية في اليابان لردع الدببة! (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
2023-10-01
شركة "آبل" تتعهد بمعالجة المشكلة الشائعة في "آيفون 15"
علوم وتكنولوجيا
2023-10-01
شركة "آبل" تتعهد بمعالجة المشكلة الشائعة في "آيفون 15"
0
علوم وتكنولوجيا
2023-09-29
شركات العاب الفيديو الرياضية تستعين بنجوم الماضي للفوز بجمهور من مختلف الأجيال
علوم وتكنولوجيا
2023-09-29
شركات العاب الفيديو الرياضية تستعين بنجوم الماضي للفوز بجمهور من مختلف الأجيال
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-10-02
تامر عاشور يختار مذيعة لبنانيّة للزواج.. وهذا هو موعد الزفاف!
فنّ
2023-10-02
تامر عاشور يختار مذيعة لبنانيّة للزواج.. وهذا هو موعد الزفاف!
0
أخبار دولية
05:12
وارسو وكييف تعلنان التوصل لاتفاق بشأن نقل الحبوب الأوكرانية
أخبار دولية
05:12
وارسو وكييف تعلنان التوصل لاتفاق بشأن نقل الحبوب الأوكرانية
0
أخبار دولية
00:52
نائب جمهوري موال لترامب يقدم مذكرة لتنحية رئيس مجلس النواب
أخبار دولية
00:52
نائب جمهوري موال لترامب يقدم مذكرة لتنحية رئيس مجلس النواب
0
منوعات
14:30
عاشت كابوساً... عنّفها حبيبها بشتّى الطرق وهددها بطرد طفلهما من بطنها أثناء حملها!
منوعات
14:30
عاشت كابوساً... عنّفها حبيبها بشتّى الطرق وهددها بطرد طفلهما من بطنها أثناء حملها!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:11
إكسبو البستنة الذي أدخل قطر التاريخ... ماذا في تفاصيله؟
أخبار دولية
05:11
إكسبو البستنة الذي أدخل قطر التاريخ... ماذا في تفاصيله؟
0
أخبار لبنان
14:47
نصرالله: كي يبقى لبنان يجب إلغاء قانون قيصر
أخبار لبنان
14:47
نصرالله: كي يبقى لبنان يجب إلغاء قانون قيصر
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:44
ماذا تفعل قطر بين دولتين متخاصمتين؟
مقدمة نشرة الاخبار
13:44
ماذا تفعل قطر بين دولتين متخاصمتين؟
0
أخبار دولية
13:39
مهرجان السينما الأوروبية في دورته الـ28... دعوة متجددة للغوص في عالم الأفلام
أخبار دولية
13:39
مهرجان السينما الأوروبية في دورته الـ28... دعوة متجددة للغوص في عالم الأفلام
0
أخبار دولية
13:39
جلسة أوروبية تاريخية في قلب أوكرانيا
أخبار دولية
13:39
جلسة أوروبية تاريخية في قلب أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إذا أردت حماية أمنية في أدما... عليك أن تدفع Extra Money
تقارير نشرة الاخبار
13:36
إذا أردت حماية أمنية في أدما... عليك أن تدفع Extra Money
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
رمي النفايات على الطريق هواية لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
رمي النفايات على الطريق هواية لبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أزمة التهريب لا تطال البشر فحسب... بل أيضًا طيورًا وحيوانات
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أزمة التهريب لا تطال البشر فحسب... بل أيضًا طيورًا وحيوانات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
المياه تغمر شوارع جبيل وجونية
تقارير نشرة الاخبار
13:22
المياه تغمر شوارع جبيل وجونية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:06
إليكم أسعار المحروقات...
خبر عاجل
02:06
إليكم أسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
05:08
الموت يطرق الباب مجددا... وفاة زوجة الياس الحصروني في حادث سير
أمن وقضاء
05:08
الموت يطرق الباب مجددا... وفاة زوجة الياس الحصروني في حادث سير
3
خبر عاجل
02:37
حادث سير على المسلك الشرقي لاوتوستراد نهر الكلب وزحمة سير خانقة في المحلة
خبر عاجل
02:37
حادث سير على المسلك الشرقي لاوتوستراد نهر الكلب وزحمة سير خانقة في المحلة
4
منوعات
15:35
عرّافة أخبرتها أن ليس أمامها سوى "أيام قليلة لتعيشها" ثم أعطتها قطعة شوكولا... ما حصل بعد ذلك مرعب!
منوعات
15:35
عرّافة أخبرتها أن ليس أمامها سوى "أيام قليلة لتعيشها" ثم أعطتها قطعة شوكولا... ما حصل بعد ذلك مرعب!
5
منوعات
13:39
سيدة تعلن عن خيانة زوجها لها: "اكتشفت أنه على علاقة مع صديقتي المقربة"... بهذه الطريقة!
منوعات
13:39
سيدة تعلن عن خيانة زوجها لها: "اكتشفت أنه على علاقة مع صديقتي المقربة"... بهذه الطريقة!
6
أمن وقضاء
04:14
تعرض زوجة الحصروني لحادث سير...
أمن وقضاء
04:14
تعرض زوجة الحصروني لحادث سير...
7
آخر الأخبار
08:18
الوكالة الوطنية للإعلام: رصاص كثيف يسمع في الطريق الجديدة سببه تشييع جنازة
آخر الأخبار
08:18
الوكالة الوطنية للإعلام: رصاص كثيف يسمع في الطريق الجديدة سببه تشييع جنازة
8
منوعات
14:00
حادثة مأساوية لأم عزباء... اصطدم بها جناح طائرة في المطار وهكذا كانت النتيجة!
منوعات
14:00
حادثة مأساوية لأم عزباء... اصطدم بها جناح طائرة في المطار وهكذا كانت النتيجة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More