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"ناسا" تخطط لبناء منزل على القمر... أول "Airbnb" خارج الأرض للمدنيين!

علوم وتكنولوجيا
2023-10-07 | 03:40
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&quot;ناسا&quot; تخطط لبناء منزل على القمر... أول &quot;Airbnb&quot; خارج الأرض للمدنيين!
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"ناسا" تخطط لبناء منزل على القمر... أول "Airbnb" خارج الأرض للمدنيين!

"ناسا" تخطط لبناء منزل على القمر... أول "Airbnb" خارج الأرض للمدنيين!

تستعد وكالة ناسا لإنشاء موقع Airbnb خارج هذا العالم.

اذ منحت وكالة الفضاء الأميركية إحدى شركات تكنولوجيا البناء مبلغ 60 مليون دولار لبناء منزل على القمر بحلول عام 2040، والذي لن يكون مخصصًا لرواد الفضاء فحسب، بل أيضًا للمدنيين العاديين.

وتتمثل الخطة في إطلاق طابعة ثلاثية الأبعاد عملاقة إلى القمر، واستخدام الخرسانة القمرية المصنوعة من الصخور والشظايا المعدنية والغبار لطبقة الهيكل على السطح.

وتعمل ناسا أيضًا مع الجامعات والشركات الخاصة لبناء الأبواب والبلاط والأثاث لمنزل القمر، وفق موقع "ديلي ميل".

ويتضمن جدول الأعمال إنشاء مؤسسة على كوكب المريخ لأبطال المعارض الفضائية الذين سيعيشون يومًا ما على الكوكب الأحمر.

ولا تزال الخطط في مراحلها المبكرة للغاية. ولن تشارك وكالة ناسا حالياً المبلغ الذي ستفرضه على المدنيين مقابل إقامتهم في منزل القمر.

والبنية التحتية يجب أن تحمي بشكل أفضل الحرارة والإشعاع والنيازك الدقيقة.

وسيتعين على ناسا أولاً إعداد منصات هبوط للصواريخ لحمل الطابعة ثلاثية الأبعاد إلى سطح القمر.

وستكون هذه الوسادات بعيدة عن الموائل، للتخفيف من الغبار المتصاعد أثناء الهبوط والإقلاع.
 

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