قالت الحكومة الهندية أمس الجمعة إنها أرسلت إشعارات إلى منصات التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) و"يوتيوب" التابعة لشركة غوغل و"تليغرام" تطلب منها عدم وجود مواد على منصات تحتوي على انتهاكات جنسية للأطفال.وأضافت الحكومة في بيان أن الشركات التي لن تمتثل قد يتم تجريدها من حمايتها من المسؤولية القانونية.وأكدت الإشعارات التي أرسلتها وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية الإزالة الفورية والدائمة لأي مواد تحتوي على انتهاكات جنسية للأطفال على المنصات.ولجأ وزير الدولة لتكنولوجيا المعلومات راجيف شاندراشي إلى القول "إذا لم يضطروا سريعًا إلى سحب ملاذهم بموجب المادة 79 من قانون المعلومات التكنولوجية وستتبع ذلك عواقب بموجب القانون الهندي".ولم يرد ممثلو "إكس" و"غوغل" المالكة لموقع يوتيوب بعد على طلبات للتعليق.