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هيئة المنافسة البريطانية تعطي الضوء الأخضر لاستحواذ "مايكروسوفت" على "أكتيفيجن بليزارد"

علوم وتكنولوجيا
2023-10-14 | 07:51
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هيئة المنافسة البريطانية تعطي الضوء الأخضر لاستحواذ &quot;مايكروسوفت&quot; على &quot;أكتيفيجن بليزارد&quot;
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هيئة المنافسة البريطانية تعطي الضوء الأخضر لاستحواذ "مايكروسوفت" على "أكتيفيجن بليزارد"

هيئة المنافسة البريطانية تعطي الضوء الأخضر لاستحواذ "مايكروسوفت" على "أكتيفيجن بليزارد"

أعلنت هيئة المنافسة البريطانية الجمعة، أنها أعطت الضوء الأخضر بشكل نهائي لصفقة استحواذ شركة "مايكروسوفت" الأميركية العملاقة على "أكتيفيجن بليزارد" المطوّرة لألعاب فيديو بينها "كول أوف ديوتي"، في قرار يبدّد آخر عائق قانوني أمام عملية الشراء.

وبعدما أوقفت الهيئة البريطانية صفقة الاستحواذ في نيسان، قدمت الشركة المصنعة لوحدة تحكم ألعاب "إكس بوكس" إلى السلطات البريطانية في نهاية آب عرضاً مُعدّلاً للاستحواذ على شركة "أكتيفيجن بليزارد" وافقت عليه هيئة المنافسة البريطانية، على ما ذكرت الهيئة في بيان.

وتبلغ قيمة صفقة الاستحواذ 69 مليار دولار.

وتنص خطط "مايكروسوفت" تحديداً على عمليات استحواذ مهمة تشمل بيع حقوق الألعاب عبر الإنترنت الخاصة بـ"أكتيفيجن بليزارد"، بينها حقوق اللعبتين العالميتين "كول أوف ديوتي" و"كاندي كراش"، إلى شركة "يوبيسوفت" الفرنسية.

وأعلنت هيئة المنافسة البريطانية في أواخر أيلول، أنها أعطت موافقة موقتة على الاتفاقية، وتحدثت عن "مخاوف محدودة متبقية". وأكدت الجمعة أن الحلول التي تقترحها "مايكروسوفت" ستوفر ما يلزم "لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل صحيح".

وقال رئيس "مايكروسوفت" في بيان علّق فيه على القرار البريطاني وتلقته وكالة فرانس برس "نحن ممتنون للمراجعة الشاملة (الاتفاقية الجديدة) وقرار هيئة المنافسة البريطانية".

وأضاف "لقد بددنا العقبة القانونية الأخيرة لاستكمال عملية الاستحواذ التي نعتقد أنها ستفيد اللاعبين وقطاع الألعاب في مختلف أنحاء العالم".

 

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