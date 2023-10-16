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هذه هي التغييرات الكبيرة التي سيحملها آيفون 17!

هذه هي التغييرات الكبيرة التي سيحملها آيفون 17!







أما آيفون 16 فسيكون تاريخ إصداره في أيلول 2024، وفقاً لموقع



لكن آيفون 17 جذب أكبر قدر من الاهتمام، بعد أن كشف المحلل Ming-Chi Kuo أن طراز 2025 يمكن أن يتضمن أجزاء من النحاس المطلي بالراتنج (RCC) بالداخل.



وأجزاء RCC يمكن أن تساعد في تقليل سمك اللوحة الرئيسية للهاتف. قد يحمل جهاز آيفون 17 المتوقع إطلاقه بعد عامين ، تغييراً كبيراً في التصميم، وبطارية أكبر، وحجما رفيعا.أما آيفون 16 فسيكون تاريخ إصداره في أيلول 2024، وفقاً لموقع "ذا صن" لكن آيفون 17 جذب أكبر قدر من الاهتمام، بعد أن كشف المحلل Ming-Chi Kuo أن طراز 2025 يمكن أن يتضمن أجزاء من النحاس المطلي بالراتنج (RCC) بالداخل.وأجزاء RCC يمكن أن تساعد في تقليل سمك اللوحة الرئيسية للهاتف.