الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غوغل تبرم اتفاقا جديداً في فرنسا بشأن الحقوق المجاورة وحقوق المؤلف

علوم وتكنولوجيا
2023-10-18 | 05:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غوغل تبرم اتفاقا جديداً في فرنسا بشأن الحقوق المجاورة وحقوق المؤلف
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
غوغل تبرم اتفاقا جديداً في فرنسا بشأن الحقوق المجاورة وحقوق المؤلف

غوغل تبرم اتفاقا جديداً في فرنسا بشأن الحقوق المجاورة وحقوق المؤلف

أعلنت شركة غوغل الأميركية العملاقة في مجال الإنترنت الثلاثاء أنها وقّعت اتفاقية مع منظمة الإدارة الجماعية "دي في بي"، ما يرفع عدد المطبوعات الفرنسية التي اتفقت معها في هذه المرحلة إلى 350، لتوفير إيرادات متعلقة بحقوق المؤلف.

وقالت غوغل في بيان "لقد أبرمنا للتو اتفاقية ترخيص مع جمعية حقوق الصحافة المجاورة (DVP)".

وحتى الآن، "تغطي الاتفاقيات المبرمة في فرنسا أكثر من 350 موقعاً للناشرين الصحافيين"، على ما أشارت الشركة، مؤكدة أنها "الوحيدة في فرنسا التي أبرمت هذا العدد الكبير من الاتفاقيات".

ومن المرجح أن يتم التوقيع على اتفاقيات أخرى في المستقبل، إذ يتمثل هدف غوغل المعلن في "إبرام اتفاقيات مع جميع الناشرين الصحافيين" المعنيين.

وتحاط جميع المبالغ المرتبطة بهذه الاتفاقيات بسرية تامة.

وبدأ العمل بالحقوق المتعلقة بحقوق الطبع والنشر للمنصات الرقمية في عام 2019، بموجب مذكرة أوروبية. وهي تسمح بدفع أموال للصحف والمجلات ووكالات الأنباء عندما يعاد استخدام محتواها على الإنترنت من جانب مجموعات عملاقة مثل غوغل التي يعرض محرك البحث التابع لها مقتطفات صحافية في صفحات النتائج الخاصة به.

وفي هذا الإطار، وقّعت غوغل اتفاق إطار في آذار 2022 مع "تحالف صحافة المعلومات العامة  Apig"، الذي يجمع ما يقرب من 300 مطبوعة صحافية يومية وطنية وإقليمية ومحلية، ثم في نيسان 2022 مع نقابة محرري صحافة المجلات  SEPM، التي تمثل 80 ناشراً لأكثر من 400 مطبوعة.

وبالإضافة إلى هاتين الاتفاقيتين الإطاريتين، وقّعت غوغل اتفاقيات فردية، مع وكالة فرانس برس في تشرين الثاني 2021، ثم مع وسائل إعلام أخرى بينها صحيفة "لوموند".

وللاتفاقيات الإطارية مع النقابات آلية مختلفة عن اتفاقية الترخيص المعلن عنها الثلاثاء.

ففي الحالة الأولى، يمنح الاتفاق وسائل الإعلام المنضوية في النقابة الحق في التفاوض مباشرة مع غوغل. في المقابل، فإن جمعية DVP هي منظمة إدارة جماعية تجمع الحقوق من غوغل ثم توزعها على أعضائها.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها التوقيع على اتفاقية من هذا النوع في فرنسا.

وقال رئيس "دي في بي"، الصحافي السابق جان ماري كافادا، لوكالة فرانس برس "إنها خطوة أولى حقيقية، بعد سنوات عديدة كانت المنصات خلالها تخضع لتنظيم سيئ".

وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه النتيجة إلى اتفاقيات جديدة مع منصات أخرى.
 
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

اتفاقا

جديداً

فرنسا

الحقوق

المجاورة

وحقوق

المؤلف

LBCI التالي
اكتشاف مقبرة قديمة مفقودة تعود للفراعنة في مصر...وهذا ما وُجد داخلها!
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية قد تبلغ مستوى قياسيا جديدا في 2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-06

دكتور خليفة خليفة يرسم نجاحاً جديداً في فرنسا!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-10-05

"غوغل" تطلق هاتفاً جديداً معزّزاً بالذكاء الاصطناعي

LBCI
أخبار دولية
2023-08-10

فرنسا تدعم "كل قرارات" قمة "إكواس" بشأن النيجر

LBCI
آخر الأخبار
07:06

الآلاف يتظاهرون أمام سفارة فرنسا لدى تونس بعد قصف مستشفى في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:43

اكتشاف مقبرة قديمة مفقودة تعود للفراعنة في مصر...وهذا ما وُجد داخلها!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
05:02

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية قد تبلغ مستوى قياسيا جديدا في 2023

LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:22

مبيعات الهواتف الذكية تواصل انخفاضها عالمياً

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-10-16

هذه هي التغييرات الكبيرة التي سيحملها آيفون 17!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:33

نقل ٥ طائرات تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط الى مطار اسطنبول.. ما السبب؟

LBCI
أخبار دولية
05:29

بايدن من تل أبيب: يبدو أن الجانب الآخر وراء الانفجار في المستشفى المعمداني وليست إسرائيل.. نتانياهو: على "العالم المتحضر" أن يتحد ضد حماس

LBCI
أخبار دولية
01:39

الرئيس التونسي يقيل وزير الاقتصاد

LBCI
أخبار دولية
11:11

المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: لعملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
02:37

كيف يبدو الوضع على الحدود الجنوبية؟

LBCI
أخبار لبنان
17:11

تظاهرات في محيط السفارة الفرنسية وقصر الصنوبر

LBCI
أخبار لبنان
16:50

وقفة احتجاجية امام السفارة الاميركية في عوكر تنديدا بقصف مستشفى المعمداني

LBCI
أخبار لبنان
16:15

بالفيديو: محاولة اقتحام مبنى الاسكوا في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
16:10

عشرات الشبان يتجمعون في الضبية بالقرب من السفارة الاميركية (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
15:36

محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
14:30

مشاهد تظهر ما بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني... هلع وجثث (نحذر من أن المشاهد قاسية)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

القصف الاسرائيلي على قرية الضهيرة يخلّف اضرارا طاولت المنازل والسيارات

LBCI
أخبار دولية
14:15

لحظة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
15:43

وزير التربية يعلن إقفال المدارس والجامعات يوم غد الاربعاء

LBCI
خبر عاجل
14:30

مشاهد تظهر ما بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني... هلع وجثث (نحذر من أن المشاهد قاسية)

LBCI
خبر عاجل
14:48

ادرعي نافياً خبر قناة الجزيرة: لم يصدر عني أي تصريح أو أي تعليق بخصوص مستشفى المعمداني في غزة وكل الاخبار المتداولة باسمي تصدر عن أبواق حماس الاعلامية وهي عارية عن الصحة تمامًا

LBCI
أخبار دولية
14:15

لحظة قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة

LBCI
خبر عاجل
04:49

بايدن: حزنت وغضبت بشأن الانفجار في المستشفى المعمداني أمس ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليست إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
16:06

الجيش الاسرائيلي: الجهاد الاسلامي هو المسؤول عن انفجار الصاروخ في المستشفى المعمداني

LBCI
خبر عاجل
17:04

المتظاهرون أمام السفارة الاميركية يجتازون الشريط الشائك الاول ويحاولون تفكيك الشريط الحديدي

LBCI
خبر عاجل
08:02

قصف اسرائيلي على مارون الراس والمقاومة الاسلامية تستهدف أجهزة التجسس والتصوير والجمع الحربي في موقع جل الدير في القطاع الأوسط

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More