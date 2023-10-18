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اكتشاف مقبرة قديمة مفقودة تعود للفراعنة في مصر...وهذا ما وُجد داخلها!
علوم وتكنولوجيا
2023-10-18 | 07:43
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اكتشاف مقبرة قديمة مفقودة تعود للفراعنة في مصر...وهذا ما وُجد داخلها!
اكتشاف مقبرة قديمة مفقودة تعود للفراعنة في مصر...وهذا ما وُجد داخلها!
تم الكشف عن مقبرة قديمة مفقودة تحتوي على "كتاب الموتى" وجثث محنطة عمرها 3400 عام.
وقال علماء الآثار إنه تم اكتشاف موقع الدفن في مقبرة تونة الجبل بجنوب مصر.
ومن المفهوم أنه كان يضم جثث عدد من كبار المسؤولين وكبار الكهنة من مملكة مصر القديمة، وفق موقع
"ذا صن"
.
وعثر علماء الآثار على مقابر منحوتة في الصخر، تحتوي كل منها على عدد من التحف الثمينة.
كما تم اكتشاف نصوص تخص "كتاب الموتى"، بالإضافة إلى تابوت منقوش وملون يعود لابنة الإله المصري القديم "دجيهوتي".
ويُعتقد أيضًا أن بعضها كان مملوكًا لـ "ناني"، وهي منشدة للإله.
ومن بين الاكتشافات أيضًا، مومياوات وتمائم وأحجار وتماثيل صغيرة ومجوهرات.
وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: "لقد كنا نبحث عن مقبرة الدولة الحديثة هذه لمدة سبع سنوات، وعثرنا عليها أخيراً في موسم التنقيب هذا".
وهو أول اكتشاف أثري يتعلق بالمملكة الحديثة في المنطقة.
ويأتي ذلك بعد الكشف عن غرفة عمرها 4500 عام داخل أحد الأهرامات الكبرى الشهيرة في وقت سابق من هذا العام.
ويبلغ طول الممر السري حوالي 30 قدمًا، وعرضه أكثر من ستة أقدام، لكن المكان الذي يؤدي إليه بقي لغزًا.
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