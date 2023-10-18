مذنب أكبر بثلاث مرات من جبل إيفرست انفجر ويندفع نحو الأرض؟!

التصوير الشعاعي الطبي وسيلة لمعالجة المشاكل الصحية للمشاركين في رحلات إلى القمر والمرّيح

التصوير الشعاعي الطبي وسيلة لمعالجة المشاكل الصحية للمشاركين في رحلات إلى القمر والمرّيح

اكتشاف مقبرة قديمة مفقودة تعود للفراعنة في مصر...وهذا ما وُجد داخلها!